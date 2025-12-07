Встретимся в Токио и поедем в Хаконе. Погуляем по берегу озера Аси среди огромных кедров. Погрузимся в историю этих мест и прокатимся на корабле, напоминающем пиратское судно.

Осмотрим воссозданную часть тракта Токайдо. Увидим деревянные постройки, выполнявшие роль казарм и тюрем, получим представление о быте самураев и простых японцев.

Посетим чайную плантацию с видом на гору Фудзи и залив Суруга. Тут можно продегустировать и приобрести зелёный чай. Если останется время, проедем по канатной дороге, соединяющей вершину Нихондайра и синтоистское святилище Кунодзан Тосёгу. А также посетим замок Хамамацу, вокруг которого разбит живописный сад.