Сегодня утром прогуляемся по историческим улочкам района Бо-Каап, где сделаем красочные фотографии на фоне ярких фасадов. Затем поднимемся по канатной дороге на вершину легендарной Столовой горы, откуда нам откроется захватывающая панорама Кейптауна и побережья.

После обеда нас пригласят на авторскую винодельню, где вы попробуете лучшие сорта южноафриканского вина. Завершим день морской прогулкой на катамаране: бокал игристого, шум волн и закат над океаном создадут идеальное настроение.