Обзорные и познавательные экскурсии Токио

Найдено 16 экскурсий в категории «Обзорные» в Токио на русском языке, цены от €11, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Разнообразный Токио за 5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
154 отзыва
Разнообразный Токио за 5 часов
Об императорах и религии, канонах красоты и современных увлечениях в самых ярких кварталах города
Начало: На улице Гинза
«Знакомство с Токио, на мой взгляд, правильно начинать с внешнего осмотра Императорского дворца»
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
200 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Токио за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
52 отзыва
Влюбиться в Токио за один день: уникальный маршрут с гидом
Погрузитесь в атмосферу Токио: от древних храмов Асакусы до шикарного Гиндзы с личным гидом
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Сможем вытянуть предсказание будущего и купить обереги на все случаи жизни в храме Сенсодзи — главной достопримечательности Асакуса»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
380 за всё до 6 чел.
Токио на весь день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Путешествие по Токио: от истории до современности
Завораживающее путешествие по Токио, где каждый район расскажет свою уникальную историю и покажет неповторимую культуру
Начало: Отель путешественников, Токио
«За 8 часов мы объедем основные достопримечательности Токио и подробно познакомимся с местной культурой и историей»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
300 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
370 за всё до 8 чел.
Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4.5 часа
5 отзывов
Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
Погрузитесь в атмосферу Токио: от традиционных храмов до современных районов. Получите профессиональные фото ваших приключений
Начало: Район Асакуса
«Вы прогуляетесь по обширной территории храма, поближе познакомитесь с японским наследием, а также услышите историю города и правителей»
Завтра в 11:30
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Атмосферный и динамичный Токио
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Атмосферный и динамичный Токио: индивидуальная экскурсия
Первые дни в Токио? Узнайте больше о городе, его истории и культуре. Практические советы, интересные места и дружеская прогулка по центру
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
280224 за всё до 5 чел.
Токио - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Токио - Первая встреча: От Императорского дворца до Одайба
Познакомьтесь с историческим и современным Токио, открывая секреты японской столицы в увлекательной экскурсии
«Знакомство с «городом будущего»»
10 июня в 17:30
11 июня в 09:00
360 за всё до 3 чел.
Тёмные аллеи Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Тёмные аллеи Токио: тайны Синдзюку и Кабуки-тё
Приключение ждет вас в Токио: от небоскребов Синдзюку до тайн Кабуки-тё. Узнайте город с новой стороны
«Пройдёте сквозь знаменитую ретроулочку времён эпохи Сёва и познакомитесь с местной 3D-кошкой»
15 июня в 18:00
16 июня в 18:00
125 за всё до 4 чел.
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Узнать о главном во дворце Императора, районе Гиндза, станции Токио, рыбном рынке и острове Одайба
Начало: У станции Мариноучи
«С еще одной визитной карточкой Токио и всей страны вы познакомитесь на всемирно известном рыбном рынке Tsukiji, где попробуете свежую рыбу, вкуснейшие морепродукты и экзотические блюда»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Камакура - город храмов и морского бриза
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Камакура - город храмов и морского бриза
Погрузитесь в атмосферу Японии 12 века в Камакуре. Буддийские храмы, синтоистские святилища и знаменитая статуя большого Будды ждут вас
Начало: На станции Токио, Маруноучи
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
395 за всё до 6 чел.
По Токио - на электровелосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Токио на электровелосипеде: история, культура и современность
Погрузитесь в атмосферу Токио, катаясь на электровелосипеде по знаковым местам и скрытым уголкам японской столицы
Начало: В районе станции «Токио»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
63 за человека
Главное в восточном Токио за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Главное в восточном Токио за 3 часа
Жизнь сумистов, рай для отаку, старейший храм столицы и другие пазлы самобытной токийской мозаики
Начало: По договоренности
«В этой экскурсии — коллекция мест, самых важных для знакомства с восточной частью города»
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Большая прогулка по Токио: путешествие по ярким районам
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба с эксклюзивным гидом
Начало: В Холле вашего отеля
18 июня в 10:00
20 июня в 10:00
300 за всё до 10 чел.
Токио: аудиоэкскурсия по волшебным садам Императорского дворца
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Императорскому дворцу и садам Токио
Знакомство с японской культурой через аудиопрогулку по историческим местам Императорского дворца
Начало: Takebashi Station, 1 Chome-1-1 Hitotsubashi
«Заглянув в чайный домик Сувано, вы познакомитесь с канонами чайной церемонии»
Расписание: В любой день, в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$11 за человека
Знакомство с южным Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с южным Токио: искусственный остров, мосты, сады
Проведите день в увлекательном путешествии по ярким и запоминающимся местам южной части Токио
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Главное о северном Токио за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Главное о северном Токио за 3 часа
Открыть новую грань Токио в переплетении старых улочек, на кладбище Янака и в святилище Тосёгу
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Evgeny
    5 июня 2024
    Разнообразный Токио за 5 часов
    Элена провела одну из самых интересных экскурсий, на которой мы были. Понравилась живая подача информации. Элена ответила на все наши вопросы и порекомендовала много интересных мест для посещения. После экскурсии точно останетесь с хорошим настроении и новыми знаниями. Рекомендуем!!!
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Токио - первая встреча
    Наше знакомство с Токио началось с Ольгой. Мы под огромным впечатлением от города и экскурсии. Ольга показала нам не только
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    туристические места, но и локации, которые совсем по-другому открывают город. Это был прекрасный день и мы 100% рекомендуем Ольгу как гида 👍

