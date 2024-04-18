1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Главное в восточном Токио за 3 часа
Жизнь сумистов, рай для отаку, старейший храм столицы и другие пазлы самобытной токийской мозаики
Начало: По договоренности
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
Погрузиться в многогранную культуру города и почувствовать дух гармоничного контраста
Начало: В холле вашего отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:30
€380 за всё до 6 чел.
Групповая
6.5 часов
Токио как он есть
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя на групповой прогулке
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
25 июня в 10:00
9 июля в 10:00
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий18 апреля 2024Огромное спасибо Аэлите за время проведенное вместе. Она прекрасный рассказчик и замечательный человек. От нее мы узнали очень много об этой удивительной стране, вместе побывали в интересных местах.
- ННаталья5 марта 2024Прогулялись по восточному Токио вместе с Аэлитой. Посмотрели на павильон сумоистов, потрогала на удачу дракона в храме Сэнсодзи и вытащила
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Район Акихабара»
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