кухни. Расположенный в оживленном районе Киёсуми-Сиракава, ресторан привлекает как местных жителей, так и туристов. Посетители могут стать свидетелями профессиональных выступлений и попробовать традиционные блюда, вдохновлённые чанконабэ. Это место обещает незабываемые впечатления и погружение в японскую культуру

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Tokyo Sumo Room - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Токио наиболее комфортная для прогулок и посещения мероприятий. Летом, в июне и августе, возможно, будет жарко, но это не помешает насладиться шоу в помещении. Зимой, с декабря по февраль, прохладно, но это отличное время для уютного ужина. В любое время года Tokyo Sumo Room готов предложить незабываемые впечатления.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.