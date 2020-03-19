16 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Ритм современного Токио

Чтобы вы почувствовали актуальную атмосферу оригинального города, начнем экскурсию на одной из самых дорогих улиц мира — Гиндза. Я расскажу, как район, где когда-то началась торговля кимоно, превратился в мир блистательных витрин, дизайнерских бутиков, магазинов жемчуга и лучших ресторанов. Познакомлю с историей одного из красивейших зданий Японии — театра Кабуки. А чуть позже, в следующей части прогулки, покажу экспозицию автомобилей и концепткаров, разработанных и произведённых по новейшим технологиям, и модный музей цифрового искусства, который поражает воображение не только детей, но и взрослых.

Древнейшая монархия в мире и эпоха Эдо

Проходя через парки с дворцами, поговорим о японском императорском доме, его исторической роли и нынешнем статусе в Стране восходящего солнца. Далее вы прокатитесь на поезде без машиниста и с высоты птичьего полёта полюбуетесь видами Токийского залива. У берегов насыпных пространств я расскажу любопытные детали об образовании искусственного острова и поделюсь секретами, о которых обычно не пишут и не говорят. Здесь вы сможете задать вопрос роботу, покататься на колесе обозрения и пройтись по старинной торговой улице, воссозданной в интерьерах эпохи Эдо. Об этом важном периоде будет особый разговор — ведь именно тогда произошло становление японского духа и национальной идеи, а литература переживала свой золотой век.

Вечерний отдых по-японски

Прогулку можно завершить в уютном японском ресторане с видами на Токийский залив и знаменитый Радужный мост. А если вы захотите продолжить путешествие в историю и оказаться в старинной Японии, я провожу вас к развлекательному комплексу Оэдо Онсен и помогу сориентироваться в традиционных необычных правилах. Здесь вы сможете испытать магическое действие японских ванн, наполненных термальных водами. Облачившись в традиционный национальный халат и прогулявшись по улицам старинного города, построенного в стиле эпохи сегунов, вы почувствуете атмосферу древней Японии. Кроме того, женщины здесь смогут пройти популярные эстетические процедуры, о которых я подробно расскажу при встрече, а мужчины — попробовать множество национальных закусок со свежайшим токийским пивом!

✔ Экскурсия будет насыщенной, компактной и разнообразной, чтобы вы познакомились с историей и современной жизнью Токио, а также научились ориентироваться в системе общественного транспорта и чувствовали себя комфортно в последующие дни пребывания в столице.