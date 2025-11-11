Мои заказы

Южная Африка: путешествие с дегустациями вин, уроком сёрфинга, джип-сафари и хайкингом

Увидеть китов, пингвинов и «большую пятёрку», подняться в горы и поучиться играть на барабанах
Вы окажетесь на самом краю Африканского континента, где Атлантика встречается с Индийским океаном.

Подниметесь на вершину Столовой горы, прогуляетесь среди колоний пингвинов на пляже Боулдерс и прокатитесь по живописному побережью до
легендарного мыса Доброй Надежды.

Отправитесь в морскую экспедицию навстречу китам, испытаете азарт сёрфинга в океане, попробуете изысканные вина в исторических винодельнях Стелленбоша и Франсхука. А ещё — в настоящей африканской саванне понаблюдаете за дикими животными. Заключительным аккордом станут барабанные ритмы на мастер-классе по игре на африканских барабанах. Яркие эмоции, незабываемые виды и уникальный опыт ждут вас в нашей увлекательной экспедиции!

Ближайшие даты:
1
фев
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Для поездки требуется действующий заграничный паспорт.
Виза гражданам РФ не нужна.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно, за исключением 1 ужина с национальным мастер-классом по африканским барабанам и обеда.

Транспорт. Комфортное авто и водный транспорт.

Возраст участников. 18-75.

Виза. Не требуется для граждан РФ.

Уровень сложности. Средний. Активный тур с 2-часовым треккингом. Нужна базовая физподготовка.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, прогулка по Кейптауну, закат на Сигнальном холме

Встречаемся и едем в уютный отель, расположенный в одном из самых живописных районов Кейптауна. После заселения начнём знакомство с городом: пройдёмся по набережной Waterfront V&A, погрузимся в атмосферу приморского мегаполиса, а затем поднимемся на Сигнальный холм, чтобы полюбоваться закатом над просторами Атлантики. А вечером вас ждёт приветственный ужин в ресторане.

Встреча, размещение в отеле, прогулка по Кейптауну, закат на Сигнальном холмеВстреча, размещение в отеле, прогулка по Кейптауну, закат на Сигнальном холмеВстреча, размещение в отеле, прогулка по Кейптауну, закат на Сигнальном холме
2 день

Район Бо-Каап, Столовая гора, дегустация вина и прогулка на катамаране

Сегодня утром прогуляемся по историческим улочкам района Бо-Каап, где сделаем красочные фотографии на фоне ярких фасадов. Затем поднимемся по канатной дороге на вершину легендарной Столовой горы, откуда нам откроется захватывающая панорама Кейптауна и побережья.

После обеда нас пригласят на авторскую винодельню, где вы попробуете лучшие сорта южноафриканского вина. Завершим день морской прогулкой на катамаране: бокал игристого, шум волн и закат над океаном создадут идеальное настроение.

Район Бо-Каап, Столовая гора, дегустация вина и прогулка на катамаранеРайон Бо-Каап, Столовая гора, дегустация вина и прогулка на катамаранеРайон Бо-Каап, Столовая гора, дегустация вина и прогулка на катамаранеРайон Бо-Каап, Столовая гора, дегустация вина и прогулка на катамаране
3 день

Мыс Доброй Надежды, пляж с пингвинами, урок сёрфинга

В этот день мы отправимся на мыс Доброй Надежды — одно из самых символичных мест на юге континента. По пути нас ждут захватывающие виды: горы, обрывы и сверкающая водная гладь. На пляже Боулдерс встретимся с колонией африканских пингвинов — обитателей этих берегов.

После обеда — время для водных приключений: займёмся сёрфингом и почувствуем мощь океанских волн. Вечером — переезд в новый отель.

