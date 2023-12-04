Туры проходящие только летом в Токио

Найдено 5 туров в категории «Летние» в Токио на русском языке, цены от 1 236 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в...
25 окт в 08:00
3 ноя в 08:00
203 000 за человека
Палитра Японии: тур-знакомство со Страной восходящего солнца
Авторский тур
8 дней
Палитра Японии: тур-знакомство со Страной восходящего солнца
Поучаствовать в чайной церемонии, узнать, как готовят саке и посетить футуристичный остров Одайба
Начало: Аэропорт Токио, время зависит от времени вашего пр...
3 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
$2 980 за человека
Сезон красных клёнов в Японии: Токио, Киото, Нара и Фудзияма
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
Сезон красных клёнов в Японии: Токио, Киото, Нара и Фудзияма
Прогуляться по садам в осенних красках, посетить резиденцию сёгунов и отдохнуть в японских термах
Начало: Аэропорт Нарита или Ханеда, после бронирования орг...
29 окт в 10:00
$1 500 за человека
Путешествие сквозь века: четыре города Страны восходящего солнца
Авторский тур
8 дней
Путешествие сквозь века: четыре города Страны восходящего солнца
Попытаться узнать будущее, увидеть локацию из «Мемуаров гейши» и лифт из Книги рекордов Гиннесса
Начало: Аэропорт Токио, с 08:00 до 20:30
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
$1 713 за человека
Многоликая Япония: современный Токио, религиозная Камакура и портовая Иокогама
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Многоликая Япония: современный Токио, религиозная Камакура и портовая Иокогама
Увидеть памятник Хатико, полюбоваться японским садом и отдохнуть в SPA-отеле на побережье
Начало: Аэропорт Токио, с 08:00 до 20:30
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
$1 236 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    4 декабря 2023
    Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
    Мне очень понравилась концепция этого тура, и конечно же цена. За такую сумму предлагалась возможность увидеть все самое главное в
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    Японии. Были некоторые сомнения – все это выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой. Такие туры обычно неспешные - два-три объекта до обеда с нудным рассказом об общеизвестном, экскурсионный автобус, специальный ресторан для туристов с не очень высокой кухней, фабрика сувениров и т. д. Обязательно в группе найдутся 1-2 человека, которые всегда опаздывают и которых все ждут. Эти люди никогда не испытывают ни малейшей неловкости за свое неуважение к коллективу. Я не любитель организованного туризма и всегда стараюсь путешествовать самостоятельно, если есть такая возможность. Исключение – слишком сложная логистика и недостаток времени на ее изучение. Япония как раз и была тем случаем – я понял, что не успею изучить запутанную и сложную транспортную систему этой страны и буду тратить слишком много драгоценного времени на месте. Возможность увидеть страну не из окна экскурсионного автобуса, полностью погрузиться в местную среду дает ощущение самостоятельного путешествия с небольшой группой друзей. И я не уверен, что потратил бы меньше денег, если бы поехал в Японию один. Я не смог бы эффективно сэкономить на транспорте и на отелях. Что оказалось в реальности? При всей экстремальности поездки осталось ощущение полного счастья. Масса позитивных впечатлений от красоты природы и архитектуры, японской кухни, традиций, общения. Мы не только полностью выполнили обширнейшую программу, но и много увидели сверх нее. Для этого пришлось быть на ногах по 16-17 часов в сутки. Мы были весьма мобильными – просыпались в 6 или 7 часов, приезжали на вокзал и впрыгивали в ближайший, а не в заранее запланированный поезд. Это дало массу дополнительного времени. Что мы посмотрели сверх программы: водопад Кегон в Никко замок Нидзё в Киото храм Гиодзи в Арашияме храм и усыпальницу императора Мейдзи в Токио потрясающий вид на горное ущелье и реку с моста на ж/д станции Hozukyō Киотские храмы Киёмидзу-дэра и Тофуку-Дзи с еще одним садом камней, но без толп туристов символ Японии Замок Белой Цапли и удивительный сад Коко-Ен с водопадами в Химедзи. Я уже давно понял, что главное впечатление от поездки зависит не от зрительного восприятия, количества красивых картинок, а от хорошего общения. Иногда это общение с людьми той страны, в которой находишься, а иногда (и в данном случае) от общения с людьми в нашей группе. Группа была замечательная, сплоченная, веселая, и за это всем огромное спасибо. Отдельное спасибо Леониду, который разузнал и привел нас в удивительный храм Тридцати Трех пространств Сандзюсанкендо с 1001 статуей богини Каннон и в абсолютно волшебный храм Тоцзи в Киото с подсвеченным ночью прудом и садом. И конечно же огромное спасибо Игорю, нашему тур-лидеру, потому что все это состоялось благодаря ему, а также за его личные качества. Он с легкостью шел навстречу пожеланиям расширить программу, решал наши личные проблемы, создал хороший дружеский климат в группе. Если возникали какие-то эмоциональные моменты (а это неизбежно при экстремальном характере поездки), он никогда не отвечал эмоциями на эмоции, а реагировал очень спокойно и доброжелательно и всегда сосредотачивался на решении возникшей проблемы. Для него не существовало личного времени и, если бы нашлись желающие, он повез бы нас куда-нибудь даже ночью. Кстати, такое было тоже. Очень большое впечатление осталось от ночной прогулки по Осаке (днем не хватило времени, потому что была поездка в Химедзи). В Дотонбори в одном тайном месте, куда нас привел Игорь, очень понравился местный деликатес такояки – осьминог, обжаренный в жидком тесте. Для этого пришлось отстоять большую очередь. Я узнал от него массу интереснейшей и полезной информации о Японии. Теперь я точно уверен, что поеду еще не один раз в туры с этой командой, особенно если тур-лидером группы будет Игорь.

  • И
    Иван
    27 ноября 2023
    Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
    Путешествие было замечательным! За такой короткий период столько посмотреть мне ещё не приходилось! Даже сейчас я вспоминаю и дополнительно читаю
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    о тех местах, где мне посчастливилось побывать. Это было действительно приключение с поиском, ожиданиями, но оно того стоило. Гиду и ребятам, которые организовали такое путешествие по Японии огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Летние»

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Сколько стоит тур в Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "Летние" можно забронировать 5 авторских туров от 1 236 до 203 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.33 из 5
Туры на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 5 туров на 2024 год по теме «Летние», 3 ⭐ отзыва, цены от 1236₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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