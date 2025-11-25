Мои заказы

4 города, горная деревня и район гейко: насыщенное путешествие по Японии в ярких красках осени

Исследовать Токио, Киото, Нару и Кандзаву, познакомиться с местными традициями и стилями архитектуры
В поэтичный и живописный сезон красных клёнов в небольшой и тёплой компании мы отправимся знакомиться с разными гранями страны — от бурлящего Токио с небоскрёбами, протыкающими небо, до тихих горных
районов с аутентичными деревушками.

Мы прогуляемся по аллеям золотистых гингко, заглянем в храмы и сады, где кроны деревьев словно горят огнём.

Пройдёмся по районам гейш и самурайских усадеб, заглянем в бывший чайный домик отяя, в котором гейко репетировали и принимали гостей: увидим традиционные интерьеры и атмосферу закулисья. Полюбуемся багряной листвой у подножия пагод и знаменитой рождественской иллюминацией столицы.

В деревне Сиракава-го осмотрим домики в стиле гассё с крутыми крышами, приспособленными для снежных зим, покормим оленей в парке Нары и посетим главные места Киото.

Это маршрут, в котором природа, культура и оттенки осени соединяются в одну гармоничную историю — вашу.

4 города, горная деревня и район гейко: насыщенное путешествие по Японии в ярких красках осени

Описание тура

Организационные детали

Подготовка к туру:
1. Документы: Оформите визу в Японию, проверьте срок действия загранпаспорта (не менее 6 месяцев).
2. Финансы: Подготовьте наличные (евро, доллары или иены) и банковскую карту, ознакомьтесь с курсом обмена валют.
3. Одежда и обувь: Удобная обувь для прогулок, сезонная одежда в зависимости от времени года.
4. Здоровье: Медицинская страховка (по желанию), личные медикаменты.
5. Культура: Ознакомьтесь с японскими обычаями, правилами этикета.
6. Гигиена: Солнцезащитный крем, антисептики, средства для личной гигиены.
7. Техника: Зарядные устройства, переходники для розеток типа A/B, мобильный телефон с интернетом.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортное авто, синкансены, микроавтобус, общественный транспорт.

Возраст участников. 11-85 лет.

Виза. Нужна. Оформляется бесплатно в посольстве Японии в Москве, Санкт-Петербурге или Владивостоке. Мы пришлём вам самый подробный гайд по подготовке документов, а если у вас возникнут дополнительные вопросы, то проконсультируем.

Уровень сложности. Средний. Смена локаций в течение маршрута, пешие вылазки в инфраструктурно-развитых местах. Не требуется специальных навыков, но нужна хорошая физическая форма.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых и прогулка по городу

Встречаемся и едем в уютный отель. Для тех, кто прилетает в другое время или рейсом вне рекомендованного списка, возможна организация индивидуального трансфера за дополнительную плату.

После заселения — время на отдых. Если останутся силы, вечером прогуляемся по району Гинза — пешеходной улице роскошных бутиков, где расположен главный театр кабуки Японии. Это место бывшего монетного двора, с которого и началась история престижного квартала, первым принявшего европейскую моду и кухню.

Если прилёт будет поздним, перенесём прогулку на следующий день.

2 день

Экскурсия по Токио

Начнём день с прогулки по парку Синдзюку-гёэн, особенно красивому в сезон алых клёнов. Затем пройдёмся по аллее жёлтых гинко у храма Мэйдзи. В квартале Харадзюку заглянем в модные магазины и креативные кафе, а потом отправимся к знаменитому перекрёстку Сибуя и статуе Хатико.

Вечером посетим сад Рикугиэн с подсвеченными клёнами и насладимся поэтической атмосферой 18 века.

3 день

Продолжение знакомства с Токио, переезд в Киото

Начнём день в Асакусе — районе, где до сих пор ощущается дух старого Токио. Пройдёмся среди лавок с ремесленными изделиями, заглянем в уютные кафе и посетим Сэнсо-дзи — древнейший буддийский храм города. Перед отъездом вернёмся в отель за вещами.

Далее отправимся на синкансене в Киото. По пути насладимся традиционным обедом в формате бэнто. После заселения в отель — отдых, а вечером, по желанию, можно сходить к храму То-дзи с самой высокой пагодой Японии.