Мыс Доброй Надежды, пляж с пингвинами, урок сёрфингаМыс Доброй Надежды, пляж с пингвинами, урок сёрфингаМыс Доброй Надежды, пляж с пингвинами, урок сёрфинга
4 день

Выход в море в поисках китов, прогулка по Херманусу

Сегодняшний день посвятим знакомству с океанскими великанами. Мы отправимся в морскую экспедицию, чтобы понаблюдать за южными гладкими китами и узнать интересные факты об их жизни.

Во второй половине дня пройдёмся по прибрежному Херманусу — уютному городу, известному лучшими смотровыми точками для наблюдения за морскими млекопитающими. По желанию возможно организовать поездку в Хансбай для погружения под воду в безопасной клетке и наблюдения за акулами.

Выход в море в поисках китов, прогулка по ХерманусуВыход в море в поисках китов, прогулка по ХерманусуВыход в море в поисках китов, прогулка по Херманусу
5 день

Мыс Игольный, заселение в лодж, джип-сафари

Утром отправимся к мысу Игольному — южной точке Африканского континента, где сливаются воды двух океанов. После — заселение в лодж и сафари на джипах в одном из частных заповедников. У вас будет шанс увидеть «большую пятёрку» Африки: льва, леопарда, слона, буйвола и носорога.

Мыс Игольный, заселение в лодж, джип-сафариМыс Игольный, заселение в лодж, джип-сафариМыс Игольный, заселение в лодж, джип-сафари
6 день

Сафари и посещение виноделен

Ранним утром вновь отправимся на сафари, чтобы застать животных в их естественной активности. После завтрака поедем в винодельческие районы Стелленбош и Франсхук. Нас ждут винодельни с изысканными интерьерами и живописными пейзажами, где вы примете участие в дегустациях различных сортов вин — от сухих до игристых.

Сафари и посещение виноделенСафари и посещение виноделенСафари и посещение виноделенСафари и посещение виноделен
7 день

Треккинг в Паарле, возвращение в Кейптаун, мастер-класс по игре на барабанах

Сегодня отправимся в город Паарл — жемчужину ЮАР, где расположен памятник языку африкаанс. Совершим треккинг по склонам гранитной скалы с округлыми вершинами. Путь займёт около 2 часов, а панорамы по дороге будут стоить каждого шага.

После обеда — возвращение в Кейптаун. Вечером вас ждёт заключительное событие путешествия — ужин с мастер-классом по игре на африканских барабанах.

Треккинг в Паарле, возвращение в Кейптаун, мастер-класс по игре на барабанахТреккинг в Паарле, возвращение в Кейптаун, мастер-класс по игре на барабанахТреккинг в Паарле, возвращение в Кейптаун, мастер-класс по игре на барабанахТреккинг в Паарле, возвращение в Кейптаун, мастер-класс по игре на барабанах
8 день

Завтрак, прогулка по Кейптауну, отъезд

Утро встретим завтраком и заключительной прогулкой по Кейптауну. Можно будет купить сувениры или просто насладиться морским воздухом. В назначенное время водитель отвезёт нас в аэропорт. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет205 734 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед и 1 ужин
  • Все трансферы
  • Входные билеты по программе: мыс Доброй Надежды, пляж с пингвинами Боулдерс
  • Фуникулёр на Столовую гору
  • Винные дегустации
  • Катамаранная прогулка по океану
  • Катерная экскурсия за китами
  • Посещение национального парка и сафари в заповеднике
  • Урок сёрфинга и оборудование
  • Услуги русскоязычного гида и сопровождающего на протяжении всего тура
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт (Москва - Кейптаун - Москва ~ $700-900)
  • Питание вне программы
  • Медицинская страховка - 1500 ₽
  • Все отклонения от программы и любые расходы, не указанные в разделе «Включено»
  • Стоимость тура в феврале - $2550
  • В туре со стартом 20 октября доступны 2 места со скидкой (без водной прогулки к китам и без ужина с барабанами) - $1800
Место начала и завершения?
Кейптаун, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар
Динар — Организатор в Кейптауне
Провёл экскурсии для 88 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов. С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
и нестандартные локации. В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху. Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни. Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

