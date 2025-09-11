Мои заказы

Хаконе из Токио: жемчужина Японии, где Фудзи встречается с облаками

Полюбоваться великой горой, пройти дорогой самураев и подняться над гейзерами на канатной дороге
Хаконе — идеальное место для тех, кто хочет познакомиться с Японией и увидеть её самые знаменитые пейзажи.

Вы насладитесь панорамным видом на гору Фудзи, прокатитесь на кораблике по озеру Аси, полюбуетесь гейзерами с канатной дороги и побываете в Долине великого кипения (Овакудани). Я расскажу любопытные факты и легенды о каждой локации, которую мы посетим.
Описание экскурсии

Хаконе — это симфония контрастов, где вулканическая энергия соседствует с умиротворяющей красотой озёр и древними традициями. Я расскажу вам историю этого места. Поговорим о мистических легендах, важном тракте Токайдо и уникальных ремёслах, которые передавались из поколения в поколения.

Итак, в нашей программе:

  • Озеро Аси. Вы отправитесь в круиз по кристально чистым водам озера, с которого открываются завораживающие виды на гору Фудзи
  • Храм Хаконе — один из древнейших в Японии, скрытый в лесной чаще. Вы рассмотрите знаменитые ворота тории, будто парящие в озере
  • Долина Овакудани. Эта долина вулканической активности напоминает портал в подземный мир, где кипят серные источники, дымятся фумаролы и в горячих водах рождаются знаменитые «чёрные яйца»
  • Таможенная застава Хаконе Секисё. Вы побываете в реконструированной заставе времён сёгуната, где некогда проходили полки самураев, караваны паломников и торговцев. И узнаете, какие опасности подстерегали их на этом пути
  • Аллея вековых деревьев. Прогуливаясь по живописной аллее, вы почувствуете энергию этого места

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota Noah
  • Дорога от Токио до Хаконе занимает около 2 часов
  • В стоимость экскурсии входит трансфер, проезд по скоростной дороге, расходы на парковку и напитки
  • Оплата оставшейся суммы производится наличными в йенах по курсу на день экскурсии
  • Канатную дорогу и кораблик вы посетите самостоятельно
  • Мы можем изменить маршрут по вашему желанию — подробности уточняйте в переписке

Дополнительные расходы:

  • Билет на заставу- $4 за чел.
  • Круиз по озеру — $8 за чел.
  • Канатная дорога — $10
  • Термальные источники — $10

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 155 туристов
Я лицензированный гид с японским гражданством. Большую часть жизни живу в Японии, окончила туристический колледж и знаю эту страну изнутри. Покажу вам скрытые уголки страны, которых нет в стандартных путеводителях. Моя
читать дальше

специализация — природный отдых, поэтому я составлю для вас индивидуальный маршрут по самым живописным и тихим местам, где можно по-настоящему отдохнуть и насладиться красотой Японии. Путешествуйте со мной и откройте для себя Японию, которую видят только местные!

Отзывы и рейтинг

Мария
11 сен 2025
Татьяна, прекрасный гид, очень интересно рассказывает, экскурсия замечательная, много всего узнали и увидели. Спасибо, огромное, до сих пор под большим впечатлением!
Дарья
Дарья
31 июл 2025
Рекомендую поездку на Хаконе с Татьяной. Экскурсия проходит на комфортном автомобиле. Маршрут построен очень грамотно и сочетает, как природные достопримечательности, так и исторические и религиозные. Также мы пообедали в очень
уютном месте со вкусной едой и попробовали необычные деликатесы.

Татьяна не только прекрасный гид с глубокими познаниями, но и интересный и лёгкий собеседник. Благодаря ей мы много узнали о жизни в современной Японии.

Рустем
25 июл 2025
Мы всей семьей от все души благодарим Татьяну за волшебную экскурсию! Если вы хотите максимально погрузиться в атмосферу японского колорита, очаровательной природы и гарантированно увидеть гору Фудзи (а она обычно закрыта облаками) -тогда вам только к Татьяне!
Марина
Марина
20 мая 2025
Когда мы заказывали экскурсию было большое желание увидеть гору Фудзи и как можно больше узнать про Японию, ее историю, культуру и обычаи. Татьяна с мужем нам все это показали, радушно
встретили. Комфортный автомобиль и неожиданный сюрприз - подарочки с японскими сладостями сделали нашу продолжительную поездку приятной и не утомительной. Татьяна, прекрасный рассказчик и собеседник, ее знания истории, интересных и красивых мест, культуры и быта Японии помогли нам раскрыть для себя и полюбить эту страну. Удалось даже почувствовать себя местной жительницей, переодевшись в кимоно в Фольклорная деревня Сайко Ияси-но-Сато Нэнба. Нам повезло Татьяна договорилась и мы смогли арендовать его без предварительной записи(было мало народу, а обычно нужно записываться заранее). Фудзи то открывалась, то закрывалась облаками, но наша экскурсия была похожа на квест, и мы могли видеть ее с разных мест и в разное время дня. День был насыщенный и незабываемый. Мы еще хотим приехать в эту страну и очень надеемся, что Татьяна снова будет нашим гидом. Т. к. много интересный мест она нам анонсировала.

