Проведите день в Tokyo DisneySea, наслаждаясь аттракционами и шоу. Начните с Tokyo Station и погрузитесь в мир мифов и легенд морей.



Курорт предлагает красочные проспекты с магазинами и ресторанами, где можно почувствовать уникальный дух Японии. Парк доступен для людей на инвалидных колясках. Электронные билеты позволяют удобный вход. Не забудьте скачать приложение для доступа к местам в парке

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Tokyo DisneySea - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, а парк не слишком загружен. Летом (июнь-август) парк более оживлён, но можно насладиться длинными днями. Зимой (декабрь-февраль) посещение тоже возможно, но стоит быть готовым к прохладной погоде.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.