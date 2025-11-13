Увлекательное путешествие в мир самураев и ниндзя ждёт каждого посетителя музея в Токио. Этот билет позволит избежать очередей и сразу окунуться в атмосферу прошлого.
Вы сможете увидеть настоящее снаряжение, узнать о
5 причин купить этот билет
- 🎟️ Без очередей
- 🗡️ Настоящее снаряжение
- 📸 Фотосессия в костюме
- 🧑🦽 Доступно для всех
- 🏯 Погружение в историю
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения музея - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда в Токио комфортная погода и меньше туристов. Летом, в июне и августе, может быть жарко, но это не помешает наслаждаться музеем, так как он находится в помещении. Зимой, с декабря по февраль, меньше туристов, что делает посещение более спокойным.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что можно увидеть
- Музей самураев-ниндзя
Описание билета
Что вас ждёт? Побывайте в музее самураев-ниндзя и узнайте больше об этих загадочных и знаменитых деятелях японской культуры. Посмотрите на настоящее снаряжение и узнайте о роли самураев и ниндзя в прошлом. Совершите экскурсию по музею и получите дополнительную информацию. Послушайте своего гида и узнайте все о роли самураев и ниндзя, любуясь экспонатами. Вы также сможете принять участие в интерактивных приключениях самураев и ниндзя. Тренируйте свою точность, бросая звёзды ниндзя, и обязательно сделайте несколько отличных фотографий, пока вы одеты как самурай и держите в руках металлический самурайский меч. Важная информация:
Подходит для людей на инвалидных колясках.
Ежедневно с 09:00 до 18:00 (время начала).
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
- Экскурсия с англоговорящим гидом
- Опыт метания звёзд ниндзя
- Самурайский шлем и металлический самурайский меч
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
PQ6R+HP8 Тайто, Токио, Япония
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 18:00 (время начала).
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Подходит для людей на инвалидных колясках
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Токио
