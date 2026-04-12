16 отзывов оставили туристы

Представьте город, где ультрасовременные небоскребы соседствуют с тихими синтоистскими храмами, а элегантные торговые районы сменяются уютными улочками эпохи Эдо.В экскурсии «Токио, которого ждешь» вы увидите, как на одной улице мирно

уживаются роботы и торговцы в кимоно, а традиционные японские сладости продаются рядом с футуристическими автомобилями. Ваш личный гид откроет вам секреты Гиндзы, расскажет о величии театра Кабуки и поделится историями о самураях и императорах. Откройте для себя места, где живет дух Японии, и познакомьтесь с неповторимым обликом Токио, который захватывает дух и оставляет незабываемые впечатления

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ритм современного Токио

Чтобы вы почувствовали актуальную атмосферу оригинального города, начнем экскурсию на одной из самых дорогих улиц мира — Гиндза. Я расскажу, как район, где когда-то началась торговля кимоно, превратился в мир блистательных витрин, дизайнерских бутиков, магазинов жемчуга и лучших ресторанов. Познакомлю с историей одного из красивейших зданий Японии — театра Кабуки.

Мы заглянем в старинное святилище, построенное 150 лет назад,находящиеся в центре «Мегаполиса», где познакомимся с синтоистскими традициями и ритуалами. По пути мы увидим множество традиционных для Японии вещей: самурайские мечи,старинные кимоно,а также осмотрим старые и ультрасовременные здания столицы.

А чуть позже, в следующей части прогулки, покажу экспозицию автомобилей и концепткаров, разработанных и произведённых по новейшим технологиям, и модный музей цифрового искусства, который поражает воображение не только детей, но и взрослых.

Древнейшая монархия в мире и эпоха Эдо

Проходя через парки с дворцами, поговорим о японском императорском доме, его исторической роли и нынешнем статусе в Стране восходящего солнца. Далее вы прокатитесь на поезде без машиниста и с высоты птичьего полёта полюбуетесь видами Токийского залива. У берегов насыпных пространств я расскажу любопытные детали об образовании искусственного острова и поделюсь секретами, о которых обычно не пишут и не говорят. Здесь вы сможете отведать японские сладости и снэки, пройтись по старинной торговой улице, воссозданной в интерьерах эпохи Эдо. Об этом важном периоде будет особый разговор — ведь именно тогда произошло становление японского духа и национальной идеи, а литература переживала свой золотой век.

Вечерний отдых по-японски

Прогулку можно завершить в уютном японском ресторане с видами на Токийский залив и знаменитый Радужный мост.

✔ Экскурсия будет насыщенной, компактной и разнообразной, чтобы вы познакомились с историей и современной жизнью Токио, а также научились ориентироваться в системе общественного транспорта и чувствовали себя комфортно в последующие дни пребывания в столице.

Организационные детали

Экскурсия проходит на общественном транспорте.

Дополнительные расходы