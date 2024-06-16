Многоликая Япония: современный Токио, религиозная Камакура и портовая Иокогама

Увидеть памятник Хатико, полюбоваться японским садом и отдохнуть в SPA-отеле на побережье
Приглашаем провести увлекательный отпуск в Стране восходящего солнца.

Вы познакомитесь с её сердцем — Токио: увидите знаменитые пейзажи в миниатюре в ландшафтном парке и памятник верному псу Хатико, посетите буддийский храм
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и чайную церемонию.

Побываете в многовековой Камакуре, знаменитой россыпью синтоистских и буддистских храмов, и отдохнёте в SPA-отеле на побережье тихоокеанского залива.

А также заглянете в порт Иокогама, где полюбуетесь традиционным японским садом и подниметесь на вершину небоскрёба на скоростном лифте, внесённом в Книгу рекордов Гиннесса.

Многоликая Япония: современный Токио, религиозная Камакура и портовая Иокогама
Многоликая Япония: современный Токио, религиозная Камакура и портовая Иокогама
Многоликая Япония: современный Токио, религиозная Камакура и портовая Иокогама
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

По желанию вы также можете оформить страховку от невыезда (3,5% или 5,5% от стоимости тура).

Проживание. Двухместное размещение в отелях 2* (Токио) и гостинице 4* WeBase Kamakura Resort Hotel (Камакура). Варианты отелей в Токио: Toyoko Inn Nihombashi Ningyocho, Asakusa Central, Toyoko Inn Ueno Tawaramachi, Toyoko Inn Tokyo Nihombashi Bakurocho. Повышение уровня гостиницы — за доплату.

Питание. В стоимость тура входят ежедневные завтраки в отелях и 1 обед (во 2 день). Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Виза. Оформляется бесплатно в консульстве Японии. Срок получения визы от 3 до 5 рабочих дней.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Японию

Встретим вас у аэропорта Токио и доставим в отель. Заселение — после 16:00.

По желанию и за доплату в этот день: экскурсия по вечернему Токио (прогулка по торговому кварталу Гиндза и у комплекса небоскрёбов Azabudai Hills); посещение музея цифрового искусства Teamlab Borderless.

Прибытие в ЯпониюПрибытие в ЯпониюПрибытие в ЯпониюПрибытие в ЯпониюПрибытие в ЯпониюПрибытие в Японию
2 день

Знакомство с Токио: сад Коисикава Коракуэн, мост Нидзюбаси, квартал Асакуса, памятник Хатико

Утром отправимся на ознакомительный променад по Токио. Пройдёмся по саду Коисикава Коракуэн, одному из старейших и лучших в столице. Вскоре после открытия в 17 веке он стал популярной диковинкой: на его территории воспроизведены известные пейзажи Китая и Японии в миниатюре, чего раньше не делали. Сфотографируемся у двухарочного моста Нидзюбаси — парадного входа в Императорский дворец с декоративными фонарями и ажурной литой решёткой.

После обеда поедем в исторический квартал Асакуса. Посетим самый старый в Токио буддийский храм Сэнсо-дзи, пройдёмся по району и торговой улице, где можно приобрести традиционные сувениры и лакомства. Побываем на чайной церемонии и попробуем самостоятельно заварить зелёный маття.

Доедем до памятника верному псу Хатико и побываем на самом оживлённом перекрёстке Токио. Поднимемся на смотровую площадку небоскрёба и полюбуемся панорамами японской столицы. Затем вернёмся в отель.

