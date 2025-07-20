Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Йокогаме на русском языке, цены от $273. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 3.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Минато Мирай - символ Йокогамы Йокогама удивляет сочетанием традиций и современности. Минато Мирай - это культурный центр с уникальной архитектурой и видами на залив Начало: На станции Йокогама или Сакурагичё «Кроме того, погуляете по Китайскому кварталу, подниметесь на обзорную башню и услышите о японских правилах и обычаях» $360 за всё до 4 чел. Пешая 4 часа 2 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Сад Санкейэн - оазис для эстетов Погрузитесь в атмосферу японской традиции в саду Санкейэн в Йокогаме. Уникальные здания и живописные виды ждут вас в этом оазисе для эстетов Начало: В районе станции JR Shibuya или Harajuku/ Meijijin... «Такой взгляд на главную достопримечательность Йокогамы позволит вам насладиться видом, избежав толп на обзорную площадку самого высокого здания города (Лэндмарк Тауэр) и лабиринтов магазинов и ресторанов внизу» $380 за всё до 3 чел. На велосипеде 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. На велосипеде - по Йокогаме С ветерком прокатиться по нескольким районам и увидеть главные исторические достопримечательности $273 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Йокогамы Последние отзывы на экскурсии Y Yuri На велосипеде - по Йокогаме Шикарный тур - весело, интересно и с ветерком! За относительно короткое время экскурсии, можно увидеть и познакомиться с основными ландшафтными достопримечательностями Йокогамы. Ксения хорошо разбирается в истории города и интересно преподносит материал. Рекомендую однозначно!

I Igor На велосипеде - по Йокогаме Очень благодарны экскурсоводу Ксении за увлекательный и познавательный рассказ о городе. Маршрут выбран отличный. Чувствуется увлеченность Ксении своим делом и это добавляет особую ценность экскурсии.

Игорь, Андрей

