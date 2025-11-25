Подготовка к туру:

1. Документы: Оформите визу в Японию, проверьте срок действия загранпаспорта (не менее 6 месяцев).

2. Финансы: Подготовьте наличные (евро, доллары или иены) и банковскую карту, ознакомьтесь с курсом обмена валют.

3. Одежда и обувь: Удобная обувь для прогулок, сезонная одежда в зависимости от времени года.

4. Здоровье: Медицинская страховка (по желанию), личные медикаменты.

5. Культура: Ознакомьтесь с японскими обычаями, правилами этикета.

6. Гигиена: Солнцезащитный крем, антисептики, средства для личной гигиены.

7. Техника: Зарядные устройства, переходники для розеток типа A/B, мобильный телефон с интернетом.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортное авто, синкансены, микроавтобус, общественный транспорт.

Возраст участников. 11-85 лет.

Виза. Нужна. Оформляется бесплатно в посольстве Японии в Москве, Санкт-Петербурге или Владивостоке. Мы пришлём вам самый подробный гайд по подготовке документов, а если у вас возникнут дополнительные вопросы, то проконсультируем.

Уровень сложности. Средний. Смена локаций в течение маршрута, пешие вылазки в инфраструктурно-развитых местах. Не требуется специальных навыков, но нужна хорошая физическая форма.