  • В
    Вика
    30 мая 2024
    Разнообразный Токио за 5 часов
    Лучший гид за все время путешествий. Показали места которые сами бы не нашли. Вообщем рекомендую!
  • Д
    Денис
    27 мая 2024
    Разнообразный Токио за 5 часов
    Хотим поблагодарить Элену за качественно и структуриванно проведенное знакомство с Токио - она прекрасно знает город и делится многими лайфхаками
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    и собственным мнением сквозь призму многолетнего пребывания - особо будет полезно тем, кто в стране впервые, хочет увидеть наиболее знаковые и фотогеничные места, а также хочет лучше понять менталитет местных. 5 часов экскурсии пролетели незаметно. Также отдельное спасибо за постэкскурсионное консультирование))

  • А
    Александр
    17 мая 2024
    Токио - первая встреча
    Все на высшем уровне
  • П
    Павел
    14 мая 2024
    Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
    Интересная обзорная экскурсия. Узнал много исторических и культурных фактов о Японии. Также побывали в местах, о которых обычный турист не узнал бы без гида
  • М
    Михаил
    13 мая 2024
    Влюбиться в Токио за один день
    Отличная экскурсия, все было просто, понятно и очень интересно Рекомендую
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Тёмные аллеи Токио
    Замечательно! Очень и очень благодарны! Очень классные гиды. Екатерина и Дима. Сами бы и не увидели, и многое бы не узнали. Самые лучшие рекомендации и всяческих успехов!
  • П
    Павел
    11 мая 2024
    Атмосферный и динамичный Токио
    Татьяна - отличный гид, очень интересно и динамично провели тур. Отдельное спасибо Роману за молодежный взгляд на японскую жизнь и культуру!
  • А
    Алексанлр
    8 мая 2024
    Атмосферный и динамичный Токио
    Спасибо Татьяне и Роману за интересный маршрут, познавательную экскурсию! Обязательно приедем еще!!!))
    Спасибо Татьяне и Роману за интересный маршрут, познавательную экскурсию! Обязательно приедем еще!!!))

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Разнообразный Токио за 5 часов
  2. Влюбиться в Токио за один день
  3. Токио на весь день
  4. Знакомьтесь, Токио
  5. Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией
Какие места ещё посмотреть в Токио
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "Обзорные" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 11 до 395 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 311 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Изучение достопримечательностей города Токио нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Токио много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке
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