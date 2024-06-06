1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Разнообразный Токио за 5 часов
Об императорах и религии, канонах красоты и современных увлечениях в самых ярких кварталах города
Начало: На улице Гинза
«Чтобы понять вкусы и эстетическую сторону японской жизни, вы прогуляетесь по задающему каноны красоты району, с бутиками и музеями гравюры»
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Токио, которого ждешь: культурное путешествие по столице Японии
Окунитесь в удивительный мир Токио: от Гиндзы до театра Кабуки, от синтоистских традиций до цифрового искусства
«А чуть позже, в следующей части прогулки, покажу экспозицию автомобилей и концепткаров, разработанных и произведённых по новейшим технологиям, и модный музей цифрового искусства, который поражает воображение не только детей, но и взрослых»
13 июня в 14:00
19 июня в 11:00
€188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замок Одавара - цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Начало: JR Shinjuku station, JR Shinagawa station или вокз...
«У подножия замка есть еще один музей который обычно нравится детям – так как там имеются интерактивные стенды, и можно многое и потрогать, и сфотографировать»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Парк-музей Босо-но Мура: живая история эпохи Эдо в Токио
Приглашаем вас в уникальное путешествие по музею под открытым небом, где каждый найдёт занятие по душе
Начало: На станции Ajiki
«На огромной территории музея вы прогуляетесь по торговой улице эпохи Эдо, посетите дом самурая и три крестьянских усадьбы»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «Очарование южного Токио»: культура и история
Погрузитесь в мир японской культуры, посетив уникальные храмы, сады и знаковые места Токио
Начало: На станции Синагава
«Услышите их трагическую историю и рассмотрите в мемориальном музее при храме деревянные фигуры отважных самураев и другие связанные с ними реликвии»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
«В завершение вас ждут природные источники и музей скульптуры под открытым небом, где в том числе есть работы Пикассо»
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Токио: симбиоз традиций и инноваций в индивидуальной экскурсии
Познайте дух Токио, где древние храмы и футуристические технологии сливаются в единое целое
«Мы дойдем до городка Эдо — музея под открытым небом — и я расскажу о быте коренных жителей прошлых столетий»
19 июня в 11:00
21 июня в 13:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
По зеленому кольцу Яманоте-сен: индивидуальная экскурсия по Токио
Прогулка по Токио вдоль кольцевой линии Яманоте-сен. Узнайте о самураях, императорской семье и традициях Японии. Идеально для первого знакомства с городом
Начало: На станции Harajuku
«По желанию, в программу можно включить посещение музея послевоенной и довоенной жизни в Японии»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
€360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к подножию Фудзиямы: откровение красоты и традиций Японии
Вас ждет незабываемое путешествие к Фудзияме: от величественных пейзажей до тайн японских ремесел. Познайте Японию, какой вы её мечтали увидеть
«Неподалеку от озера Кавагутико вы побываете в музее, который, по-моему, должен посетить каждый, мечтающий прикоснуться к истинной красоте»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
€450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Замок «Черного Ворона» в Мацумото
Оценить красоту средневекового самурайского замка и узнать о жизни самурайских военачальников
Начало: South or West Exit of JR Shinjuku station ИЛИ Meij...
«Артефакты, собранные в одной из башен музея, наглядно иллюстрируют быт и борьбу средневековых самурайских вождей»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€440 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальное путешествие в музей традиционных японских домов в Токио
Погрузитесь в атмосферу старинного Японии, узнайте о традициях и быте японцев в разные эпохи
«Билеты в музей не включены в стоимость — 550 йен с человека»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Узнать о жизни мореплавателя, подняться на вершину вулкана и попробовать традиционные блюда
Начало: в Токио, в лобби вашего отеля
«Вход в краеведческий музей — 200 йен/чел»
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
€270 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOleg6 июня 2024Великолепный гид, было очень интересно нам и детям 10-летнего возраста, много интересной информации, поданной в доступной и увлекательной форме. Гид
- EEvgeny5 июня 2024Элена провела одну из самых интересных экскурсий, на которой мы были. Понравилась живая подача информации. Элена ответила на все наши вопросы и порекомендовала много интересных мест для посещения. После экскурсии точно останетесь с хорошим настроении и новыми знаниями. Рекомендуем!!!
- ВВика30 мая 2024Лучший гид за все время путешествий. Показали места которые сами бы не нашли. Вообщем рекомендую!
- VVarvara25 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Маршрут отлично продуман, свой рассказ Ирина строит с большим вниманием к деталям, благодаря чему даже такой большой объем информации хорошо запоминается. В следующий раз мечтаем попасть к Ирине на экскурсию по городу храмов Камакура))
- ЕЕвгения25 мая 2024Всем привет! С Элен мы провели 2 экскурсии в Токио. И хочу написать свой отзыв. Скажу то, что до нашего приезда,
- ООльга16 мая 2024Хотим поблагодарить Дину за потрясающую экскурсию к подножию Фудзиямы. Экскурсия прошла на одном дыхании. Дина потрясающий, легкий человек, профессионал своего
- ФФлора11 мая 2024Татуана, проводит интересную и оригинальную экскурсию. Увлекательно рассказывает историю Японии и делает Токио уникально запоминающимся
- EElena5 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Диной - очень информативно, увлечённо. Мы узнали много не только о месте, которое посещали, но
- ВВладимир5 мая 2024Экскурсия была проведена гидом Диной на машине в полном объеме и на высоком качестве. Дина не считалась со своим временем. Она показала все, что я хотел увидеть и даже больше. Показала места, с которых лучше фотографировать. Отличный собеседник. Однозначно рекомендую.
- ВВадим2 мая 2024Отлично! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Музеи»
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