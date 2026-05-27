Влюбиться в Кейптаун

Побывать на лучших пляжах и мысе Доброй Надежды, увидеть пингвинов и получить яркие фото
Если вы давно не влюблялись, то самое время отправиться в Кейптаун. Я покажу вам его удивительные уголки, от которых ваше сердце точно начнёт биться чаще.

После этого дня вы увезете с собой яркие воспоминания и сотни прекрасных фото, которые я сделаю для вас на iPhone.
Описание экскурсии

Мюзенберг — 1 ч

Пляж, с которого часто начинается влюблённость в Кейптаун. Широкая полоса белого песка, горы на горизонте и те самые яркие домики у воды.
Вы прогуляетесь вдоль океана, сделаете красивые фото и сможете выпить кофе на побережье.

Пляж Болдерс — 2 ч

Одно из тех мест, где сложно перестать улыбаться. Белый песок, огромные валуны и главное — колония очковых пингвинов! Вы посмотрите на них в естественной среде, узнаете, как они оказались в Африке и как живут. И конечно, сделаете много фото.

Мыс Доброй Надежды — 3 ч

Самая масштабная часть маршрута. Здесь чувствуется сила океана и пространство. Вы подниметесь к маяку (небольшой хайкинг), прогуляетесь к пляжу Диас и увидите самые выразительные виды мыса.

Во время поездки обсудим

  • Кейптаун как город контрастов: океан, горы и пляжи
  • сёрфкультуру и жизнь на побережье
  • африканских пингвинов: их поведение, привычки и мифы о них
  • природу Капского полуострова и формирование его ландшафтов
  • мыс Доброй Надежды как географический и символический край континента

Примерный тайминг: от вашего отеля до пляжа Мюзенберг — около 1 часа, переезды между локациями — по 30 мин, возвращение в Кейптаун — около 1 часа.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном авто Suzuki Ignis или Suzuki Jimny, репортажная фото- и видеосьёмка на iPhone 16 или камеру Fujifilm X100V (получите в тот же день около 100 фото через облако)
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты (около $40 за чел.), обед и кофе

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваш гид в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 35 туристов
Я travel-эксперт и профессиональный путешественник. Много лет посвятила тому, чтобы влюблять в этот мир других людей через мои туры, экскурсии и блог о путешествиях. Я путешествовала по миру с рюкзаком, ездила
автостопом, жила в Азии и на Балканах. Организовывала туры по Непалу и Шри-Ланке. А потом кочевая жизнь занесла меня на край земли — в Кейптаун. В этом месте впервые я ощутила себя дома. Я знаю, в детстве вам советовали не ходить гулять в Африку. Но я уверена, что это было потому, что они знали: если вы попадёте в Кейптаун, вы отдадите ему своё сердце. Я покажу вам этот удивительный город контрастов со всей любовью, на которую я способна. После этого путешествия ваша жизнь не будет прежней. Я вам обещаю. До встречи на краю Земли!

