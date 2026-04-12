16 отзывов оставили туристы

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Токио, которого ждешь

Окунитесь в удивительный мир Токио: от Гиндзы до театра Кабуки, от синтоистских традиций до цифрового искусства
Представьте город, где ультрасовременные небоскребы соседствуют с тихими синтоистскими храмами, а элегантные торговые районы сменяются уютными улочками эпохи Эдо.

В экскурсии «Токио, которого ждешь» вы увидите, как на одной улице мирно
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уживаются роботы и торговцы в кимоно, а традиционные японские сладости продаются рядом с футуристическими автомобилями.

Ваш личный гид откроет вам секреты Гиндзы, расскажет о величии театра Кабуки и поделится историями о самураях и императорах.

Откройте для себя места, где живет дух Японии, и познакомьтесь с неповторимым обликом Токио, который захватывает дух и оставляет незабываемые впечатления

5
51 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌸 Уникальная возможность увидеть контраст прошлого и настоящего
  • 🏯 Посещение исторических и культурных мест
  • 🚄 Прокатитесь на поезде без машиниста
  • 🖼 Впечатляющие музеи и выставки
  • 🍣 Вкусные японские блюда и снэки
  • 🌉 Потрясающие виды на Токийский залив и Радужный мост
Токио, которого ждешь
Токио, которого ждешь
Токио, которого ждешь

Что можно увидеть

  • Гиндза
  • Театр Кабуки
  • Токийский залив
  • Музей цифрового искусства
  • Старинное святилище
  • Искусственный остров
  • Торговая улица эпохи Эдо

Описание экскурсии

Ритм современного Токио

Чтобы вы почувствовали актуальную атмосферу оригинального города, начнем экскурсию на одной из самых дорогих улиц мира — Гиндза. Я расскажу, как район, где когда-то началась торговля кимоно, превратился в мир блистательных витрин, дизайнерских бутиков, магазинов жемчуга и лучших ресторанов. Познакомлю с историей одного из красивейших зданий Японии — театра Кабуки.

Мы заглянем в старинное святилище, построенное 150 лет назад,находящиеся в центре «Мегаполиса», где познакомимся с синтоистскими традициями и ритуалами. По пути мы увидим множество традиционных для Японии вещей: самурайские мечи,старинные кимоно,а также осмотрим старые и ультрасовременные здания столицы.

А чуть позже, в следующей части прогулки, покажу экспозицию автомобилей и концепткаров, разработанных и произведённых по новейшим технологиям, и модный музей цифрового искусства, который поражает воображение не только детей, но и взрослых.

Древнейшая монархия в мире и эпоха Эдо

Проходя через парки с дворцами, поговорим о японском императорском доме, его исторической роли и нынешнем статусе в Стране восходящего солнца. Далее вы прокатитесь на поезде без машиниста и с высоты птичьего полёта полюбуетесь видами Токийского залива. У берегов насыпных пространств я расскажу любопытные детали об образовании искусственного острова и поделюсь секретами, о которых обычно не пишут и не говорят. Здесь вы сможете отведать японские сладости и снэки, пройтись по старинной торговой улице, воссозданной в интерьерах эпохи Эдо. Об этом важном периоде будет особый разговор — ведь именно тогда произошло становление японского духа и национальной идеи, а литература переживала свой золотой век.

Вечерний отдых по-японски

Прогулку можно завершить в уютном японском ресторане с видами на Токийский залив и знаменитый Радужный мост.

✔ Экскурсия будет насыщенной, компактной и разнообразной, чтобы вы познакомились с историей и современной жизнью Токио, а также научились ориентироваться в системе общественного транспорта и чувствовали себя комфортно в последующие дни пребывания в столице.

Организационные детали

Экскурсия проходит на общественном транспорте.

