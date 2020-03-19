16 отзывов оставили туристы

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Токио, которого ждешь!

Совершить путешествие от эпохи Эдо до блистательной Гиндзы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4.5 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

188 за экскурсию

У этой экскурсии16 отзывов
5
Элена
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Элена – Гид в Токио
Когда-то здесь гуляли 👣 женщины в роскошных кимоно, под ветвями сакуры философствовали императоры, а легендарные самураи закаляли тело и дух.

Сегодня на улицах ультрасовременного и эксцентричного Токио вы можете задать вопрос роботу, поразиться изобретениям в музее цифровых технологий и потеряться среди дизайнерских бутиков на улице Гиндза.

На прогулке я помогу вам построить мост из мира прошлых культурных символов в мир нынешний и покажу места, где вы сможете увидеть все те образы, с которыми ассоциируется японская столица.
Токио, которого ждешь!
Токио, которого ждешь!

Что вас ожидает

Ритм современного Токио
Чтобы вы почувствовали актуальную атмосферу оригинального города, начнем экскурсию на одной из самых дорогих улиц мира — Гиндза. Я расскажу, как район, где когда-то началась торговля кимоно, превратился в мир блистательных витрин, дизайнерских бутиков, магазинов жемчуга и лучших ресторанов. Познакомлю с историей одного из красивейших зданий Японии — театра Кабуки. А чуть позже, в следующей части прогулки, покажу экспозицию автомобилей и концепткаров, разработанных и произведённых по новейшим технологиям, и модный музей цифрового искусства, который поражает воображение не только детей, но и взрослых.

Древнейшая монархия в мире и эпоха Эдо
Проходя через парки с дворцами, поговорим о японском императорском доме, его исторической роли и нынешнем статусе в Стране восходящего солнца. Далее вы прокатитесь на поезде без машиниста и с высоты птичьего полёта полюбуетесь видами Токийского залива. У берегов насыпных пространств я расскажу любопытные детали об образовании искусственного острова и поделюсь секретами, о которых обычно не пишут и не говорят. Здесь вы сможете задать вопрос роботу, покататься на колесе обозрения и пройтись по старинной торговой улице, воссозданной в интерьерах эпохи Эдо. Об этом важном периоде будет особый разговор — ведь именно тогда произошло становление японского духа и национальной идеи, а литература переживала свой золотой век.

Вечерний отдых по-японски
Прогулку можно завершить в уютном японском ресторане с видами на Токийский залив и знаменитый Радужный мост. А если вы захотите продолжить путешествие в историю и оказаться в старинной Японии, я провожу вас к развлекательному комплексу Оэдо Онсен и помогу сориентироваться в традиционных необычных правилах. Здесь вы сможете испытать магическое действие японских ванн, наполненных термальных водами. Облачившись в традиционный национальный халат и прогулявшись по улицам старинного города, построенного в стиле эпохи сегунов, вы почувствуете атмосферу древней Японии. Кроме того, женщины здесь смогут пройти популярные эстетические процедуры, о которых я подробно расскажу при встрече, а мужчины — попробовать множество национальных закусок со свежайшим токийским пивом!

✔ Экскурсия будет насыщенной, компактной и разнообразной, чтобы вы познакомились с историей и современной жизнью Токио, а также научились ориентироваться в системе общественного транспорта и чувствовали себя комфортно в последующие дни пребывания в столице.

Организационные детали

Экскурсия проходит на общественном транспорте.

Дополнительные расходы

  • Транспорт — около 2000 йен (15 евро). Вы можете приобрести проездной на весь день на наземный вид транспорта и метро — 1590 йен (12 евро)
  • Посещение музеев и панорамных точек — от 300 иен (2 евро) за человека
  • Расходы на дорогу гида также оплачиваются участниками
  • Средний счет в кафе — от 1000 до 1300 йен
Токио, которого ждешь!
Токио, которого ждешь!
Токио, которого ждешь!
Токио, которого ждешь!
Токио, которого ждешь!
Токио, которого ждешь!
Токио, которого ждешь!
Токио, которого ждешь!
Токио, которого ждешь!
Токио, которого ждешь!
Токио, которого ждешь!
Токио, которого ждешь!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Элена
Элена
Меня зовут Элена, я живу в Токио более 15 лет, очень люблю его и с удовольствием покажу вам разнообразие и многогранность этого потрясающего мегаполиса. Работаю гидом более 5 лет. Постараюсь познакомить вас с историей Японии и рассказать об особенностях современной жизни, а также об обычаях японцев.
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16 отзывов оставили туристы

