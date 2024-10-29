Путешествие-погружение в японскую культуру в один из самых красочных сезонов.Вы увидите традиционные храмы в окружении жёлто-красной листвы, насладитесь видом из горячих источников на стратовулкан Фудзияма, узнаете особенности садов в Японии,

прогуляетесь по району гейш и, при желании, сможете посмотреть на их представление. Покормите священных оленей, посетите резиденцию сёгунов и познакомитесь с разным Токио. Прокатитесь на новейших и самых быстрых поездах в мире «Синкансен» и попробуете национальную кухню.

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Описание тура

Организационные детали

Для поездки необходимо оформить визу и иметь загранпаспорт, действующий не менее 6 месяцев после путешествия. Важно, чтобы по вашему фото в загранпаспорте вас легко можно было узнать.

Перед покупкой авиабилетов обязательно проконсультируйтесь с организатором.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо напрямую перевести гиду 30% от стоимости тура на бронирование жилья и билетов на поезда. Если вы заболеете или не сможете поехать, данная сумма возвращается с вычетом понесённых невозвратных расходов.

С собой рекомендуем брать доллары или евро.