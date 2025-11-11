Подниметесь на вершину Столовой горы, прогуляетесь среди колоний пингвинов на пляже Боулдерс и прокатитесь по живописному побережью до
фев
Описание тура
Организационные детали
Для поездки требуется действующий заграничный паспорт.
Виза гражданам РФ не нужна.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно, за исключением 1 ужина с национальным мастер-классом по африканским барабанам и обеда.
Транспорт. Комфортное авто и водный транспорт.
Возраст участников. 18-75.
Виза. Не требуется для граждан РФ.
Уровень сложности. Средний. Активный тур с 2-часовым треккингом. Нужна базовая физподготовка.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, прогулка по Кейптауну, закат на Сигнальном холме
Встречаемся и едем в уютный отель, расположенный в одном из самых живописных районов Кейптауна. После заселения начнём знакомство с городом: пройдёмся по набережной Waterfront V&A, погрузимся в атмосферу приморского мегаполиса, а затем поднимемся на Сигнальный холм, чтобы полюбоваться закатом над просторами Атлантики. А вечером вас ждёт приветственный ужин в ресторане.
Район Бо-Каап, Столовая гора, дегустация вина и прогулка на катамаране
Сегодня утром прогуляемся по историческим улочкам района Бо-Каап, где сделаем красочные фотографии на фоне ярких фасадов. Затем поднимемся по канатной дороге на вершину легендарной Столовой горы, откуда нам откроется захватывающая панорама Кейптауна и побережья.
После обеда нас пригласят на авторскую винодельню, где вы попробуете лучшие сорта южноафриканского вина. Завершим день морской прогулкой на катамаране: бокал игристого, шум волн и закат над океаном создадут идеальное настроение.
Мыс Доброй Надежды, пляж с пингвинами, урок сёрфинга
В этот день мы отправимся на мыс Доброй Надежды — одно из самых символичных мест на юге континента. По пути нас ждут захватывающие виды: горы, обрывы и сверкающая водная гладь. На пляже Боулдерс встретимся с колонией африканских пингвинов — обитателей этих берегов.
После обеда — время для водных приключений: займёмся сёрфингом и почувствуем мощь океанских волн. Вечером — переезд в новый отель.
Выход в море в поисках китов, прогулка по Херманусу
Сегодняшний день посвятим знакомству с океанскими великанами. Мы отправимся в морскую экспедицию, чтобы понаблюдать за южными гладкими китами и узнать интересные факты об их жизни.
Во второй половине дня пройдёмся по прибрежному Херманусу — уютному городу, известному лучшими смотровыми точками для наблюдения за морскими млекопитающими. По желанию возможно организовать поездку в Хансбай для погружения под воду в безопасной клетке и наблюдения за акулами.
Мыс Игольный, заселение в лодж, джип-сафари
Утром отправимся к мысу Игольному — южной точке Африканского континента, где сливаются воды двух океанов. После — заселение в лодж и сафари на джипах в одном из частных заповедников. У вас будет шанс увидеть «большую пятёрку» Африки: льва, леопарда, слона, буйвола и носорога.
Сафари и посещение виноделен
Ранним утром вновь отправимся на сафари, чтобы застать животных в их естественной активности. После завтрака поедем в винодельческие районы Стелленбош и Франсхук. Нас ждут винодельни с изысканными интерьерами и живописными пейзажами, где вы примете участие в дегустациях различных сортов вин — от сухих до игристых.
Треккинг в Паарле, возвращение в Кейптаун, мастер-класс по игре на барабанах
Сегодня отправимся в город Паарл — жемчужину ЮАР, где расположен памятник языку африкаанс. Совершим треккинг по склонам гранитной скалы с округлыми вершинами. Путь займёт около 2 часов, а панорамы по дороге будут стоить каждого шага.
После обеда — возвращение в Кейптаун. Вечером вас ждёт заключительное событие путешествия — ужин с мастер-классом по игре на африканских барабанах.
Завтрак, прогулка по Кейптауну, отъезд
Утро встретим завтраком и заключительной прогулкой по Кейптауну. Можно будет купить сувениры или просто насладиться морским воздухом. В назначенное время водитель отвезёт нас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|205 734 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 обед и 1 ужин
- Все трансферы
- Входные билеты по программе: мыс Доброй Надежды, пляж с пингвинами Боулдерс
- Фуникулёр на Столовую гору
- Винные дегустации
- Катамаранная прогулка по океану
- Катерная экскурсия за китами
- Посещение национального парка и сафари в заповеднике
- Урок сёрфинга и оборудование
- Услуги русскоязычного гида и сопровождающего на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- Авиаперелёт (Москва - Кейптаун - Москва ~ $700-900)
- Питание вне программы
- Медицинская страховка - 1500 ₽
- Все отклонения от программы и любые расходы, не указанные в разделе «Включено»
- Стоимость тура в феврале - $2550
- В туре со стартом 20 октября доступны 2 места со скидкой (без водной прогулки к китам и без ужина с барабанами) - $1800