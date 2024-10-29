Вы увидите традиционные храмы в окружении жёлто-красной листвы, насладитесь видом из горячих источников на стратовулкан Фудзияма, узнаете особенности садов в Японии,
Описание тура
Организационные детали
Для поездки необходимо оформить визу и иметь загранпаспорт, действующий не менее 6 месяцев после путешествия. Важно, чтобы по вашему фото в загранпаспорте вас легко можно было узнать.
Перед покупкой авиабилетов обязательно проконсультируйтесь с организатором.
Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо напрямую перевести гиду 30% от стоимости тура на бронирование жилья и билетов на поезда. Если вы заболеете или не сможете поехать, данная сумма возвращается с вычетом понесённых невозвратных расходов.
С собой рекомендуем брать доллары или евро.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в центре города в 2-местных номерах со всеми удобствами (душ и туалет в номере). Есть фен, полотенца, кондиционер, чайник, утюг по запросу. Одиночным путешественникам подыскиваем соседа. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. Включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются самостоятельно. Вы сможете попробовать национальную кухню.
Транспорт. Передвигаемся на общественном транспорте, так как в Японии он работает лучше. Из/в аэропорт поедем на современном скоростном поезде, между городами воспользуемся высокоскоростным поездом «Синкансен», в Токио будем ездить на метро, в Киото отдадим предпочтение автобусам, такси и метро.
Дети. По согласованию.
Виза. Оформляется бесплатно в посольстве в Москве или в Санкт-Петербурге. Возможно оформить через доверенное лицо (можем подать документы за вас).
Программа тура по дням
Вечерний Токио
Встречаемся в аэропорту и на скоростном поезде отправляемся в центр Токио. Заселимся в отель и отдохнём.
Вечером прогуляемся по вечернему Токио со сверкающими рекламными вывесками. Рассмотрим здания и попробуем поймать ритм города.
Суетливый и спокойный Токио
Сегодня познакомимся с разным Токио. Увидим один из самых оживлённых перекрёстков в мире, модный квартал, где можно встретить японцев в эпатажных нарядах, отдохнём на территории зелёного оазиса, прогуляемся по национальному парку, рассматривая деревья в осенних красках, и по улице в стиле ретро. Попробуем местную кухню.
За этот день прочувствуем атмосферу столицы Японии, а вечером желающие смогут насладиться панорамой Токио со смотровой площадки небоскрёба (за доплату.)
Курорт с горячими источниками
Утром отправим чемоданы в Киото через специальную службу. Сами на скоростном поезде доедем до курорта с горячими источниками, которые здесь называют онсен.
Кинугава Онсэн находится посреди национального парка «Никко», чьи достопримечательности мы оставили на завтра. А сегодня расслабимся после дороги в традиционных японских термах с целебной водой. Очень удобно, что они находятся прямо на территории отеля, где мы остановимся.
Краски и храмы национального парка «Никко»
Сегодня будем много гулять! Национальный парк «Никко» особенно прекрасен в осенних красках.
Здесь же находится живописный красный мост 17 века Синкё, несколько храмом, пешеходная тропа через лес и традиционный сад с прудом, чайным домиком и каменными фонарями. Рассмотрим архитектуру Ринно-дзи, Никко Тосё-гу, обители горных божеств Футарасан, мавзолея сёгуна Тайю-ин-бё.
Атмосфера старинного Киото
На высокоскоростном поезде «Синкансен» отправимся в древнюю столицу Японии — Киото. Увидим культурный и духовный центр японской цивилизации, прогулявшись по старинной части города. Рассмотрим здания в традиционном стиле, посетим район гейш.
Желающие смогут посмотреть на выступление гейш (за доплату.)
Сады и храмы Киото
Сегодня увидим все значимые места Киото.
Посетим синтоистский храм Фусими Инари, где прогуляемся под ярко-красными воротами. Далее отправимся к золотому храму Кинкаку-дзи, который, согласно легенде, был построен сёгуном для обретения бессмертия. Рядом с сияющим золотом храмом находится живописный пруд с идеальным побережьем для прогулок. Напоследок увидим сад, являющийся отражением буддийской идеи о вечности и гармонии.
Огромный Будда, сокровищница и священные олени Нары
После завтрака выселяемся из отеля и переезжаем в город Нара. Вы сразу отметите умиротворённость, спокойствие и более медленное течение времени в этом месте.
Здесь находится один из старейших храмов Японии — Кофуку-дзи. Рассмотрим пятиярусную пагоду, статуи, манускрипты. Далее отправимся в одно из самых больших деревянных зданий мира — храм Тодай-дзи. Место притягивает путешественников и огромной бронзовой статуей Будды. Заглянем в сокровищницу Сёсоин с артефактами 8 века и покормим оленей специальными печеньками в парке.
День в вашем распоряжении в Киото
Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. А гид поможет подобрать и организовать развлечения на ваш вкус. В Киото есть множество интересных достопримечательностей и активностей: бамбуковый лес, храмы, чайная церемония, выступления гейш, аутентичные рынки.
Где жили могущественные сёгуны и переезд в Фудзи
Сегодня отправимся в резиденцию сёгунов рода Токугава — замок Нидзё. На огромной территории расположилось несколько изящных зданий, выполненных в традиционном стиле, и продуманных до мелочей садов. Здесь жили высокопоставленные военные Японии.
Далее на скоростном поезде Shinkansen доедем в город Фудзи.
Пять озёр Фудзи и стратовулкан
Сегодня наконец встретимся со знаменитым вулканом Японии — Фудзиямой. Его высота достигает 3776 метров, а вокруг него расположены чистейшие озёра.
Сначала отправимся к 70-метровому водопаду Шираито, где осенью создаётся впечатляющий контраст с оранжево-красными деревьями вокруг. Прогуляемся у озера Сёдзи с видом на вулкан и поднимемся на смотровую площадку, откуда видно ещё больше озёр! Завершим день в японской уже знакомой нам бане, но в этот раз сможем прямо из бассейна наблюдать за Фудзиямой (посещение терм за доплату).
Старинный и самый дорогой районы Токио
Вернёмся на поезде в Токио, заселимся в отель и прогуляемся по популярным районам города, где мы ещё не были. Среди них старый Асакуса с традиционными постройками и старейшим буддийским храмом столицы и дорогой модный Гиндза, куда стекаются шопоголики. Увидим бутики известных брендов, попробуем уличную кухню и пройдёмся по торговой улице Накамисэ.
Завершение путешествия
Позавтракав, отправимся в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Экскурсии по маршруту
- Входные билеты на объекты по программе
- Помощь с оформлением визы и по другим вопросам до и во время поездки
Что не входит в цену
- Билеты до Токио и обратно в ваш город
- Обеды и ужины - около 40-60 долларов в день
- 1-местное размещение (по желанию) - доплата 600 долларов
- Проезд на метро и автобусах в городах - 20-25 долларов
- Отправление чемодана в Киото - 10-15 долларов
- Билет на смотровую башню (по желанию)
- Представление гейш (по желанию)
- Посещение горячих источников (по желанию)
- Обязательный транспортный пакет (трансфер из/в аэропорт на поезде, переезды на поездах между локациями) - 800 долларов. Оплачивается в первый день