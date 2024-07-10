10 дней
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в...
25 окт в 08:00
3 ноя в 08:00
203 000₽ за человека
8 дней
Палитра Японии: тур-знакомство со Страной восходящего солнца
Поучаствовать в чайной церемонии, узнать, как готовят саке и посетить футуристичный остров Одайба
Начало: Аэропорт Токио, время зависит от времени вашего пр...
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
$2 980 за человека
11 дней
В Японию за впечатлениями: достопримечательности и знакомство с культурой
Посетить парки и храмы, примерить кимоно, поучиться каллиграфии и искупаться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Haneda International Airport или Narita I...
1 ноя в 10:00
$3 900 за человека
3 дня
Золотые пейзажи «рисовой провинции» и знакомство с традициями гостиных дворов на горячих источниках
Пожить в традиционном рёкане, увидеть работы Исикава Унчо и узнать о культуре региона
Начало: Заберём вас из вашего отеля в Токио утром
28 окт в 10:00
30 окт в 10:00
$1 315 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена10 июля 2024Большое спасибо ребятам за организацию тура. К сожалению, в процессе организации были сложности, но мы их решили совместно. Гиды Евгении
- ССергей4 декабря 2023Мне очень понравилась концепция этого тура, и конечно же цена. За такую сумму предлагалась возможность увидеть все самое главное в
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «В ноябре»
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