Хаконе — идеальное место для тех, кто хочет познакомиться с Японией и увидеть её самые знаменитые пейзажи.
Вы насладитесь панорамным видом на гору Фудзи, прокатитесь на кораблике по озеру Аси, полюбуетесь гейзерами с канатной дороги и побываете в Долине великого кипения (Овакудани). Я расскажу любопытные факты и легенды о каждой локации, которую мы посетим.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Хаконе — это симфония контрастов, где вулканическая энергия соседствует с умиротворяющей красотой озёр и древними традициями. Я расскажу вам историю этого места. Поговорим о мистических легендах, важном тракте Токайдо и уникальных ремёслах, которые передавались из поколения в поколения.
Итак, в нашей программе:
- Озеро Аси. Вы отправитесь в круиз по кристально чистым водам озера, с которого открываются завораживающие виды на гору Фудзи
- Храм Хаконе — один из древнейших в Японии, скрытый в лесной чаще. Вы рассмотрите знаменитые ворота тории, будто парящие в озере
- Долина Овакудани. Эта долина вулканической активности напоминает портал в подземный мир, где кипят серные источники, дымятся фумаролы и в горячих водах рождаются знаменитые «чёрные яйца»
- Таможенная застава Хаконе Секисё. Вы побываете в реконструированной заставе времён сёгуната, где некогда проходили полки самураев, караваны паломников и торговцев. И узнаете, какие опасности подстерегали их на этом пути
- Аллея вековых деревьев. Прогуливаясь по живописной аллее, вы почувствуете энергию этого места
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota Noah
- Дорога от Токио до Хаконе занимает около 2 часов
- В стоимость экскурсии входит трансфер, проезд по скоростной дороге, расходы на парковку и напитки
- Оплата оставшейся суммы производится наличными в йенах по курсу на день экскурсии
- Канатную дорогу и кораблик вы посетите самостоятельно
- Мы можем изменить маршрут по вашему желанию — подробности уточняйте в переписке
Дополнительные расходы:
- Билет на заставу- $4 за чел.
- Круиз по озеру — $8 за чел.
- Канатная дорога — $10
- Термальные источники — $10
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 155 туристов
Я лицензированный гид с японским гражданством. Большую часть жизни живу в Японии, окончила туристический колледж и знаю эту страну изнутри. Покажу вам скрытые уголки страны, которых нет в стандартных путеводителях. МояЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
11 сен 2025
Татьяна, прекрасный гид, очень интересно рассказывает, экскурсия замечательная, много всего узнали и увидели. Спасибо, огромное, до сих пор под большим впечатлением!
Дарья
31 июл 2025
Рекомендую поездку на Хаконе с Татьяной. Экскурсия проходит на комфортном автомобиле. Маршрут построен очень грамотно и сочетает, как природные достопримечательности, так и исторические и религиозные. Также мы пообедали в очень
Р
Рустем
25 июл 2025
Мы всей семьей от все души благодарим Татьяну за волшебную экскурсию! Если вы хотите максимально погрузиться в атмосферу японского колорита, очаровательной природы и гарантированно увидеть гору Фудзи (а она обычно закрыта облаками) -тогда вам только к Татьяне!
Марина
20 мая 2025
Когда мы заказывали экскурсию было большое желание увидеть гору Фудзи и как можно больше узнать про Японию, ее историю, культуру и обычаи. Татьяна с мужем нам все это показали, радушно
