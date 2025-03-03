8 дней
Узнать и влюбиться в Японию за неделю: древние храмы, бамбуковый лес и прекрасные сады
Исследовать главные места Токио и Киото, увидеть Храм чистой воды и посетить район Гион
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
«Япония прекрасна в любое время года: весной города утопают в розовом море сакуры, летом в садах бурно цветёт азалия, осенью всюду полыхают огни красных клёнов, а зимой наступает долгожданный покой, и купола храмов покрывает снег»
3 мар в 10:00
21 апр в 10:00
$2100 за человека
8 дней
Путешествие из Токио в Киото + 2 свободных дня для самостоятельных прогулок
Побывать в философскому саду камней, погулять по району гейш и увидеть Золотой павильон
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
«В Киото полюбуетесь Золотым павильоном Кинкаку-дзи, отдохнёте в саду камней и пройдётесь по району гейш Гиону»
3 мар в 10:00
21 апр в 10:00
$2200 за человека
8 дней
Тур в Японию с ребёнком. От Токио до Киото: экскурсии, мастер-классы и раскрытие тайны сада камней
Поиграть на японских барабанах, создать веер и побывать в самурайском замке
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов, транс...
«Дети распутают загадку таинственного сада с камнями, примерят традиционное кимоно, погуляют по лесу с оленями и увидят старинный рёкан — прототип купален Абура-Яма из мультфильма «Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки»
15 фев в 10:00
$4434 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Цветы и сады»
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