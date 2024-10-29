Сезон красных клёнов в Японии: Токио, Киото, Нара и Фудзияма

Прогуляться по садам в осенних красках, посетить резиденцию сёгунов и отдохнуть в японских термах
Путешествие-погружение в японскую культуру в один из самых красочных сезонов.

Вы увидите традиционные храмы в окружении жёлто-красной листвы, насладитесь видом из горячих источников на стратовулкан Фудзияма, узнаете особенности садов в Японии,
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прогуляетесь по району гейш и, при желании, сможете посмотреть на их представление. Покормите священных оленей, посетите резиденцию сёгунов и познакомитесь с разным Токио. Прокатитесь на новейших и самых быстрых поездах в мире «Синкансен» и попробуете национальную кухню.

Сезон красных клёнов в Японии: Токио, Киото, Нара и Фудзияма
Сезон красных клёнов в Японии: Токио, Киото, Нара и Фудзияма
Сезон красных клёнов в Японии: Токио, Киото, Нара и Фудзияма
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Для поездки необходимо оформить визу и иметь загранпаспорт, действующий не менее 6 месяцев после путешествия. Важно, чтобы по вашему фото в загранпаспорте вас легко можно было узнать.

Перед покупкой авиабилетов обязательно проконсультируйтесь с организатором.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо напрямую перевести гиду 30% от стоимости тура на бронирование жилья и билетов на поезда. Если вы заболеете или не сможете поехать, данная сумма возвращается с вычетом понесённых невозвратных расходов.

С собой рекомендуем брать доллары или евро.

Проживание. В 3-звёздочных отелях в центре города в 2-местных номерах со всеми удобствами (душ и туалет в номере). Есть фен, полотенца, кондиционер, чайник, утюг по запросу. Одиночным путешественникам подыскиваем соседа. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. Включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются самостоятельно. Вы сможете попробовать национальную кухню.

Транспорт. Передвигаемся на общественном транспорте, так как в Японии он работает лучше. Из/в аэропорт поедем на современном скоростном поезде, между городами воспользуемся высокоскоростным поездом «Синкансен», в Токио будем ездить на метро, в Киото отдадим предпочтение автобусам, такси и метро.

Дети. По согласованию.

Виза. Оформляется бесплатно в посольстве в Москве или в Санкт-Петербурге. Возможно оформить через доверенное лицо (можем подать документы за вас).

Программа тура по дням

1 день

Вечерний Токио

Встречаемся в аэропорту и на скоростном поезде отправляемся в центр Токио. Заселимся в отель и отдохнём.

Вечером прогуляемся по вечернему Токио со сверкающими рекламными вывесками. Рассмотрим здания и попробуем поймать ритм города.

Вечерний ТокиоВечерний ТокиоВечерний ТокиоВечерний Токио
2 день

Суетливый и спокойный Токио

Сегодня познакомимся с разным Токио. Увидим один из самых оживлённых перекрёстков в мире, модный квартал, где можно встретить японцев в эпатажных нарядах, отдохнём на территории зелёного оазиса, прогуляемся по национальному парку, рассматривая деревья в осенних красках, и по улице в стиле ретро. Попробуем местную кухню.

За этот день прочувствуем атмосферу столицы Японии, а вечером желающие смогут насладиться панорамой Токио со смотровой площадки небоскрёба (за доплату.)

Суетливый и спокойный ТокиоСуетливый и спокойный ТокиоСуетливый и спокойный ТокиоСуетливый и спокойный ТокиоСуетливый и спокойный ТокиоСуетливый и спокойный ТокиоСуетливый и спокойный ТокиоСуетливый и спокойный ТокиоСуетливый и спокойный ТокиоСуетливый и спокойный ТокиоСуетливый и спокойный ТокиоСуетливый и спокойный ТокиоСуетливый и спокойный ТокиоСуетливый и спокойный Токио
3 день

Курорт с горячими источниками

Утром отправим чемоданы в Киото через специальную службу. Сами на скоростном поезде доедем до курорта с горячими источниками, которые здесь называют онсен.

Кинугава Онсэн находится посреди национального парка «Никко», чьи достопримечательности мы оставили на завтра. А сегодня расслабимся после дороги в традиционных японских термах с целебной водой. Очень удобно, что они находятся прямо на территории отеля, где мы остановимся.

Курорт с горячими источникамиКурорт с горячими источникамиКурорт с горячими источникамиКурорт с горячими источниками
4 день

Краски и храмы национального парка «Никко»

Сегодня будем много гулять! Национальный парк «Никко» особенно прекрасен в осенних красках.

Здесь же находится живописный красный мост 17 века Синкё, несколько храмом, пешеходная тропа через лес и традиционный сад с прудом, чайным домиком и каменными фонарями. Рассмотрим архитектуру Ринно-дзи, Никко Тосё-гу, обители горных божеств Футарасан, мавзолея сёгуна Тайю-ин-бё.

Краски и храмы национального парка «Никко»Краски и храмы национального парка «Никко»Краски и храмы национального парка «Никко»Краски и храмы национального парка «Никко»
5 день

Атмосфера старинного Киото

На высокоскоростном поезде «Синкансен» отправимся в древнюю столицу Японии — Киото. Увидим культурный и духовный центр японской цивилизации, прогулявшись по старинной части города. Рассмотрим здания в традиционном стиле, посетим район гейш.

Желающие смогут посмотреть на выступление гейш (за доплату.)

Атмосфера старинного КиотоАтмосфера старинного КиотоАтмосфера старинного КиотоАтмосфера старинного КиотоАтмосфера старинного КиотоАтмосфера старинного КиотоАтмосфера старинного КиотоАтмосфера старинного Киото
6 день

Сады и храмы Киото

Сегодня увидим все значимые места Киото.

