1 чел. По популярности 10 дней 1 отзыв Весна в Японии: большое путешествие в период цветения сакуры Посетить 8 городов от Токио до Хиросимы, погулять по красочным аллеям и паркам и обновиться в онсэне Начало: Токио, аэропорт, время зависит от рейсов «Мы окунёмся в особую атмосферу городов, прогуливаясь по улочкам, паркам и аллеям» $3300 за человека На машине 2 дня Японские Альпы: индивидуальный тур по Нагано из Токио Увидеть самурайский замок и важнейшие храмы, посетить Парк снежных обезьян и производство сакэ Начало: Токио, место по договорённости, 7:30 (в дороге до ... «А ещё посетим знаменитый парк, где обезьяны почти весь день проводят в термальных источниках» $1599 за всё до 7 чел. На машине 9 дней Япония от и до: от неона и моды столицы до умиротворения обезьяньего парка Обойти весь Токио и храмы 4 городов, осмотреть замок Мацумото и понаблюдать за макаками в онсэнах Начало: Аэропорт Токио, время по договорённости «Начнём утро с поездки в горный парк Дзигокудани, который известен горячими онсэнами, в которых летом купаются, а зимой греются дикие японские макаки» $2250 за человека Все туры Токио

