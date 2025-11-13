Увлекательное путешествие в мир самураев и ниндзя ждёт каждого посетителя музея в Токио. Этот билет позволит избежать очередей и сразу окунуться в атмосферу прошлого.Вы сможете увидеть настоящее снаряжение, узнать о

роли самураев и ниндзя в истории и даже принять участие в интерактивных приключениях. Особое удовольствие доставит возможность нарядиться самураем и сделать незабываемые фотографии. Музей доступен для людей на инвалидных колясках, что делает его посещение комфортным для всех

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения музея - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда в Токио комфортная погода и меньше туристов. Летом, в июне и августе, может быть жарко, но это не помешает наслаждаться музеем, так как он находится в помещении. Зимой, с декабря по февраль, меньше туристов, что делает посещение более спокойным.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.