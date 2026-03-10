Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Погрузитесь в эпоху самураев с экскурсией в Камакуру. От храмов до бамбуковых садов, история оживает
Представьте, как вы шагаете по историческим местам Камакуры, где каждый камень хранит в себе эхо эпохи самураев. Ваш личный гид, житель этого уникального города, раскроет перед вами его настоящее сердце.
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вы посетите святилище Хатиман-гу, узнаете трагические истории, связанные с храмом Хококудзи и его великолепным бамбуковым садом. Прогуляетесь по дороге военных кораблей, которая приведет вас к живописному пляжу Юигахама. Отведаете блюда местной кухни, где японские традиции гармонично переплетаются с европейскими.
И, конечно, не останетесь равнодушными к таинственному храму Кенчодзи и величественному Камакура Дайбуцу, встречающему гостей под открытым небом. Эта экскурсия - не просто прогулка, а погружение в глубину японской культуры и истории
Казалось бы, небольшой городок в часе езды от центра Токио. Начинался он как рыбацкая деревушка — но след в истории оставил колоссальный. Достаточно сказать, что целая эпоха Японии именуется «периодом Камакура». И именно отсюда империей управляли сёгуны, оставившие после себя главное достояние Камакуры — целую россыпь дзен-буддистских храмов. Заинтригованы? Тогда начинаем!
Что вас ожидает
Святилище Хатиман-гу: сердце города. Начнем с храма с 800-летней историей — за это время постройки Хатиман-гу не раз страдали от огня и стихии, но каждый раз возрождались в исконном виде. Именно вокруг этого места зародилась бывшая деревушка, неожиданно ставшая столицей самураев.
Храм Хококудзи. Посетим великолепный бамбуковый сад при храме: я расскажу об исторической трагедии, которая произошла в этом красивом месте.
Дорога военных кораблей — главная улица города, Вакамияодзи, о названии которой мы обязательно поговорим. Постепенно она выведет нас на знаменитый пляж Юигахама.
Местная кухня точно заслуживает внимания. Японская культура еды соединилась здесь с европейскими традициями — оценим это на обеде в одном из кафе Камакуры.
Не пропустим и таинственный храм Кенчодзи. Россыпь его небольших построек простирается от главных ворот Санмон на дне долины Камакуры до далёких лесистых холмов. Внутри увидим храмовый колокол Кэнтёдзи — национальное достояние Японии.
Храма Котоку-ин. А вот и символ Камакуры и его туристический центр! Здесь под открытым небом расположился Камакура Дайбуцу — один из трех Великих Будд Японии. Статуя возвышается над соснами и создана с нарушением пропорций, но учитывая законы перспективы: так создается ощущение, что Будда тепло приветствует паломников.
Организационные детали
Экскурсия начинается в Камакуре
Если ваш отель находится в пределах пары минут от одной из крупных станций JR в Токио, утром я вас заберу из отеля и сопровожу назад, если мы не выйдем на пределы тайминга экскурсии. Транспорт: около 1000 йен в один конец на человека
Входные билеты не включены в стоимость экскурсии, эти расходы в сумме составят не более 2000-2500 йен на человека. Билеты для всех, включая гида, путешественники оплачивают на месте при входе
Оплата оставшейся суммы производится наличными в йенах по курсу на день экскурсии
По запросу экскурсию можно провести на машине. Я заберу из отеля в Токио и вечером отвезу обратно. Стоимость — $699
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1247 туристов
Я лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Сертифицированным гидам вход в музеи, на выставки и мероприятия бесплатный, поэтому со мной вы экономите читать дальшеуменьшить
на билетах для гида.
Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей Японии, не только по Токио. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру.
С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
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3
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–
Наталия
Это был первый день в Японии. Нам повезло с погодой, было тепло и солнечно. Аэлита нас встретила в отеле в Йокогаме и мы без проблем доехали до Камакуры. Экскурсия у читать дальшеуменьшить
нас началась как только мы вышли из отеля. Очень удобно, что Аэлита даёт гарнитуру, с ней очень комфортно на экскурсии. Без гида мы бы столько не смогли увидеть и было бы потрачено много сил на ознакомление с городом. А так мы слушали,смотрели, ели вкусности и не отвлекались на Гугл карты:)). Остались очень довольны,что первый день в Японии нам подарил столько положительных эмоций.
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И
Ирина
Это была наша третья экскурсия с Аэлитой. За первые две Аэлита научила нас разбираться в транспортной системе Токио, помогла составить маршрут, и в Камакуру мы решили ехать самостоятельно и встречаться читать дальшеуменьшить
уже на месте. Мы посетили храм Хококудзи, где Аэлита организовала нам возможность выпить матчу и полюбоваться бамбуковым садом. Потом мы посетили место захоронения первого японского сёгуна Минамото-но Ёритомо, основателя сёгуната Камакура и святилище Хатиман-гу. Мы прогулялись по улицам города, Аэлита подсказывала нам, где можно купить сувениры и что-то вкусное). На старинном поезде мы доехали до Храма Котоку-ин и посмотрели на огромную статую Будды (и даже зашли внутрь статуи). Прошлись до храма Кэнтё-дзи, где расположена статуя богини милосердия Каннон и статуя Дзидзо, и завершили экскурсию на побережье. Аэлита очень интересно рассказывала про каждую локацию, и, конечно, про историю Камакуры) хотим сказать ей большое спасибо)💕 и рекомендуем эту экскурсию) 😍
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Е
Евгения
Это была самая интересная экскурсия в моей жизни! Обошли всю Камакуру, узнала очень много нового о каждом увиденном объекте, Аэлита в красках и подробно описывала истории каждого храма и места, читать дальшеуменьшить
все исторические драмы как-будто происходили передо мной, до мурашек по коже, Туристов было везде много и людно, но наша гид предложила для обеда тихие заведения для местных, еда была очень вкусная, посидели и отдохнули спокойно и без шума, Это был насыщенный и очень интересный день, я увидела Японию такой какой она была давно, гидом полностью довольна, если посещу опять эту страну то гида брать конечно Аэлиту!
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Е
Евгений
Благодарю Аэлиту за прекрасную экскурсию. Все понравилось.
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Ирина
Супер экскурсия -прогулка на авто! Действительно влюбиться в Камакуру с интересными историями от Аэлиты! Посетили Котоку -ин с Большим Буддой, сад с потрясающими пионами, побывали так же в Фудзисава, на острове Эносима (Сагамский залив) и в пещере у Дракона -крутые впечатления и воспоминания с видами на океан! Спасибо🤗 Рекомендуем!
+2
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H
Helen
Наша семья осталась в полном восторге от экскурсии по Камакуре с Аэлитой! Мы попали в самый сезон цветения сакуры 9 апреля. Аэлита интересно рассказывала нам об истории города, мы посетили храмы и парки, увидели знаменитую большую статую Будды, а центральная улица Камакуры - аллея цветущей сакуры оставила навсегда прекрасные воспоминания о Японии. Спасибо большое за это Аэлите
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