Знакомство с Токио: сад Коисикава Коракуэн, мост Нидзюбаси, квартал Асакуса, памятник ХатикоЗнакомство с Токио: сад Коисикава Коракуэн, мост Нидзюбаси, квартал Асакуса, памятник ХатикоЗнакомство с Токио: сад Коисикава Коракуэн, мост Нидзюбаси, квартал Асакуса, памятник ХатикоЗнакомство с Токио: сад Коисикава Коракуэн, мост Нидзюбаси, квартал Асакуса, памятник ХатикоЗнакомство с Токио: сад Коисикава Коракуэн, мост Нидзюбаси, квартал Асакуса, памятник ХатикоЗнакомство с Токио: сад Коисикава Коракуэн, мост Нидзюбаси, квартал Асакуса, памятник ХатикоЗнакомство с Токио: сад Коисикава Коракуэн, мост Нидзюбаси, квартал Асакуса, памятник Хатико
3 день

Свободный день

После завтрака в отеле — самостоятельное времяпрепровождение.

По желанию и за доплату в этот день: поездка к горе Фудзияма с подъёмом по канатной дороге на смотровую площадку, посещением деревушки Ясино Сато, фотосессией в кимоно и дегустацией вин.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Променад по Камакуре и отдых на тихоокеанском побережье

Позавтракав, освободим номера и поедем в Камакуру, раскинувшуюся на берегу тихоокеанского залива. Этот город был средневековой военной столицей Японии, где по сей день сохранились более 170 синтоистских и буддистских храмов.

Увидим вторую в стране по величине бронзовую статую Будды Амида, пройдёмся по бамбуковому саду у храма Хококудзи и попытаемся узнать будущее, окунув листок с предсказанием или денежную купюру в священный источник храма Дзэниарай Бэнтэн.

После 16:00 разместимся в отеле. К услугам гостей — SPA-комплекс с джакузи, сауной и горячими термами. В шаговой доступности находятся пляж и парк.

Променад по Камакуре и отдых на тихоокеанском побережьеПроменад по Камакуре и отдых на тихоокеанском побережьеПроменад по Камакуре и отдых на тихоокеанском побережьеПроменад по Камакуре и отдых на тихоокеанском побережьеПроменад по Камакуре и отдых на тихоокеанском побережьеПроменад по Камакуре и отдых на тихоокеанском побережье
5 день

Экскурсия по Иокогаме

До 11:00 — выписка из отеля с вещами. Сегодняшний день посвятим крупнейшему в стране порту Иокогама. Полюбуемся буйством ярких цветов в традиционной саду Санкей-эн и поднимемся на смотровую площадку небоскрёба на скоростном лифте, внесённом в Книгу рекордов Гиннесса. Около 16:30 вернёмся в Токио.

Экскурсия по ИокогамеЭкскурсия по ИокогамеЭкскурсия по ИокогамеЭкскурсия по ИокогамеЭкскурсия по ИокогамеЭкскурсия по ИокогамеЭкскурсия по Иокогаме
6 день

Самостоятельный отдых

Весь день — свободное время в Токио.

По желанию и за доплату в этот день: променад по городу Никко. Вы посетите старинный отель-музей, увидите бывшую императорскую виллу, священный мост, древнейшие храмы.

Самостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдых
7 день

Свободный день

После завтрака в отеле — свободный день в Токио.

По желанию и за доплату в этот день: поездка в город Кавагоэ. Вы полюбуетесь традиционной архитектурой, деревянной колокольней, осмотрите руины замка и дворца феодалов, древний храм. В этот или любой другой день по предварительному бронированию вы также можете посетить токийский Диснейленд.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Возвращение домой

К 10:00 освободим номера. Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 236
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта Токио
  • Трансферы по маршруту на комфортабельном заказном и общественном транспорте
  • Проживание
  • Завтраки в отеле, 1 обед
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Токио и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Обратите внимание: возможна организация тура с включёнными перелётами Москва - Токио - Москва. В этом случае начало тура запланировано за день до указанных дат в аэропорту Шереметьево, рейс в 18:30. Стоимость тура с авиабилетами с человека при двухместном размещении в 2-звёздочных отелях - $ 1828. За доплату возможно повышение уровня гостиницы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио, с 08:00 до 20:30
Завершение: Аэропорт Токио, после 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Токио

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеПаркиПрирода и пейзажиВсе турыНа 8 днейСвятые места

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