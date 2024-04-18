Район Акихабара – экскурсии в Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Акихабара» в Токио на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в восточном Токио за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Главное в восточном Токио за 3 часа
Жизнь сумистов, рай для отаку, старейший храм столицы и другие пазлы самобытной токийской мозаики
Начало: По договоренности
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
Погрузиться в многогранную культуру города и почувствовать дух гармоничного контраста
Начало: В холле вашего отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:30
380 за всё до 6 чел.
Токио как он есть
🚶 Пешая
Групповая
6.5 часов
Токио как он есть
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя на групповой прогулке
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
25 июня в 10:00
9 июля в 10:00
70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    18 апреля 2024
    Главное в восточном Токио за 3 часа
    Огромное спасибо Аэлите за время проведенное вместе. Она прекрасный рассказчик и замечательный человек. От нее мы узнали очень много об этой удивительной стране, вместе побывали в интересных местах.
  • Н
    Наталья
    5 марта 2024
    Главное в восточном Токио за 3 часа
    Прогулялись по восточному Токио вместе с Аэлитой. Посмотрели на павильон сумоистов, потрогала на удачу дракона в храме Сэнсодзи и вытащила
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    свое предсказание за 100 йен, удача бойся меня! Было очень интересно слушать рассказ об этих местах. В процессе попробовала местные вкусняшки: тайяки и розовый кофе в честь начала сезона сакуры. Цветущую сакуру тоже увидели - отказывается есть ранний ее сорт, который расцветает в самом начале марта 🌸 Спасибо за интересную экскурсию!

    Прогулялись по восточному Токио вместе с Аэлитой. Посмотрели на павильон сумоистов, потрогала на удачу дракона вПрогулялись по восточному Токио вместе с Аэлитой. Посмотрели на павильон сумоистов, потрогала на удачу дракона вПрогулялись по восточному Токио вместе с Аэлитой. Посмотрели на павильон сумоистов, потрогала на удачу дракона вПрогулялись по восточному Токио вместе с Аэлитой. Посмотрели на павильон сумоистов, потрогала на удачу дракона вПрогулялись по восточному Токио вместе с Аэлитой. Посмотрели на павильон сумоистов, потрогала на удачу дракона вПрогулялись по восточному Токио вместе с Аэлитой. Посмотрели на павильон сумоистов, потрогала на удачу дракона вПрогулялись по восточному Токио вместе с Аэлитой. Посмотрели на павильон сумоистов, потрогала на удачу дракона в

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Район Акихабара»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Главное в восточном Токио за 3 часа
  2. Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
  3. Токио как он есть
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Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "Район Акихабара" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 380. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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