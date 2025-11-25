Описание тура
Организационные детали
Подготовка к туру:
1. Документы: Оформите визу в Японию, проверьте срок действия загранпаспорта (не менее 6 месяцев).
2. Финансы: Подготовьте наличные (евро, доллары или иены) и банковскую карту, ознакомьтесь с курсом обмена валют.
3. Одежда и обувь: Удобная обувь для прогулок, сезонная одежда в зависимости от времени года.
4. Здоровье: Медицинская страховка (по желанию), личные медикаменты.
5. Культура: Ознакомьтесь с японскими обычаями, правилами этикета.
6. Гигиена: Солнцезащитный крем, антисептики, средства для личной гигиены.
7. Техника: Зарядные устройства, переходники для розеток типа A/B, мобильный телефон с интернетом.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Комфортное авто, синкансены, микроавтобус, общественный транспорт.
Возраст участников. 11-85 лет.
Виза. Нужна. Оформляется бесплатно в посольстве Японии в Москве, Санкт-Петербурге или Владивостоке. Мы пришлём вам самый подробный гайд по подготовке документов, а если у вас возникнут дополнительные вопросы, то проконсультируем.
Уровень сложности. Средний. Смена локаций в течение маршрута, пешие вылазки в инфраструктурно-развитых местах. Не требуется специальных навыков, но нужна хорошая физическая форма.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых и прогулка по городу
Встречаемся и едем в уютный отель. Для тех, кто прилетает в другое время или рейсом вне рекомендованного списка, возможна организация индивидуального трансфера за дополнительную плату.
После заселения — время на отдых. Если останутся силы, вечером прогуляемся по району Гинза — пешеходной улице роскошных бутиков, где расположен главный театр кабуки Японии. Это место бывшего монетного двора, с которого и началась история престижного квартала, первым принявшего европейскую моду и кухню.
Если прилёт будет поздним, перенесём прогулку на следующий день.
Экскурсия по Токио
Начнём день с прогулки по парку Синдзюку-гёэн, особенно красивому в сезон алых клёнов. Затем пройдёмся по аллее жёлтых гинко у храма Мэйдзи. В квартале Харадзюку заглянем в модные магазины и креативные кафе, а потом отправимся к знаменитому перекрёстку Сибуя и статуе Хатико.
Вечером посетим сад Рикугиэн с подсвеченными клёнами и насладимся поэтической атмосферой 18 века.
Продолжение знакомства с Токио, переезд в Киото
Начнём день в Асакусе — районе, где до сих пор ощущается дух старого Токио. Пройдёмся среди лавок с ремесленными изделиями, заглянем в уютные кафе и посетим Сэнсо-дзи — древнейший буддийский храм города. Перед отъездом вернёмся в отель за вещами.
Далее отправимся на синкансене в Киото. По пути насладимся традиционным обедом в формате бэнто. После заселения в отель — отдых, а вечером, по желанию, можно сходить к храму То-дзи с самой высокой пагодой Японии.
Храмы, рощи и ритуалы Киото
Сегодня на комфортабельном микроавтобусе отправимся исследовать символы Киото. Начнём с замка Нидзё, где сохранились деревянные покои сёгуна с витиеватыми росписями и поющими полами. Далее посетим храм Кинкаку-дзи, сверкающий золотом над гладью пруда. По желанию — чайная пауза в домике с видом на сад, где предложат маття и традиционные сладости (за доплату).
Во второй половине дня окажемся среди бамбуковых стволов Арасиямы, пройдёмся по старому кварталу у подножия холмов и заглянем в сад Окоти Сансо, где полюбуемся осенним буйством красок.
Завершим день отдыхом в традиционном онсене под открытым небом в окружении сада (по желанию, за доплату). Альтернативой станет неспешная прогулка по аллеям Арасиямы.
Достопримечательности Киото
Утром доедем до одного из важнейших храмов Киото — Дайго-дзи, внесённого в список ЮНЕСКО. Здесь мы пройдёмся по древним залам с расписными ширмами, увидим пагоду 10 века и погрузимся в атмосферу буддийского наследия. После нас ждёт прогулка по яркому осеннему саду с прудом.
Продолжим маршрут в районе Гион — историческом квартале гейш. Пройдёмся по улочкам среди деревянных домов, лавок мастеров и традиционных чайных. На обед заглянем в суши-ресторан с конвейером — здесь ваши блюда «приедут» к вам сами.
Затем отправимся в Ясуи Компирага-гу — синтоистский храм, где с помощью священного камня можно укрепить ценные связи или освободиться от ненужных. В районе Хигасияма прогуляемся по магазинам и увидим знаменитую пагоду среди исторической застройки.
Завершим день в храме Киёмидзу-дэра, стоящем на сваях над склоном. Его три источника, по легенде, даруют здоровье, любовь и мудрость. А осенью здесь открываются одни из самых впечатляющих видов на охваченный клёнами город.
Олени Нары, тории и клёны: день ярких контрастов
После завтрака посетим храм Тофуку-дзи — один из главных центров дзэн-буддизма в Киото. Здесь находится знаменитый сад камней, а в осенний сезон храм превращается в один из лучших кленовых парков страны: вся округа усыпана красно-оранжевыми листьями.
Затем дойдём до Фусими Инари — главного святилища богини урожая и благополучия. По аллее из тысяч ярко-красных ворот-торий, символизирующих защиту и процветание, поднимемся вглубь храма, встречая по пути каменных лис — посланников Инари.
