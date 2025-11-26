Откройте для себя Токио с погружением в его уникальный ритм: от колоритного рынка Цукидзи до умиротворяющего сада Хамарикю.
Исследуйте величественный храм Асакуса, насладитесь восхитительными видами с башни Скай-три и окунитесь в огни вечерней Гинзы. Завершите день традиционной чайной церемонией, окунувшись в мир гармонии и спокойствия.
Описание экскурсииНачните своё знакомство с Токио с увлекательной экскурсией, которая позволит ощутить уникальную атмосферу города и посетить его знаковые места. Мы погрузимся в колорит рыбного рынка Цукидзи, где можно ощутить ритм настоящей Японии. Прогуляемся по живописному саду Хамарикю, наслаждаясь тишиной и покоем среди городской суеты. Затем отправимся в храм Асакуса, чтобы прикоснуться к истории и осознать богатство японских традиций. Нас ждут великолепные виды на город с высоты башни Скай-три, а вечером мы отправимся на знаменитую улицу Гинза, где вас ждут огни и энергия столичной жизни. Завершим день уникальной чайной церемонией, дарящей спокойствие и гармонию.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Что можно увидеть на экскурсии?
- рыбный рынок Цукидзи
- сад Хамарикю
- храм Асакуса
- башня Скай-три
- вечерняя Гинза
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты, в том числе для гида (при необходимости): около ¥4000/чел.
- Чайная церемония: ¥4500/чел.
- Проезд около ¥1500/чел.
- Обед
Место начала и завершения?
Токио, Минато-ку, Синбаси 2-19-2
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
