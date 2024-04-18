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свое предсказание за 100 йен, удача бойся меня! Было очень интересно слушать рассказ об этих местах. В процессе попробовала местные вкусняшки: тайяки и розовый кофе в честь начала сезона сакуры. Цветущую сакуру тоже увидели - отказывается есть ранний ее сорт, который расцветает в самом начале марта 🌸 Спасибо за интересную экскурсию!