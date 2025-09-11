читать дальше

встретили. Комфортный автомобиль и неожиданный сюрприз - подарочки с японскими сладостями сделали нашу продолжительную поездку приятной и не утомительной. Татьяна, прекрасный рассказчик и собеседник, ее знания истории, интересных и красивых мест, культуры и быта Японии помогли нам раскрыть для себя и полюбить эту страну. Удалось даже почувствовать себя местной жительницей, переодевшись в кимоно в Фольклорная деревня Сайко Ияси-но-Сато Нэнба. Нам повезло Татьяна договорилась и мы смогли арендовать его без предварительной записи(было мало народу, а обычно нужно записываться заранее). Фудзи то открывалась, то закрывалась облаками, но наша экскурсия была похожа на квест, и мы могли видеть ее с разных мест и в разное время дня. День был насыщенный и незабываемый. Мы еще хотим приехать в эту страну и очень надеемся, что Татьяна снова будет нашим гидом. Т. к. много интересный мест она нам анонсировала.