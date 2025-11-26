Мои заказы

Обзорная экскурсия по Токио на один день

Откройте для себя Токио с погружением в его уникальный ритм: от колоритного рынка Цукидзи до умиротворяющего сада Хамарикю.

Исследуйте величественный храм Асакуса, насладитесь восхитительными видами с башни Скай-три и окунитесь в огни вечерней Гинзы. Завершите день традиционной чайной церемонией, окунувшись в мир гармонии и спокойствия.
Обзорная экскурсия по Токио на один день
Обзорная экскурсия по Токио на один день
Обзорная экскурсия по Токио на один день

Описание экскурсии

Начните своё знакомство с Токио с увлекательной экскурсией, которая позволит ощутить уникальную атмосферу города и посетить его знаковые места. Мы погрузимся в колорит рыбного рынка Цукидзи, где можно ощутить ритм настоящей Японии. Прогуляемся по живописному саду Хамарикю, наслаждаясь тишиной и покоем среди городской суеты. Затем отправимся в храм Асакуса, чтобы прикоснуться к истории и осознать богатство японских традиций. Нас ждут великолепные виды на город с высоты башни Скай-три, а вечером мы отправимся на знаменитую улицу Гинза, где вас ждут огни и энергия столичной жизни. Завершим день уникальной чайной церемонией, дарящей спокойствие и гармонию.

Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ рыбный рынок Цукидзи
  • ‭ сад Хамарикю
  • ‭ храм Асакуса
  • ‭ башня Скай-три
  • ‭ вечерняя Гинза
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входные билеты, в том числе для гида (при необходимости): около ¥4000/чел.
  • Чайная церемония: ¥4500/чел.
  • Проезд около ¥1500/чел.
  • Обед
Место начала и завершения?
Токио, Минато-ку, Синбаси 2-19-2
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Токио

Похожие экскурсии из Токио

Влюбиться в Токио за один день
Пешая
8 часов
95 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Токио за один день: уникальный маршрут с гидом
Погрузитесь в атмосферу Токио: от древних храмов Асакусы до шикарного Гиндзы с личным гидом
26 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
$450 за всё до 5 чел.
Атмосферный и динамичный Токио
Пешая
4 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферный и динамичный Токио
Погулять без суеты по главным локациям и получить важные рекомендации на обзорной экскурсии
Начало: На станции Shinjuku или у вашего отеля
Сегодня в 18:00
21 ноя в 18:00
$290 за всё до 5 чел.
Токио сквозь века: от древних стен до современных башен
Пешая
5.5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио: древность и современность
Токио - город контрастов, где прошлое и будущее идут рука об руку. Откройте для себя его историю и современность на уникальной экскурсии
Начало: В районе станции метро Ginza
22 ноя в 10:30
23 ноя в 10:30
$335 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Токио. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Токио