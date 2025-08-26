Страна восходящего солнца в период адзисай: 4 города, японские традиции, священные горы
Налюбоваться гортензиями, выпить маття, надеть кимоно, переночевать в рёкане с онсэном и монастыре
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
«Рекомендуем прогуляться по горной дороге от комплекса Дандзё-Гаран до храма Дзисон-ин или побывать в саду у святилища Джимё-ин, где в этот период цветут гортензии»
28 мая в 10:00
$2800 за человека
Молодёжный тур в мини-группе по Японии: мастер-класс по суши, шоу гейш, Диснейленд и Фудзи
Погулять с оленями в Наре, расслабиться в онсене, исследовать Токио, Киото и Гион и увидеть горы
Начало: Аэропорт Токио, встречаем все в течение дня
«Мы осмотрим футуристичные небоскрёбы Токио, полюбуемся отражением Фудзи в водах озера, пройдём сквозь торийские ворота и погуляем в горах и среди зарослей бамбука»
17 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
$3220 за человека
4 города, горная деревня и район гейко: насыщенное путешествие по Японии в ярких красках осени
Исследовать Токио, Киото, Нару и Кандзаву, познакомиться с местными традициями и стилями архитектуры
Начало: Токио, аэропорт, 14:00
27 ноя в 14:00
$2500 за человека
