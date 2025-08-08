Весна в Японии: большое путешествие в период цветения сакуры
Посетить 8 городов от Токио до Хиросимы, погулять по красочным аллеям и паркам и обновиться в онсэне
Начало: Токио, аэропорт, время зависит от рейсов
«Мы окунёмся в особую атмосферу городов, прогуливаясь по улочкам, паркам и аллеям»
24 мар в 08:00
$3300 за человека
Японские Альпы: индивидуальный тур по Нагано из Токио
Увидеть самурайский замок и важнейшие храмы, посетить Парк снежных обезьян и производство сакэ
Начало: Токио, место по договорённости, 7:30 (в дороге до ...
«А ещё посетим знаменитый парк, где обезьяны почти весь день проводят в термальных источниках»
30 авг в 07:30
20 окт в 08:00
$1599 за всё до 7 чел.
Япония от и до: от неона и моды столицы до умиротворения обезьяньего парка
Обойти весь Токио и храмы 4 городов, осмотреть замок Мацумото и понаблюдать за макаками в онсэнах
Начало: Аэропорт Токио, время по договорённости
«Начнём утро с поездки в горный парк Дзигокудани, который известен горячими онсэнами, в которых летом купаются, а зимой греются дикие японские макаки»
14 ноя в 10:00
$2250 за человека
