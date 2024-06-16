Вы познакомитесь с её сердцем — Токио: увидите знаменитые пейзажи в миниатюре в ландшафтном парке и памятник верному псу Хатико, посетите буддийский храм
Описание тура
Организационные детали
По желанию вы также можете оформить страховку от невыезда (3,5% или 5,5% от стоимости тура).
Проживание. Двухместное размещение в отелях 2* (Токио) и гостинице 4* WeBase Kamakura Resort Hotel (Камакура). Варианты отелей в Токио: Toyoko Inn Nihombashi Ningyocho, Asakusa Central, Toyoko Inn Ueno Tawaramachi, Toyoko Inn Tokyo Nihombashi Bakurocho. Повышение уровня гостиницы — за доплату.
Питание. В стоимость тура входят ежедневные завтраки в отелях и 1 обед (во 2 день). Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Виза. Оформляется бесплатно в консульстве Японии. Срок получения визы от 3 до 5 рабочих дней.
Программа тура по дням
Прибытие в Японию
Встретим вас у аэропорта Токио и доставим в отель. Заселение — после 16:00.
По желанию и за доплату в этот день: экскурсия по вечернему Токио (прогулка по торговому кварталу Гиндза и у комплекса небоскрёбов Azabudai Hills); посещение музея цифрового искусства Teamlab Borderless.
Знакомство с Токио: сад Коисикава Коракуэн, мост Нидзюбаси, квартал Асакуса, памятник Хатико
Утром отправимся на ознакомительный променад по Токио. Пройдёмся по саду Коисикава Коракуэн, одному из старейших и лучших в столице. Вскоре после открытия в 17 веке он стал популярной диковинкой: на его территории воспроизведены известные пейзажи Китая и Японии в миниатюре, чего раньше не делали. Сфотографируемся у двухарочного моста Нидзюбаси — парадного входа в Императорский дворец с декоративными фонарями и ажурной литой решёткой.
После обеда поедем в исторический квартал Асакуса. Посетим самый старый в Токио буддийский храм Сэнсо-дзи, пройдёмся по району и торговой улице, где можно приобрести традиционные сувениры и лакомства. Побываем на чайной церемонии и попробуем самостоятельно заварить зелёный маття.
Доедем до памятника верному псу Хатико и побываем на самом оживлённом перекрёстке Токио. Поднимемся на смотровую площадку небоскрёба и полюбуемся панорамами японской столицы. Затем вернёмся в отель.
Свободный день
После завтрака в отеле — самостоятельное времяпрепровождение.
По желанию и за доплату в этот день: поездка к горе Фудзияма с подъёмом по канатной дороге на смотровую площадку, посещением деревушки Ясино Сато, фотосессией в кимоно и дегустацией вин.
Променад по Камакуре и отдых на тихоокеанском побережье
Позавтракав, освободим номера и поедем в Камакуру, раскинувшуюся на берегу тихоокеанского залива. Этот город был средневековой военной столицей Японии, где по сей день сохранились более 170 синтоистских и буддистских храмов.
Увидим вторую в стране по величине бронзовую статую Будды Амида, пройдёмся по бамбуковому саду у храма Хококудзи и попытаемся узнать будущее, окунув листок с предсказанием или денежную купюру в священный источник храма Дзэниарай Бэнтэн.
После 16:00 разместимся в отеле. К услугам гостей — SPA-комплекс с джакузи, сауной и горячими термами. В шаговой доступности находятся пляж и парк.
Экскурсия по Иокогаме
До 11:00 — выписка из отеля с вещами. Сегодняшний день посвятим крупнейшему в стране порту Иокогама. Полюбуемся буйством ярких цветов в традиционной саду Санкей-эн и поднимемся на смотровую площадку небоскрёба на скоростном лифте, внесённом в Книгу рекордов Гиннесса. Около 16:30 вернёмся в Токио.
Самостоятельный отдых
Весь день — свободное время в Токио.
По желанию и за доплату в этот день: променад по городу Никко. Вы посетите старинный отель-музей, увидите бывшую императорскую виллу, священный мост, древнейшие храмы.
Свободный день
После завтрака в отеле — свободный день в Токио.
По желанию и за доплату в этот день: поездка в город Кавагоэ. Вы полюбуетесь традиционной архитектурой, деревянной колокольней, осмотрите руины замка и дворца феодалов, древний храм. В этот или любой другой день по предварительному бронированию вы также можете посетить токийский Диснейленд.
Возвращение домой
К 10:00 освободим номера. Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 236
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта Токио
- Трансферы по маршруту на комфортабельном заказном и общественном транспорте
- Проживание
- Завтраки в отеле, 1 обед
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Токио и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии
- Обратите внимание: возможна организация тура с включёнными перелётами Москва - Токио - Москва. В этом случае начало тура запланировано за день до указанных дат в аэропорту Шереметьево, рейс в 18:30. Стоимость тура с авиабилетами с человека при двухместном размещении в 2-звёздочных отелях - $ 1828. За доплату возможно повышение уровня гостиницы