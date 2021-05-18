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Полезная информация о Кейптауне

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Местное время в Кейптауне
21:1215
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇿🇦 ЮАР
Название городаКейптаун
По-английскиCape Town
Столица регионаКейптаун является столицей региона
Население города3 433 441 чел.
АэропортКейптаун CPT
Часовой поясAfrica/Johannesburg
Средняя высота25 м. от уровня моря

Где находится Кейптаун на карте

Кейптаун фото города
Кейптаун

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