19 марта 2020
По настоящему интересная и сбалансированная экскурсия для туристов, впервые приехавших в Токио, в первые дни пребывания. Если путешествуешь самостоятельно до некоторых мест колоритных и удивительных просто не доберёшься. Несколько часов, проведённых с Эленой, позволили не только посмотреть туристические достопримечательности, узнать интереснейшие факты, но и получить опыт и рекомендации по передвижению по городу, японской кухне, покупкам и организации других дней пребывания. Рекомендую всем экскурсию и гида.
27 февраля 2020
Мы были в Токио в феврале 2020 года и очень рады что побывали на экскурсии, которую проводила Элена. Это была наша первая поездка в Японию. Из окна нашей гостиницы мы видели только огромное количество домов и небоскребы. Очень удивились, когда наш экскурсовод Элена показала нам, что Токио это не только небоскребы, но город где есть место паркам и местам для отдыха. Очень продуманный маршрут и очень много интересного мы увидели и узнали! Спасибо большое Элене! Очень рекомендую. Не пожалеете!
24 февраля 2020
Хочу выразить самые искренние слова благодарности гиду Элене за экскурсию "Токио, которого ждешь!". Это было наше первое знакомство с Японией в целом, и с ее столицей в частности. и оно во многом определило наше дальнейшее позитивное восприятие страны. Эрудированность, пунктуальность, профессиональная подача материала, как исторического, так и бытового, способность удовлетворить любые нестандартные пожелания туристов, все это отличительные качества Элены. Отдельное спасибо по рекомендациям для самостоятельных прогулок, а также по выбору наиболее интересных аутентичных ресторанов города. Безусловно всем рекомендуем Элену в качестве гида для любых пешеходных прогулок по Токио.
15 января 2020
Элена- превосходный гид! Мы увлекательно, занимательно и познавательно провели время!
26 декабря 2019
Очень благодарны Елене за ее профессионализм и интересно проведённую экскурсию по Токио. Благодаря ей, мы смогли посетить и познакомиться с Токио в первый день нашего пребывания в нем. Елена учитывала наши пожелания и наш график, так как мы были с 2 детьми. Вежливая, компетентная, интересная экскурсовод. Спасибо вам большое
12 декабря 2019
Мне очень понравилась экскурсия. Гид Элена не только хорошо знает историю города и страны, обычаи и традиции, но и мастерски адаптирует обычную программу под пожелания клиента. Я почувствовал внимание и заботу, желание помочь, неформальный подход. После такой экскурсии чувствуешь себя увереннее в незнакомом городе. Очень всем советую поработать с этим гидом Элена, спасибо!!!
15 ноября 2019
Мне все очень понравилось, нужно количество информации, необычные места и обзорные точки, прекрасное знание обычаев и традиций, все отлично!
22 сентября 2019
Экскурсия была интересна и нам взрослым и нашим детям их возраст (11, 11, 6). По ходу движения мы много задавали вопросов и на каждый был интересный ответ. Нам много рассказали про школу и про быт. Мы увидели сторую и новую Японию. Дети были в восторге от переулка с Аниме. Мы много ходили, дети слушали, капризам не было места. Спасибо Элене!! Вы молодец.
7 июля 2019
Элена провела эксурсию по Токио и рассказала о многих деталях жизни Японии о которых не прочитать в интеренте и не увидеть по телевизору. В короткий промежуток времени удалось увидеть многое в центре Токио, попробовать настоящую японскую кухню. Бессомненноо очень доволен проведенным временем вместе с Эленой. Рекомендую этого замечательно гида, всем кто едет Токио!
28 июня 2019
За короткое время экскурсии мы смогли увидеть кучу интересных мест, узнать о них и реальной жизни Японии, японцев. Элена построила маршрут, исходя из наших пожеланий, самостоятельно мы бы не успели увидеть и малой части.
Ещё 6 отзывов

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