4 день

Храмы, рощи и ритуалы Киото

Сегодня на комфортабельном микроавтобусе отправимся исследовать символы Киото. Начнём с замка Нидзё, где сохранились деревянные покои сёгуна с витиеватыми росписями и поющими полами. Далее посетим храм Кинкаку-дзи, сверкающий золотом над гладью пруда. По желанию — чайная пауза в домике с видом на сад, где предложат маття и традиционные сладости (за доплату).

Во второй половине дня окажемся среди бамбуковых стволов Арасиямы, пройдёмся по старому кварталу у подножия холмов и заглянем в сад Окоти Сансо, где полюбуемся осенним буйством красок.

Завершим день отдыхом в традиционном онсене под открытым небом в окружении сада (по желанию, за доплату). Альтернативой станет неспешная прогулка по аллеям Арасиямы.

5 день

Достопримечательности Киото

Утром доедем до одного из важнейших храмов Киото — Дайго-дзи, внесённого в список ЮНЕСКО. Здесь мы пройдёмся по древним залам с расписными ширмами, увидим пагоду 10 века и погрузимся в атмосферу буддийского наследия. После нас ждёт прогулка по яркому осеннему саду с прудом.

Продолжим маршрут в районе Гион — историческом квартале гейш. Пройдёмся по улочкам среди деревянных домов, лавок мастеров и традиционных чайных. На обед заглянем в суши-ресторан с конвейером — здесь ваши блюда «приедут» к вам сами.

Затем отправимся в Ясуи Компирага-гу — синтоистский храм, где с помощью священного камня можно укрепить ценные связи или освободиться от ненужных. В районе Хигасияма прогуляемся по магазинам и увидим знаменитую пагоду среди исторической застройки.

Завершим день в храме Киёмидзу-дэра, стоящем на сваях над склоном. Его три источника, по легенде, даруют здоровье, любовь и мудрость. А осенью здесь открываются одни из самых впечатляющих видов на охваченный клёнами город.

6 день

Олени Нары, тории и клёны: день ярких контрастов

После завтрака посетим храм Тофуку-дзи — один из главных центров дзэн-буддизма в Киото. Здесь находится знаменитый сад камней, а в осенний сезон храм превращается в один из лучших кленовых парков страны: вся округа усыпана красно-оранжевыми листьями.

Затем дойдём до Фусими Инари — главного святилища богини урожая и благополучия. По аллее из тысяч ярко-красных ворот-торий, символизирующих защиту и процветание, поднимемся вглубь храма, встречая по пути каменных лис — посланников Инари.

После отправимся в Нару — первую столицу Японии. Здесь нас ждёт парк оленей, где можно покормить прирученных животных специальными угощениями. Побываем в Тодай-дзи — грандиозном храме с одной из крупнейших в мире статуй Будды. Попробуем пройти через узкое отверстие в колонне, чтобы, по поверьям, обрести просветление.

Вечером переедем в Осаку, на оживлённую улицу Дотонбори, где мимо канала снуют кораблики, а фасады украшают гигантские движущиеся фигуры. Зайдём в храм Ходзэн-дзи и окропим статую мха водой — местный ритуал на удачу. Затем вернёмся в Киото.

7 день

Переезд в Канадзаву, свободное время

Первая часть дня свободна — можно пройтись по магазинам, сходить в музей или просто побродить по уютным улочкам.

Во второй половине дня отправимся в Канадзаву — город традиций, садов и самураев. Поедем на скоростном поезде с одной удобной пересадкой. После заселения в отель с горячими источниками вы сможете отдохнуть. Вечер тоже свободный: можно расслабиться в онсенах при отеле, съездить в городскую баню (за доплату) или исследовать торговые центры, расположенные рядом.

8 день

Скрытые сокровища Канадзавы: храмы, сады и дух самураев

Начнём день с посещения Мёрюдзи — храма с тайниками и ловушками, построенного как укреплённая резиденция влиятельного самурая. Вместе с местным гидом исследуем скрытые проходы и оборонительные хитрости этого уникального здания. Затем прогуляемся по району Нагамати, где до сих пор стоят старинные самурайские усадьбы. Продолжим маршрут в замке Канадзава: пройдём по восстановленной территории, заглянем в старое хранилище и, по желанию, выпьём чай с видом на сад.

Далее откроем для себя Кэнроку-эн — один из трёх величайших садов Японии, особенно красивый в сезон момидзи. Полюбуемся прудами, мостиками и символом города — фонарём Котодзиторо. Завершим экскурсию в доме-музее Сэйсёнкаку, построенном самураем для своей матери: увидим редкое сочетание архитектурных стилей. И напоследок — музей дзэн-философа Д. Т. Судзуки, образец минималистичного зодчества.

