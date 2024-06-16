Утром отправимся на ознакомительный променад по Токио. Пройдёмся по саду Коисикава Коракуэн, одному из старейших и лучших в столице. Вскоре после открытия в 17 веке он стал популярной диковинкой: на его территории воспроизведены известные пейзажи Китая и Японии в миниатюре, чего раньше не делали. Сфотографируемся у двухарочного моста Нидзюбаси — парадного входа в Императорский дворец с декоративными фонарями и ажурной литой решёткой.

После обеда поедем в исторический квартал Асакуса. Посетим самый старый в Токио буддийский храм Сэнсо-дзи, пройдёмся по району и торговой улице, где можно приобрести традиционные сувениры и лакомства. Побываем на чайной церемонии и попробуем самостоятельно заварить зелёный маття.

Доедем до памятника верному псу Хатико и побываем на самом оживлённом перекрёстке Токио. Поднимемся на смотровую площадку небоскрёба и полюбуемся панорамами японской столицы. Затем вернёмся в отель.