Токио в вашем ритме

Уникальная возможность исследовать Токио в собственном темпе. Выбирайте маршруты и достопримечательности по своему вкусу
Индивидуальная экскурсия по Токио - это шанс соединить известные достопримечательности и скрытые уголки в одном путешествии.

Посетители сами задают темп и приоритеты, выбирая из таких мест, как храм Сенсодзи, парк Хамарикю
и футуристические районы Одайба и Роппонги. Все передвижения осуществляются городским транспортом, что позволяет гибко планировать маршрут.

Экскурсия подходит для всех, кто хочет глубже понять культуру и атмосферу Токио, от древних храмов до современных небоскрёбов

4.8
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
  • 🚄 Удобные передвижения
  • 🏯 Исторические храмы
  • 🌆 Современные районы
  • 🕒 Гибкое расписание
  • 🎎 Погружение в культуру

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и приятная для прогулок. В эти месяцы Токио радует мягким климатом и минимальной загруженностью туристами. Летом, в июне и августе, возможно посещение, но стоит учитывать высокую влажность и жару. Зимой, в декабре и феврале, можно насладиться более спокойной атмосферой, но учтите, что некоторые парки могут быть менее зелёными.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Одайба
  • Асакуса
  • Парк Хамарикю
  • Роппонги
  • Харадзюку
  • Симбаси
  • Сибуя
  • Синдзюку
  • Акихабара

Описание экскурсии

Эта экскурсия — находка для тех, кто хочет за короткое время прочувствовать характер Токио и составить собственную программу знакомства с городом. Вы сами выбираете, куда идти и что смотреть — в этом суть. При этом продолжительность прогулки и её цена останутся неизменными.

Примерный перечень возможных районов и локаций

  • Одайба — набережная с видом на Токийский залив и Радужный мост, Статуя Свободы, гигантский робот Гандам, телецентр Fuji TV, речной трамвай
  • Асакуса — храм Сенсодзи, ворота Каминаримон, торговая улица с традиционными сладостями, вид на башню Tokyo Skytree с берега Сумидагавы. При желании — прогулка по реке
  • Парк Хамарикю и храм Дзодзёдзи — старинный сад с чайным домиком и 300-летней сосной. Поблизости — дзэн-храм с видом на Токийскую башню
  • Роппонги — смотровая площадка на небоскрёбе Roppongi Hills, музей современного искусства, панорама ночного города
  • Харадзюку и Ёёги — улица Такэсимита, царство молодёжной моды. Здесь же расположен парк Ёёги и величественный храм Мэйдзи
  • Симбаси и Гинза — фантастические часы по мотивам Хаяо Миядзаки у здания Nippon TV, театр Кабуки-дза и модные витрины Гинзы
  • Станция Токио — аутентичный вокзал, смотровая площадка на поезда, Императорский дворец — уголок традиции среди стеклянных башен
  • Сибуя — Хатико, самый известный перекрёсток в мире, Shibuya Sky и вид на Токио с высоты.
  • Синдзюку — деловой центр с башнями, бесплатная смотровая в мэрии, вечерний Кабуки-тё, улочка с барами Golden Gai и переулки с уличной едой
  • Акихабара — гик-квартал с электроникой, комиксами, фигурками и тематическими кафе

Организационные детали

  • Программу можно составить с расчётом как на первую половину дня, так и ближе к вечеру
  • Все передвижения — городским транспортом. Примерные расходы на транспорт из расчёта на 1 человека — 1000 йен
  • Некоторые локации строго 16+ (уточняйте при бронировании)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Токио
Провели экскурсии для 51 туриста
Охаё! Всем привет. Я Павел. В далеком 2005 году я впервые побывал в Токио. И уже 20 лет моя жизнь так или иначе связана с Японией. Учился, 6 лет жил
в Токио, наблюдал, и снова жизнь вернулась на круги. Теперь неспешно готов делиться с путешественниками своими знаниями о Японии. Мне больше нравится рассказывать о социальном и бытовом аспекте жизни японцев, о которых узнаёшь только живя рядом с ними — здесь и сейчас, и не пытаюсь углубляться в династии сёгунов, самураев и так далее, об этом и так много написано. Буду рад видеть всех путешественников. Экскурсии могу вести как я, так и мои надёжные коллеги.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
И
Ирина
10 ноя 2025
Екатерина -замечательный человек, добрая, отзывчивая. Помогла нам пройти по маршруту, отвела в супер баню. Коммуникабельная, общительная) 👍 но это просто хорошее сопровождение)!!! Для гида нужна хорошая, грамотная речь, интересный, содержательный рассказ))).
Ирина
Ирина
26 окт 2025
12 октября у нас была пешая экскурсия по Токио. Очень благодарны Екатерине за то что она помогла нам влюбиться в этот невероятный город и в уело в страну. Знание истории, обычаев, интересный маршрут-все это навсегда останется в нашей памяти🙏😁
Н
Наталия
5 окт 2025
Мария очень отзывчивый и эмпатичный человек, хорошо знает и любит Токио. У нее интересная и разнообразная программа. Она не только дает информацию о маршруте, но помогает разобраться со многими вопросами, возникающими у туристов. С ней легко и приятно общаться, с удовольствием бы еще встретились)))
Е
Елена
26 авг 2025
Павел предложил гида Марию.
Мария выслушала все наши пожелания и предложила отличную программу. В первый час сразу поняли, что экскурсия будет очень интересной и четко слаженной. Мария необыкновенный человек, с умением
найти подход, которая показала нам Токио необыкновенно и увлекательно. Маршрут был идеально адаптирован под наши интересы, информация подавалась увлекательно и без перегруза. Рекомендуем Марию, как гида для тех, кто хочет узнать Токио и Японию по-настоящему. Мы получили массу положительных эмоций и зарядились хорошим настроением. Обязательно обратимся снова в следующий раз.

Входит в следующие категории Токио

