Предлагаем вам съездить в природный парк Дзикокудани, где в естественных условиях можно понаблюдать как снежные обезьяны согреваются в термальных источниках.
В экскурсию входит знакомство с культурой японского онсена (общественной бани с горячими источниками) и посещение его в самом парке, либо в рядом находящейся деревушке Юданака – местном термальном курорте.
Описание экскурсииДзикокудани — это долина в горах префектуры Нагано, которая известна не только благодаря своим горячим источникам, но и как историческое место в японской культуре. Название «Джигоку» переводится как «ад» или «преисподняя», что связано с легендами этого региона. Долина известна с эпохи Эдо (1603–1868) как место для аскетических практик и отдыха монахов. В XIX веке здесь было развито целое сообщество горячих источников — онсэнов, использовавшихся как для купания, так и для лечебных целей. Макак-резусов здесь впервые начали наблюдать и исследовать в начале XX века. Эти обезьяны, известные как японские макаки или снежные макаки, характерны своей окраской лица и тела, а также необычайной терпеливостью к холоду. Из-за суровых зимних условий региона и его природной красоты, наличие этих обезьян вблизи горячих источников стало культурной и природной особенностью региона. Сегодня Дзикокудани — это не только место отдыха и наблюдения за макаками, но и объект исторического значения как символ гармонии человека с природой и японского уважения к природе. В этом регионе существует множество мест, где можно ознакомиться с историей его развития, а также понять, как взаимодействие человека и природы формировало культурные и экологические традиции региона. Важная информация:
- Лучшее время для поездки, когда можно застать заснеженных обезьян в онсене – январь-март;
- По согласованию с гидом возможно продлить пребывание в Нагано, оставшись на одну ночь. На следующий день после посещения парка со снежными обезьянами можно съездить к храму Тогагуси, который находится в древнем лесу с криптомериями, и в самом Нагано посетить храмовый комплекс Дзэнкодзи.
Ежедневно, старт в 7:00/8:00, по согласованию с гидом
- Услуги гида.
- Транспорт туда и обратно - 20500 иен/чел.
- Посещение парка - 800 иен/чел.
- Посещение онсена - 1500 иен/чел.
- Обед и ужин - 3000-4000 иен/чел. (в местных ресторанчиках)
- Также отдельно оплачиваются расходы гида (транспорт, входной билет в парк, и онсен (по желанию) ).
Токио
Когда: Ежедневно, старт в 7:00/8:00, по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 64 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