После отправимся в Нару — первую столицу Японии. Здесь нас ждёт парк оленей, где можно покормить прирученных животных специальными угощениями. Побываем в Тодай-дзи — грандиозном храме с одной из крупнейших в мире статуй Будды. Попробуем пройти через узкое отверстие в колонне, чтобы, по поверьям, обрести просветление.
Вечером переедем в Осаку, на оживлённую улицу Дотонбори, где мимо канала снуют кораблики, а фасады украшают гигантские движущиеся фигуры. Зайдём в храм Ходзэн-дзи и окропим статую мха водой — местный ритуал на удачу. Затем вернёмся в Киото.
Переезд в Канадзаву, свободное время
Первая часть дня свободна — можно пройтись по магазинам, сходить в музей или просто побродить по уютным улочкам.
Во второй половине дня отправимся в Канадзаву — город традиций, садов и самураев. Поедем на скоростном поезде с одной удобной пересадкой. После заселения в отель с горячими источниками вы сможете отдохнуть. Вечер тоже свободный: можно расслабиться в онсенах при отеле, съездить в городскую баню (за доплату) или исследовать торговые центры, расположенные рядом.
Скрытые сокровища Канадзавы: храмы, сады и дух самураев
Начнём день с посещения Мёрюдзи — храма с тайниками и ловушками, построенного как укреплённая резиденция влиятельного самурая. Вместе с местным гидом исследуем скрытые проходы и оборонительные хитрости этого уникального здания. Затем прогуляемся по району Нагамати, где до сих пор стоят старинные самурайские усадьбы. Продолжим маршрут в замке Канадзава: пройдём по восстановленной территории, заглянем в старое хранилище и, по желанию, выпьём чай с видом на сад.
Далее откроем для себя Кэнроку-эн — один из трёх величайших садов Японии, особенно красивый в сезон момидзи. Полюбуемся прудами, мостиками и символом города — фонарём Котодзиторо. Завершим экскурсию в доме-музее Сэйсёнкаку, построенном самураем для своей матери: увидим редкое сочетание архитектурных стилей. И напоследок — музей дзэн-философа Д. Т. Судзуки, образец минималистичного зодчества.
Горная Япония: крыши-гассё, клёны и дух Эдо
С утра пораньше на комфортабельном минивэне выезжаем в сторону деревни Сиракава-го — объекта наследия ЮНЕСКО. Нас ждут виды на горные пейзажи, жилища в стиле гассё с крутыми крышами, приспособленными для снежных зим, очаг в центре дома и чердаки, где разводили шелкопрядов. Прогуляемся по уютным улочкам и заглянем в один из традиционных домов, чтобы составить представление о быте крестьян.
Затем отправимся в Такуяму, где зайдём в офис сёгуната Токугава — Такаяма Дзиндзя, сохранившийся с эпохи Эдо. Посетим японский сад и осмотрим бывшие залы местного управления. Пройдёмся по старинному центру города, где расположены лавки и мастерские, и заглянем в аутентичные производства саке и мисо. Вечером вернёмся в отель в Канадзаве.
В гости к гейко, рынок морепродуктов, обратный переезд в Токио
Утром оставим вещи в отеле и прогуляемся до Хигаси-тяя — главного района гейко в Канадзаве. Зайдём в бывший чайный домик отяя, где гейко репетировали и принимали гостей: увидим традиционные интерьеры и атмосферу закулисья. Затем заглянем в мастерскую сусального золота, где познакомимся с процессом изготовления тончайших листов, которые покрывали ширмы, свитки и даже косметику.
При желании можно попробовать себя в игре на сямисене — национальном музыкальном инструменте. А если повезёт, получится попасть на вечер с гейко: танцы, музыка и традиционные игры (по желанию, за доплату).
На обед заглянем на рынок Омитё со свежими морепродуктами. Вечером заберём багаж и отправимся на синкансене в Токио, где нас встретит водитель и доставит в отель.
Новогодний Токио: от музеев до огней Синдзюку
Утром у вас будет свободное время: можно пройтись по магазинам, заглянуть в музей или подняться на смотровую Tokyo Sky Tree. Ещё один отличный вариант — TeamLab Planets с его световыми инсталляциями. Мы поможем с билетами и маршрутом. После сядем на монорельс, с которого открываются панорамы Токийского залива, и приедем на остров Одайба. Здесь найдём статую Свободы, гигантского Гандама и футуристичные виды на город.
Посетим новогоднюю ярмарку, а после заката отправимся в Роппонги, чтобы увидеть знаменитую рождественскую иллюминацию. Затем нас ждёт Синдзюку, который оживает вечером: сверкающие огни, толпы людей и аутентичные улочки. Заглянем и на Улицу воспоминаний — старый чёрный рынок, превратившийся в узкий переулок с мини-ресторанами в духе 50-х. Здесь всё сохранилось как было: неон, тёплый свет и дух старого Токио.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из и в аэропорт (при покупке билетов на рекомендованные рейсы)
- Машина по маршруту на 5 дней
- Билеты на синкансены и все междугородние поезда
- Сопровождение заботливым турлидером и гидом по всему маршруту
- Консультации по визе в Японию
- 1 день с местным гидом
- Билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Токио и обратно - около 70 000 ₽
- Обеды и ужины - около $50-70 в день
- Дополнительный сбор за трансфер (междугородние поезда, трансферы) - $400 (вносится за месяц до начала тура)
- Дополнительные мастер-классы, онсены, музеи и другие развлечения
- 1-местное размещение