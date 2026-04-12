16 отзывов оставили туристы

В экскурсии «Токио, которого ждешь» вы увидите, как на одной улице мирно
6 причин купить эту экскурсию
- 🌸 Уникальная возможность увидеть контраст прошлого и настоящего
- 🏯 Посещение исторических и культурных мест
- 🚄 Прокатитесь на поезде без машиниста
- 🖼 Впечатляющие музеи и выставки
- 🍣 Вкусные японские блюда и снэки
- 🌉 Потрясающие виды на Токийский залив и Радужный мост
Что можно увидеть
- Гиндза
- Театр Кабуки
- Токийский залив
- Музей цифрового искусства
- Старинное святилище
- Искусственный остров
- Торговая улица эпохи Эдо
Описание экскурсии
Ритм современного Токио
Чтобы вы почувствовали актуальную атмосферу оригинального города, начнем экскурсию на одной из самых дорогих улиц мира — Гиндза. Я расскажу, как район, где когда-то началась торговля кимоно, превратился в мир блистательных витрин, дизайнерских бутиков, магазинов жемчуга и лучших ресторанов. Познакомлю с историей одного из красивейших зданий Японии — театра Кабуки.
Мы заглянем в старинное святилище, построенное 150 лет назад,находящиеся в центре «Мегаполиса», где познакомимся с синтоистскими традициями и ритуалами. По пути мы увидим множество традиционных для Японии вещей: самурайские мечи,старинные кимоно,а также осмотрим старые и ультрасовременные здания столицы.
А чуть позже, в следующей части прогулки, покажу экспозицию автомобилей и концепткаров, разработанных и произведённых по новейшим технологиям, и модный музей цифрового искусства, который поражает воображение не только детей, но и взрослых.
Древнейшая монархия в мире и эпоха Эдо
Проходя через парки с дворцами, поговорим о японском императорском доме, его исторической роли и нынешнем статусе в Стране восходящего солнца. Далее вы прокатитесь на поезде без машиниста и с высоты птичьего полёта полюбуетесь видами Токийского залива. У берегов насыпных пространств я расскажу любопытные детали об образовании искусственного острова и поделюсь секретами, о которых обычно не пишут и не говорят. Здесь вы сможете отведать японские сладости и снэки, пройтись по старинной торговой улице, воссозданной в интерьерах эпохи Эдо. Об этом важном периоде будет особый разговор — ведь именно тогда произошло становление японского духа и национальной идеи, а литература переживала свой золотой век.
Вечерний отдых по-японски
Прогулку можно завершить в уютном японском ресторане с видами на Токийский залив и знаменитый Радужный мост.
✔ Экскурсия будет насыщенной, компактной и разнообразной, чтобы вы познакомились с историей и современной жизнью Токио, а также научились ориентироваться в системе общественного транспорта и чувствовали себя комфортно в последующие дни пребывания в столице.
Организационные детали
Экскурсия проходит на общественном транспорте.
Дополнительные расходы
- Транспорт — около 2000 йен ($17). Вы можете приобрести проездной на весь день на наземный вид транспорта и метро — 1590 йен ($13)
- Посещение музеев и панорамных точек — от 300 иен ($3) за человека
- Расходы на дорогу гида также оплачиваются участниками
- За доплату я могу встретить вас у отеля в Токио — $30
- Средний счет в кафе — 1000 до 1300 йен
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 15). Доплата — $30 за чел.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Элена уникальна. Располагает к себе, интересная программа.
Мы не заметили, как пролетело время. Гуляли компаний из 4х человек, с подростками 13 и 18 лет. Все были вовлечены и заинтересованы.
Мы в восторге. И с удовольствием бы провели все дни с Эленой, жаль было все занято))