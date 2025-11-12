Мои заказы

TeamLab Planets TOKYO Digital Art Museum: входной билет

TeamLab Planets TOKYO Digital Art Museum
Исследуйте захватывающие экспозиции в teamLab Planets TOKYO, обязательной достопримечательности для посещения в городе Токио.

Откройте для себя цифровые художественные инсталляции из света, звука и различных материалов, которые задействуют все пять чувств.
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание билета

Что вас ждёт?
Посетите невероятную иммерсивную художественную выставку в team
Lab Planets TOKYO. Этот полноценный цифровой художественный опыт позволяет посетителям полностью погрузиться в произведение искусства. На уникальной выставке присутствие каждого посетителя влияет на произведение искусства — вы можете стать его частью! Выставочное пространство включает в себя несколько зон, охватывающих в общей сложности более 10 000 квадратных метров. Исследуйте большое разнообразие инсталляций с различным освещением, звуками и декорациями, завораживающими зрителей. Важная информация:
  • Не подходит для людей с заболеваниями сердца, людей на инвалидных колясках и людей с эпилепсией.
  • Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности.
  • Запрещено: пребывание в состоянии опьянения, несовершеннолетние без сопровождения.
  • Невозможно приобрести билеты в день посещения.
  • Вход возможен только в течение первых 30 минут после выбранного времени входа.
  • Вам будет отправлен официальный ваучер по электронной почте, который необходимо использовать для входа на территорию объекта.
  • Возврат средств за опоздание не производится.
  • Посетителям будет предложено предъявить удостоверение личности для подтверждения возраста и/или подтверждения обучения в школе.
  • Дети младше 13 лет должны быть в сопровождении взрослого.
  • Для мелких вещей есть шкафчики.
  • Посетителям необходимо входить босиком. В некоторых зонах на полу используются зеркальные материалы. В некоторых зонах уровень воды может достигать уровня колена. Рекомендуется надевать брюки, которые можно закатать.
  • Не рекомендуется для людей со светочувствительностью.
  • Еда, питье и курение внутри выставки запрещены.

Время посещения ежедневно с 11:30 до 15:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет
Что не входит в цену
  • Транспорт
Место начала и завершения?
JQXQ+JWW Кото, Токио, Япония
Когда и как рано покупать?
Когда: Время посещения ежедневно с 11:30 до 15:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

