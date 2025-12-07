Индивидуальное путешествие из Токио в Киото через Хаконе, Хамамацу и Нару
Увидеть Фудзи и озеро Аси, погладить оленей, узнать, как жили самураи и культивируют жемчуг
Провинциальная Япония — это размеренный ритм крошечных городков и атмосферных деревень, уходящие за горизонт полотна рисовых полей и чайных плантаций, сохранившаяся со времён императоров и сёгунов архитектура. Следуя из Токио читать дальше
в Киото, мы полностью погрузимся в этот колорит. Полюбуемся склонами Фудзи и гладью озера Аси, которую сможем пересечь на пиратском корабле.
Вообразим, как в прошлом жили самураи и простые японцы, гуляя среди деревянных построек почтового тракта Токайдо и рассматривая изогнутые крыши замка Хамамацу.
Узнаем о Микимото Кокити — человеке, который первым в мире научился культивировать жемчуг и превратил это в прибыльное дело.
А также заедем в Нару, чтобы увидеть огромную статую Будды, на которую ушла почти вся бронза в стране, и погладить бродящих повсюду священных оленей.
Возраст участников — 3+.
Программа тура по дням
1 день
Хаконе, озеро Аси, самурайская застава, чайная плантация с видом на Фудзияму, замок Хамамацу
Встретимся в Токио и поедем в Хаконе. Погуляем по берегу озера Аси среди огромных кедров. Погрузимся в историю этих мест и прокатимся на корабле, напоминающем пиратское судно.
Осмотрим воссозданную часть тракта Токайдо. Увидим деревянные постройки, выполнявшие роль казарм и тюрем, получим представление о быте самураев и простых японцев.
Посетим чайную плантацию с видом на гору Фудзи и залив Суруга. Тут можно продегустировать и приобрести зелёный чай. Если останется время, проедем по канатной дороге, соединяющей вершину Нихондайра и синтоистское святилище Кунодзан Тосёгу. А также посетим замок Хамамацу, вокруг которого разбит живописный сад.
2 день
Жемчужный остров, храм Тодай-дзи и олени в Наре
Движемся дальше. Начнём день с паромной переправы через залив Исе, чтобы добраться в городок Тоба.
Побываем на острове Микимото, где нашей целью будет Музей жемчуга. Узнаем много интересного о культивировании драгоценности и первом человеке, преуспевшем в этом деле. И понаблюдаем за ама — японскими ныряльщицами, промышляющими поиском моллюсков с жемчугом.
Переместимся в Нару. Посетим буддийский храм Тодай-дзи и внутри увидим гигантскую бронзовую статую Будды. Погладим очаровательных местных жителей — священных оленей, свободно гуляющих вокруг.
Если позволит время, заедем на ферму, где нам раскроют секреты выращивания коров вагю. Вечером прибудем в Киото и попрощаемся. При желании и за доплату завтра я могу провести для вас экскурсию по городу.
Проживание, включая номер для гида, - в среднем 15 000 иен (8000 ₽)
Питание
Входные билеты - около 700-800 иен за один (около 440-500 ₽), билеты для гида бесплатны
Паром (авто + пассажиры) - 10 000-12 000 иен
Визовый сбор (при необходимости)
Платные парковки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Токио, 7:30
Завершение: Ваш отель в Киото, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Аэлита — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 957 туристов
Я лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Сертифицированным гидам вход в музеи, на выставки и мероприятия бесплатный, поэтому со мной вы экономите читать дальше
на билетах для гида. Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей Японии, не только по Токио. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру. С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.