9 день

Горная Япония: крыши-гассё, клёны и дух Эдо

С утра пораньше на комфортабельном минивэне выезжаем в сторону деревни Сиракава-го — объекта наследия ЮНЕСКО. Нас ждут виды на горные пейзажи, жилища в стиле гассё с крутыми крышами, приспособленными для снежных зим, очаг в центре дома и чердаки, где разводили шелкопрядов. Прогуляемся по уютным улочкам и заглянем в один из традиционных домов, чтобы составить представление о быте крестьян.

Затем отправимся в Такуяму, где зайдём в офис сёгуната Токугава — Такаяма Дзиндзя, сохранившийся с эпохи Эдо. Посетим японский сад и осмотрим бывшие залы местного управления. Пройдёмся по старинному центру города, где расположены лавки и мастерские, и заглянем в аутентичные производства саке и мисо. Вечером вернёмся в отель в Канадзаве.

10 день

В гости к гейко, рынок морепродуктов, обратный переезд в Токио

Утром оставим вещи в отеле и прогуляемся до Хигаси-тяя — главного района гейко в Канадзаве. Зайдём в бывший чайный домик отяя, где гейко репетировали и принимали гостей: увидим традиционные интерьеры и атмосферу закулисья. Затем заглянем в мастерскую сусального золота, где познакомимся с процессом изготовления тончайших листов, которые покрывали ширмы, свитки и даже косметику.

При желании можно попробовать себя в игре на сямисене — национальном музыкальном инструменте. А если повезёт, получится попасть на вечер с гейко: танцы, музыка и традиционные игры (по желанию, за доплату).

На обед заглянем на рынок Омитё со свежими морепродуктами. Вечером заберём багаж и отправимся на синкансене в Токио, где нас встретит водитель и доставит в отель.

11 день

Новогодний Токио: от музеев до огней Синдзюку

Утром у вас будет свободное время: можно пройтись по магазинам, заглянуть в музей или подняться на смотровую Tokyo Sky Tree. Ещё один отличный вариант — TeamLab Planets с его световыми инсталляциями. Мы поможем с билетами и маршрутом. После сядем на монорельс, с которого открываются панорамы Токийского залива, и приедем на остров Одайба. Здесь найдём статую Свободы, гигантского Гандама и футуристичные виды на город.

Посетим новогоднюю ярмарку, а после заката отправимся в Роппонги, чтобы увидеть знаменитую рождественскую иллюминацию. Затем нас ждёт Синдзюку, который оживает вечером: сверкающие огни, толпы людей и аутентичные улочки. Заглянем и на Улицу воспоминаний — старый чёрный рынок, превратившийся в узкий переулок с мини-ресторанами в духе 50-х. Здесь всё сохранилось как было: неон, тёплый свет и дух старого Токио.

12 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из и в аэропорт (при покупке билетов на рекомендованные рейсы)
  • Машина по маршруту на 5 дней
  • Билеты на синкансены и все междугородние поезда
  • Сопровождение заботливым турлидером и гидом по всему маршруту
  • Консультации по визе в Японию
  • 1 день с местным гидом
  • Билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Токио и обратно - около 70 000 ₽
  • Обеды и ужины - около $50-70 в день
  • Дополнительный сбор за трансфер (междугородние поезда, трансферы) - $400 (вносится за месяц до начала тура)
  • Дополнительные мастер-классы, онсены, музеи и другие развлечения
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Токио, аэропорт, 14:00
Завершение: Токио, аэропорт, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваша команда гидов в Токио
Провели экскурсии для 62 туристов
Привет! Хотите сбежать от рутины и окунуться в мир незабываемых приключений? Мы команда опытных путешественников, которые с радостью помогут вам открыть для себя новые горизонты. Мы влюблены в путешествия и знаем,
как сделать их незабываемыми. Наша цель: позволить вам проникнуть глубоко в культуру, историю и искусство страны, сделать ваше путешествие весёлым, зажигательным и легким. Мы тщательно продумываем маршруты, выбираем комфортабельные отели и подбираем опытных гидов. Проводим туры в Грузии, Японии, Южной Корее, Китае, Турции, на Филиппинах и в Мьянме. Открывая мир, открываешь себя!

