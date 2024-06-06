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Элен уже нам помогала и рекомендовала по нашей теме программу. В течение 2-х экскурсионных дней также были учтены наши пожелания и в программу были внесены корректировки, чтобы по нашей теме был более глубокий экскурс. Мы увидели Токио прошлого, Токио настоящего, даже Токио будущего. Элен настолько вовлечена и влюблена в город, что ее любовь передалась и нам. Материал не заканчивался, мы узнали бесконечное количество фактов о ежедневной жизни японцев, о их религии и привычках, истории и предпочтениях. Однозначно нужно привлекать в поездках экскурсоводов, и однозначно Элен, если вы в Токио 😉