Дополнительные расходы

  • Транспорт — около 2000 йен ($17). Вы можете приобрести проездной на весь день на наземный вид транспорта и метро — 1590 йен ($13)
  • Посещение музеев и панорамных точек — от 300 иен ($3) за человека
  • Расходы на дорогу гида также оплачиваются участниками
  • За доплату я могу встретить вас у отеля в Токио — $30
  • Средний счет в кафе — 1000 до 1300 йен
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 15). Доплата — $30 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элена
Элена — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2623 туристов
Я живу в Токио с 2005 года и люблю этот город таким, какой он есть — живым, многогранным и иногда противоречивым. Токио раскрывается тем, кто умеет читать его знаки, и
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я с радостью стану вашим проводником в этом сложном и притягательном мегаполисе. Моя главная сфера интересов — история Японии, культура повседневной жизни и традиции общества. Я помогу понять парадокс японцев: почему их считают закрытыми, но при этом они внимательны и деликатны, и как это проявляется сегодня. Я продолжаю изучать культурные коды и социальные привычки Японии, опираясь на опыт жизни в стране, общения с японскими семьями и работы в японской среде — именно этим опытом я делюсь с гостями. С 2010 года я работаю в туризме и уверена, что экскурсия — это живой диалог, а не набор фактов. Моя цель — помочь вам почувствовать страну: понять, как думают японцы, что для них важно сейчас и как прошлое формирует настоящее. Мы увидим старый и современный Токио и соберём целостную картину истории города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
3
2
1
Елена
Спасибо Элене за экскурсию,🌺наушники это топ! Очень удобно! Рекомендуем!
Спасибо Элене за экскурсию,🌺наушники это топ! Очень удобно! Рекомендуем!
Спасибо Элене за экскурсию,🌺наушники это топ! Очень удобно! Рекомендуем!
Спасибо Элене за экскурсию,🌺наушники это топ! Очень удобно! Рекомендуем!
Спасибо Элене за экскурсию,🌺наушники это топ! Очень удобно! Рекомендуем!
Спасибо Элене за экскурсию,🌺наушники это топ! Очень удобно! Рекомендуем!
Спасибо Элене за экскурсию,🌺наушники это топ! Очень удобно! Рекомендуем!
Спасибо Элене за экскурсию,🌺наушники это топ! Очень удобно! Рекомендуем!
Спасибо Элене за экскурсию,🌺наушники это топ! Очень удобно! Рекомендуем!+2
Спасибо Элене за экскурсию,🌺наушники это топ! Очень удобно! Рекомендуем!
Спасибо Элене за экскурсию,🌺наушники это топ! Очень удобно! Рекомендуем!
Элена
Элена
Ответ организатора:
Благодарю😊
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Е
Впервые были в Японии в командировке с коллегой. Осталось в Токио полтора свободных дня (воскресенье и половина понедельника). До этого почти ничего не видели и для большей эффективности взяли экскурсию
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на вторую половину воскресенью. В первой половине поднялись на SkyTree и посмотрели Сэнсодзи. После обеда встретились с Эленой на Сибуи у статуи верного пса Хатико. Элена провела нас по районам и паркам показав разные стороны жизни Токио. Свободно отвечала на интересовавшие нас вопросы. Те, что не смогла ответить, пометила себе и к нашему удивлению прислала ответы через несколько дней:-) Посоветовала нам куда сходить в первой половине следующего дня. Мы воспользовались советами и ничуть не пожалели. Остались довольны, но надо заметить, что мы практически ничего ранее в Токио не видели и нас устроил бы практически любой маршрут. Элена выбрала его довольно разнообразным, за что ей большое спасибо.

Впервые были в Японии в командировке с коллегой. Осталось в Токио полтора свободных дня (воскресенье и
Элена
Элена
Ответ организатора:
Благодарю вас! Приезжайте еще!
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Е
Элена - прекрасный экскурсовод и очень приятный человек! Построила экскурсия максимально под нашу группу, учла то, что дети - подростки. Элена сумела их завлечь своим рассказом и было интересно абсолютно всем. Также Элена дала очень ценные рекомендации по шопингу, ресторанам и дальнейшему времяпровождению в Токио. Спасибо ей большое! Всем рекомендую данного гида.
Элена
Элена
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное!!!! 😊
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Карина
Рекомендую, это будет интересно!
Элена уникальна. Располагает к себе, интересная программа.

Мы не заметили, как пролетело время. Гуляли компаний из 4х человек, с подростками 13 и 18 лет. Все были вовлечены и заинтересованы.

Мы в восторге. И с удовольствием бы провели все дни с Эленой, жаль было все занято))
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Д
Элена чуткий и организованный гид. Показала Токио с душой, всё продумала до мелочей. Водила по самым атмосферным местам, подсказала лучшие кафе, терпеливо помогала с фото. Приятная в общении, чувствуется искренняя забота. С ней город раскрылся по-настоящему. Очень рекомендую
Элена
Элена
Ответ организатора:
Благодарю за добрые слова
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Диана
Элена провела нам чудесную содержательную экскурсию, адаптировав формат под наши интересы! 😍 Мы увидели Токио с разных сторон, тихую и историческую часть в параллель с модной и динамичной. Несмотря на
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то, что погода была +34 градуса, прогулка прошла очень легко, мы делали паузы на то, чтобы охладиться и набраться энергии в интересных местах. Были получены ответы на все наши вопросы и запросы, получено очень много рекомендаций. Запланировать экскурсию с гидом в первый день пребывания в Токио это наш лучший выбор, чтобы не потеряться в этом многолюдном прекрасном мегаполисе и не потратить драгоценное время на бесцельное блуждание и поиск мест куда бы сходить.
Спасибо большое Элене за такую наполненную, мягкую и насыщенную экскурсию! Успели влюбиться в город за пару часов🤌🏻🌿💕

Элена провела нам чудесную содержательную экскурсию, адаптировав формат под наши интересы! 😍 Мы увидели Токио с
Элена провела нам чудесную содержательную экскурсию, адаптировав формат под наши интересы! 😍 Мы увидели Токио с
Элена провела нам чудесную содержательную экскурсию, адаптировав формат под наши интересы! 😍 Мы увидели Токио с
Элена провела нам чудесную содержательную экскурсию, адаптировав формат под наши интересы! 😍 Мы увидели Токио с
Элена
Элена
Ответ организатора:
Спасибо😊
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