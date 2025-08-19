Проведите день в Tokyo DisneySea, наслаждаясь аттракционами и шоу. Начните с Tokyo Station и погрузитесь в мир мифов и легенд морей.
Курорт предлагает красочные проспекты с магазинами и ресторанами, где можно почувствовать уникальный дух Японии. Парк доступен для людей на инвалидных колясках. Электронные билеты позволяют удобный вход. Не забудьте скачать приложение для доступа к местам в парке
6 причин купить этот билет
- 🎢 Захватывающие аттракционы
- 🎭 Ослепительные шоу
- 🍽️ Уникальные рестораны
- 🛍️ Магазины с сувенирами
- 📱 Удобный вход через приложение
- ♿ Доступность для всех
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Tokyo DisneySea - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, а парк не слишком загружен. Летом (июнь-август) парк более оживлён, но можно насладиться длинными днями. Зимой (декабрь-февраль) посещение тоже возможно, но стоит быть готовым к прохладной погоде.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Таинственный остров
Описание билета
Что вас ждёт?
Погрузитесь в мир любимых историй Диснея в Tokyo Disney
Sea. Начните свой визит с Tokyo Station.
Испытайте незабываемый отдых с Tokyo Disney
Sea. Откройте для себя мифы и легенды морей, затем прокатитесь на захватывающих аттракционах и посмотрите ослепительные шоу. Прогуляйтесь по красочным проспектам курорта, заполненным магазинами. Остановитесь в одном из ресторанов и почувствуйте уникальный дух гостеприимства Японии. Важная информация:
- Подходит для людей на инвалидных колясках.
- Вход в Парк будет разрешён только гостям со смартфонами, на которых отображаются электронные билеты.
- Доступ к местам через приложение: чтобы посетить определённые места в Парке, пожалуйста, подайте заявку через приложение Tokyo Disney Resort App. Мы рекомендуем скачать приложение заранее.
- Билет действителен только для Tokyo Disney.
- Sea на конкретную дату входа. Возврат, отмена или изменение билета не могут быть произведены в кассе, даже если билет всё ещё в пределах срока действия.
Ежедневно с 09:00 на весь день.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Tokyo DisneySea на 1 день
Что не входит в цену
- Вход в Токийский Диснейленд
- Личные расходы
Место начала и завершения?
JVPP+24V Ураясу, Чиба, Япония
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 09:00 на весь день.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Подходит для людей на инвалидных колясках
- Вход в Парк будет разрешён только гостям со смартфонами, на которых отображаются электронные билеты
- Доступ к местам через приложение: чтобы посетить определённые места в Парке, пожалуйста, подайте заявку через приложение Tokyo Disney Resort App. Мы рекомендуем скачать приложение заранее
- Билет действителен только для Tokyo DisneySea на конкретную дату входа. Возврат, отмена или изменение билета не могут быть произведены в кассе, даже если билет всё ещё в пределах срока действия
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
19 авг 2025
Входит в следующие категории Токио