Посетим синтоистский храм Фусими Инари, где прогуляемся под ярко-красными воротами. Далее отправимся к золотому храму Кинкаку-дзи, который, согласно легенде, был построен сёгуном для обретения бессмертия. Рядом с сияющим золотом храмом находится живописный пруд с идеальным побережьем для прогулок. Напоследок увидим сад, являющийся отражением буддийской идеи о вечности и гармонии.

Сады и храмы КиотоСады и храмы КиотоСады и храмы КиотоСады и храмы КиотоСады и храмы КиотоСады и храмы КиотоСады и храмы КиотоСады и храмы КиотоСады и храмы КиотоСады и храмы КиотоСады и храмы КиотоСады и храмы КиотоСады и храмы Киото
7 день

Огромный Будда, сокровищница и священные олени Нары

После завтрака выселяемся из отеля и переезжаем в город Нара. Вы сразу отметите умиротворённость, спокойствие и более медленное течение времени в этом месте.

Здесь находится один из старейших храмов Японии — Кофуку-дзи. Рассмотрим пятиярусную пагоду, статуи, манускрипты. Далее отправимся в одно из самых больших деревянных зданий мира — храм Тодай-дзи. Место притягивает путешественников и огромной бронзовой статуей Будды. Заглянем в сокровищницу Сёсоин с артефактами 8 века и покормим оленей специальными печеньками в парке.

Огромный Будда, сокровищница и священные олени НарыОгромный Будда, сокровищница и священные олени НарыОгромный Будда, сокровищница и священные олени НарыОгромный Будда, сокровищница и священные олени НарыОгромный Будда, сокровищница и священные олени НарыОгромный Будда, сокровищница и священные олени НарыОгромный Будда, сокровищница и священные олени НарыОгромный Будда, сокровищница и священные олени Нары
8 день

День в вашем распоряжении в Киото

Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. А гид поможет подобрать и организовать развлечения на ваш вкус. В Киото есть множество интересных достопримечательностей и активностей: бамбуковый лес, храмы, чайная церемония, выступления гейш, аутентичные рынки.

День в вашем распоряжении в КиотоДень в вашем распоряжении в КиотоДень в вашем распоряжении в КиотоДень в вашем распоряжении в Киото
9 день

Где жили могущественные сёгуны и переезд в Фудзи

Сегодня отправимся в резиденцию сёгунов рода Токугава — замок Нидзё. На огромной территории расположилось несколько изящных зданий, выполненных в традиционном стиле, и продуманных до мелочей садов. Здесь жили высокопоставленные военные Японии.

Далее на скоростном поезде Shinkansen доедем в город Фудзи.

Где жили могущественные сёгуны и переезд в ФудзиГде жили могущественные сёгуны и переезд в ФудзиГде жили могущественные сёгуны и переезд в ФудзиГде жили могущественные сёгуны и переезд в ФудзиГде жили могущественные сёгуны и переезд в Фудзи
10 день

Пять озёр Фудзи и стратовулкан

Сегодня наконец встретимся со знаменитым вулканом Японии — Фудзиямой. Его высота достигает 3776 метров, а вокруг него расположены чистейшие озёра.

Сначала отправимся к 70-метровому водопаду Шираито, где осенью создаётся впечатляющий контраст с оранжево-красными деревьями вокруг. Прогуляемся у озера Сёдзи с видом на вулкан и поднимемся на смотровую площадку, откуда видно ещё больше озёр! Завершим день в японской уже знакомой нам бане, но в этот раз сможем прямо из бассейна наблюдать за Фудзиямой (посещение терм за доплату).

Пять озёр Фудзи и стратовулканПять озёр Фудзи и стратовулканПять озёр Фудзи и стратовулканПять озёр Фудзи и стратовулкан
11 день

Старинный и самый дорогой районы Токио

Вернёмся на поезде в Токио, заселимся в отель и прогуляемся по популярным районам города, где мы ещё не были. Среди них старый Асакуса с традиционными постройками и старейшим буддийским храмом столицы и дорогой модный Гиндза, куда стекаются шопоголики. Увидим бутики известных брендов, попробуем уличную кухню и пройдёмся по торговой улице Накамисэ.

Старинный и самый дорогой районы ТокиоСтаринный и самый дорогой районы ТокиоСтаринный и самый дорогой районы ТокиоСтаринный и самый дорогой районы ТокиоСтаринный и самый дорогой районы ТокиоСтаринный и самый дорогой районы ТокиоСтаринный и самый дорогой районы Токио
12 день

Завершение путешествия

Позавтракав, отправимся в аэропорт.

Завершение путешествияЗавершение путешествияЗавершение путешествияЗавершение путешествия

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Экскурсии по маршруту
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Помощь с оформлением визы и по другим вопросам до и во время поездки
Что не входит в цену
  • Билеты до Токио и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины - около 40-60 долларов в день
  • 1-местное размещение (по желанию) - доплата 600 долларов
  • Проезд на метро и автобусах в городах - 20-25 долларов
  • Отправление чемодана в Киото - 10-15 долларов
  • Билет на смотровую башню (по желанию)
  • Представление гейш (по желанию)
  • Посещение горячих источников (по желанию)
  • Обязательный транспортный пакет (трансфер из/в аэропорт на поезде, переезды на поездах между локациями) - 800 долларов. Оплачивается в первый день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Нарита или Ханеда, после бронирования организатор сообщит точное место встречи/время/рейс
Завершение: Аэропорт, в первой половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Токио

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыПрирода и пейзажиЦветы и сады

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