Индивидуальная
до 4 чел.
Минато Мирай - символ Йокогамы
Йокогама удивляет сочетанием традиций и современности. Минато Мирай - это культурный центр с уникальной архитектурой и видами на залив
Начало: На станции Йокогама или Сакурагичё
«Кроме того, погуляете по Китайскому кварталу, подниметесь на обзорную башню и услышите о японских правилах и обычаях»
11 дек в 10:30
13 дек в 10:30
$360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Погрузитесь в атмосферу японской традиции в саду Санкейэн в Йокогаме. Уникальные здания и живописные виды ждут вас в этом оазисе для эстетов
Начало: В районе станции JR Shibuya или Harajuku/ Meijijin...
«Такой взгляд на главную достопримечательность Йокогамы позволит вам насладиться видом, избежав толп на обзорную площадку самого высокого здания города (Лэндмарк Тауэр) и лабиринтов магазинов и ресторанов внизу»
11 дек в 12:00
12 дек в 11:00
$380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На велосипеде - по Йокогаме
С ветерком прокатиться по нескольким районам и увидеть главные исторические достопримечательности
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$273 за всё до 6 чел.
- YYuri20 июля 2025Шикарный тур - весело, интересно и с ветерком! За относительно короткое время экскурсии, можно увидеть и познакомиться с основными ландшафтными достопримечательностями Йокогамы. Ксения хорошо разбирается в истории города и интересно преподносит материал. Рекомендую однозначно!
- IIgor17 января 2025Очень благодарны экскурсоводу Ксении за увлекательный и познавательный рассказ о городе. Маршрут выбран отличный. Чувствуется увлеченность Ксении своим делом и это добавляет особую ценность экскурсии.
Игорь, Андрей
