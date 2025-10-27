Токийский экспресс.
Возможность увидеть за 5 часов как знаменитые места, такие как храм Сенсодзи и район Сибуя, так и скрытые жемчужины Токио, которые часто упускают из виду туристы.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание экскурсииЭтот тур придерживается индивидуального подхода. Вы сами определяете темп и интересы. В рамках 5 часов вы сами делаете тур уникальным и привлекательным.
- Район Одайба, набережная с видом на Токийский залив и Радужный мост. Статуя Свободы и робот Гандам, здания Фудзи ТВ и речной трамвайчик.
- Район Асакуса. Храмовый комплекс Сенсодзи, ворота Каминаримон, торговая улочка с традиционными сладостями и сувенирами. Набережная реки Сумидагава и вид на башню Небесное Дерево. Возможность прокатиться на речном трамвайчике.
- Парк Хамарикю с 300летней сосной и чайным домиком на озере. И в пешей доступности храм Дзодзёдзи с видом на Токийскую башню.
- Район Роппонги. Небоскреб Роппонги Хилз с открытой смотровой площадкой и музеем современного искусства. Вид на Токийскую башню.
- Район Харадзюку. Оживленная молодежная улица, парк Ёёги и древний храм Мейдзи.
- Район Симбаси и Гинза. Небоскребы Нихон ТВ, огромные механические часы в Стиле Хаяо Миядзаки. Гинза с её модными магазинами, Гинза 6, и театр Кабуки.
- Район станции Токио. Смотровая площадка на вереницу поездов. Стекло-бетонные джунгли с островком древности – Императорский дворец.
- Район Сибуя. Трогательная история пса Хатико, самый многолюдный перекресток в мире, Shibuya Sky.
- Район Синжюку. Деловой район с небоскребами и смотровой в Токийской мэрии, неон и атмосфера вечернего развлекательного района Кабуки-чо. Запах еды на улочке Омоидэ, бары в районе Залотой Гай, Годзила и много еще чего 16+.
- Район Акихабара. Головокружительное безумие электроники, магазинов с фигурками.
- Окрестности Токио. Камакура, Йокогама, Кавагучико, Фудзи, Хаконе, Такао, Одавара и многое другое. Узнавайте в сообщениях. Важная информация: Тур можно скомпоновать как для прогулки в первой половине дня, так и ближе к вечеру. Все передвижения городским транспортом. Много пеших прогулок. Некоторые локации строго 16+. Примерные расходы на транспорт из расчета на 1 человека – 1000 иен.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
27 окт 2025
Провели замечательный день с гидом Марией, знакомясь с разными гранями Токио — от шумного, вкусного рынка Цукидзи и древнего храма Senso-ji в Асакусе до современного района Роппонги с его впечатляющей
I
Igor
13 мая 2025
Экскурсия с гидом Сенией была очень комфортной, действительно "в нашем ритме". Получили представление о ряде ключевых достопримечательностей города, включая рыбный рынок, тихий парк с чайным домиком и пр. Гид предоставила
А
Анна
9 мая 2025
Спасибо большое Маше за очень интересную и познавательную экскурсию! Мы объехали все самые интересные и топовые места города,
она рассказала историю и ответила на все наши вопросы, посмотрели даже больше чем было запланировано! Также Маша помогла нам заселится в отель и объяснила как пользоваться метро и транспортом, а в Токио это не так все просто))) Рекомендую!!!
Ю
Юлия
3 мая 2025
Нам понравилась экскурсия по ТОКИО с гидом Марией - узнали много полезней информации, которая пригодилась нам в дальнейшем в период проживания в этом городе. Однозначно рекомендуем!
В
Василий
14 апр 2025
Побывали на экскурсии 30 марта. Наш гид Мария оставила только положительное впечатление, мы посмотрели много токийских достопримечательностей. Мария была очень внимательна, помогала нам с детьми. От нее мы узнали о
