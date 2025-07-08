Мои заказы

Шоу сумо и ужин

Ощутите атмосферу японской культуры в Tokyo Sumo Room. Уникальное шоу сумо и изысканный ужин ждут вас в Киёсуми-Сиракава
Tokyo Sumo Room предлагает уникальное сочетание японской культуры и современного развлечения.

Владелец заведения, бывший борец сумо Макуучи Токицуми, создал пространство, где гости могут насладиться захватывающими поединками сумо и изысканными блюдами японской
кухни.

Расположенный в оживленном районе Киёсуми-Сиракава, ресторан привлекает как местных жителей, так и туристов.

Посетители могут стать свидетелями профессиональных выступлений и попробовать традиционные блюда, вдохновлённые чанконабэ. Это место обещает незабываемые впечатления и погружение в японскую культуру

5
1 отзыв

5 причин купить этот билет

  • 🤼‍♂️ Уникальное шоу сумо
  • 🍣 Изысканная японская кухня
  • 🏯 Погружение в культуру
  • 📸 Возможность сделать фото
  • 🚇 Удобное расположение

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Tokyo Sumo Room - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Токио наиболее комфортная для прогулок и посещения мероприятий. Летом, в июне и августе, возможно, будет жарко, но это не помешает насладиться шоу в помещении. Зимой, с декабря по февраль, прохладно, но это отличное время для уютного ужина. В любое время года Tokyo Sumo Room готов предложить незабываемые впечатления.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 11:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Tokyo Sumo Room

Описание билета

Что вас ждёт? Почувствуйте волнение сумо как никогда раньше в Tokyo Sumo Room, уникальном шоу-ресторане, владелец которого — бывший борец сумо Макуучи Токицуми. Расположенное в оживленном районе Киёсуми-Сиракава, это единственное в своём роде заведение сочетает в себе традиционную японскую культуру и современные развлечения, предлагая гостям незабываемые впечатления от ужина. В Tokyo Sumo Room вы сможете насладиться захватывающими выступлениями сумо вблизи, демонстрирующими силу и мастерство профессиональных борцов сумо. Станьте свидетелем напряжённости каждого поединка и узнайте об истории и традициях этого древнего японского спорта. Для тех, кто хочет глубже погрузиться в мир сумо, предлагаются аутентичные тренировки сумо под руководством опытных рикиси (борцов сумо). Наряду с захватывающими шоу, побалуйте себя изысканными блюдами японской кухни. От сезонных деликатесов до сытных блюд, вдохновлённых чанконабэ, традиционным горячим горшком, которым наслаждаются борцы сумо: меню разработано так, чтобы удовлетворить любой вкус. Tokyo Sumo Room — это больше, чем просто ресторан, это захватывающий культурный опыт, который привлекает как местных жителей, так и туристов. Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом сумо или посетили его впервые, это уникальное заведение обещает развлечения, образование и необычную еду — и всё это в одном месте. Важная информация:
  • Экскурсия не подойдёт для детей младше 5 лет и для беременных женщин.
  • Возьмите с собой комфортную обувь, фотоаппарат.
  • Запрещено курение.
  • Рекомендуется бронировать заранее, чтобы обеспечить себе место.
  • Вегетарианские блюда предлагаются по запросу.
  • Место проведения находится в Киёсуми-Ширакава, до него легко добраться на общественном транспорте.

Ежедневно в 11:00 и 19:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Представление сумо
  • Японская кухня
  • Тренировки по сумо (по желанию)
Что не входит в цену
  • Трансфер до места проведения и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
MQJW+X2M Кото, Токио, Япония
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 11:00 и 19:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Экскурсия не подойдёт для детей младше 5 лет и для беременных женщин
  • Возьмите с собой комфортную обувь, фотоаппарат
  • Запрещено курение
  • Рекомендуется бронировать заранее, чтобы обеспечить себе место
  • Вегетарианские блюда предлагаются по запросу
  • Место проведения находится в Киёсуми-Ширакава, до него легко добраться на общественном транспорте
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
A
Alexey
8 июл 2025
Веселая атмосфера. Прекрасно подходить для семейного посещения.

