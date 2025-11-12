1 день

Кейптаун

Добро пожаловать в Кейптаун — город, где горы встречаются с океаном!

До 15:00 встречаемся в аэропорту. Трансфер доставит вас в отель, где можно отдохнуть после дороги и настроиться на ритм путешествия по Южной Африке. После отдыха отправимся на прогулку по одному из самых колоритных районов города — Бо-Каап. Узкие улицы, яркие фасады, мечети и дома, выкрашенные в голубые, розовые, жёлтые и мятные оттенки, сделали этот район одной из визитных карточек Кейптауна. Исторически здесь селились потомки малайской общины, и район до сих пор сохраняет свою особую атмосферу, смешение культур и характерную архитектуру. Это самая яркая и фотогеничная локация Кейптауна — здесь буквально каждый угол выглядит как готовый кадр для соцсетей.

Вечером нас ждёт ужин в ресторане — отметим начало большого путешествия по Южной Африке.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086