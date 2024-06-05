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🚶 Пешая Фотопрогулка 4.5 часа 5 отзывов Первый день в Токио: обзорная экскурсия с фотосессией Погрузитесь в атмосферу Токио: от традиционных храмов до современных районов. Получите профессиональные фото ваших приключений Начало: Район Асакуса «Вы прогуляетесь по обширной территории храма, поближе познакомитесь с японским наследием, а также услышите историю города и правителей» € 350 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Атмосферный и динамичный Токио: индивидуальная экскурсия Первые дни в Токио? Узнайте больше о городе, его истории и культуре. Практические советы, интересные места и дружеская прогулка по центру Начало: Ваш отель 280 € 224 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 8 отзывов Токио - Первая встреча: От Императорского дворца до Одайба Познакомьтесь с историческим и современным Токио, открывая секреты японской столицы в увлекательной экскурсии «Знакомство с «городом будущего»» € 360 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Тёмные аллеи Токио: тайны Синдзюку и Кабуки-тё Приключение ждет вас в Токио: от небоскребов Синдзюку до тайн Кабуки-тё. Узнайте город с новой стороны «Пройдёте сквозь знаменитую ретроулочку времён эпохи Сёва и познакомитесь с местной 3D-кошкой» € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице Узнать о главном во дворце Императора, районе Гиндза, станции Токио, рыбном рынке и острове Одайба Начало: У станции Мариноучи «С еще одной визитной карточкой Токио и всей страны вы познакомитесь на всемирно известном рыбном рынке Tsukiji, где попробуете свежую рыбу, вкуснейшие морепродукты и экзотические блюда» € 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Камакура - город храмов и морского бриза Погрузитесь в атмосферу Японии 12 века в Камакуре. Буддийские храмы, синтоистские святилища и знаменитая статуя большого Будды ждут вас Начало: На станции Токио, Маруноучи € 395 за всё до 6 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа 1 отзыв Токио на электровелосипеде: история, культура и современность Погрузитесь в атмосферу Токио, катаясь на электровелосипеде по знаковым местам и скрытым уголкам японской столицы Начало: В районе станции «Токио» Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00 € 63 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Главное в восточном Токио за 3 часа Жизнь сумистов, рай для отаку, старейший храм столицы и другие пазлы самобытной токийской мозаики Начало: По договоренности «В этой экскурсии — коллекция мест, самых важных для знакомства с восточной частью города» € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Большая прогулка по Токио: путешествие по ярким районам Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба с эксклюзивным гидом Начало: В Холле вашего отеля € 300 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Аудиоэкскурсия по Императорскому дворцу и садам Токио Знакомство с японской культурой через аудиопрогулку по историческим местам Императорского дворца Начало: Takebashi Station, 1 Chome-1-1 Hitotsubashi «Заглянув в чайный домик Сувано, вы познакомитесь с канонами чайной церемонии» Расписание: В любой день, в любое удобное время $ 11 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа Знакомство с южным Токио: искусственный остров, мосты, сады Проведите день в увлекательном путешествии по ярким и запоминающимся местам южной части Токио Начало: По договоренности € 150 за всё до 4 чел.