Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Йокогамы

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Йокогаме на русском языке, цены от $273. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Минато Мирай - символ Йокогамы
На машине
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Минато Мирай - символ Йокогамы
Йокогама удивляет сочетанием традиций и современности. Минато Мирай - это культурный центр с уникальной архитектурой и видами на залив
Начало: На станции Йокогама или Сакурагичё
«Кроме того, погуляете по Китайскому кварталу, подниметесь на обзорную башню и услышите о японских правилах и обычаях»
11 дек в 10:30
13 дек в 10:30
$360 за всё до 4 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Погрузитесь в атмосферу японской традиции в саду Санкейэн в Йокогаме. Уникальные здания и живописные виды ждут вас в этом оазисе для эстетов
Начало: В районе станции JR Shibuya или Harajuku/ Meijijin...
«Такой взгляд на главную достопримечательность Йокогамы позволит вам насладиться видом, избежав толп на обзорную площадку самого высокого здания города (Лэндмарк Тауэр) и лабиринтов магазинов и ресторанов внизу»
11 дек в 12:00
12 дек в 11:00
$380 за всё до 3 чел.
На велосипеде - по Йокогаме
На велосипеде
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
На велосипеде - по Йокогаме
С ветерком прокатиться по нескольким районам и увидеть главные исторические достопримечательности
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$273 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yuri
    20 июля 2025
    На велосипеде - по Йокогаме
    Шикарный тур - весело, интересно и с ветерком! За относительно короткое время экскурсии, можно увидеть и познакомиться с основными ландшафтными достопримечательностями Йокогамы. Ксения хорошо разбирается в истории города и интересно преподносит материал. Рекомендую однозначно!
    Шикарный тур - весело, интересно и с ветерком! За относительно короткое время экскурсии, можно увидеть иШикарный тур - весело, интересно и с ветерком! За относительно короткое время экскурсии, можно увидеть иШикарный тур - весело, интересно и с ветерком! За относительно короткое время экскурсии, можно увидеть иШикарный тур - весело, интересно и с ветерком! За относительно короткое время экскурсии, можно увидеть иШикарный тур - весело, интересно и с ветерком! За относительно короткое время экскурсии, можно увидеть и
  • I
    Igor
    17 января 2025
    На велосипеде - по Йокогаме
    Очень благодарны экскурсоводу Ксении за увлекательный и познавательный рассказ о городе. Маршрут выбран отличный. Чувствуется увлеченность Ксении своим делом и это добавляет особую ценность экскурсии.
    Игорь, Андрей

Ответы на вопросы от путешественников по Йокогаме в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йокогаме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Минато Мирай - символ Йокогамы
  2. Сад Санкейэн - оазис для эстетов
  3. На велосипеде - по Йокогаме
Сколько стоит экскурсия по Йокогаме в декабре 2025
Сейчас в Йокогаме в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 273 до 380. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Изучение достопримечательностей города Йокогамы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Йокогаме много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке