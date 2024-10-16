5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой
Путешествие в японский город с очень европейским характером
23 дек в 09:00
24 дек в 08:00
$344 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Минато Мирай - символ Йокогамы
Погулять по одному из самых интересных и современных районов города и узнать о местной жизни
Начало: На станции Йокогама или Сакурагичё
8 дек в 13:30
9 дек в 10:30
$334 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
С ветерком по Йокогаме
Прокатиться на велосипеде по нескольким районам и увидеть главные исторические достопримечательности
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$273 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 октября 2024Анастасия, спасибо за чудесный день, спасибо за прекрасную прогулку по Йокогаме. Посещаю Японию не впервые, а с Йокогамрй познакомилась лишь
- ГГеоргий7 августа 2024Мы воспользовались этой экскурсией в комбинации с ещё одной «10 сокровищ деревянного зодчества». Получился маршрут одного дня от современного благоустроенного
- ССергей10 мая 2024Мы действительно провели великолепный день, понравилось все, большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Йокогаме в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Йокогаме в декабре 2024
Сейчас в Йокогаме в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 273 до 344. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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