Описание тура
Мы познакомимся с Южной Африкой такой, какой её видят лишь самые любознательные путешественники: с мощной природой Кейптауна, с бескрайними океанскими просторами, с утёсами, где ветер будто шепчет древние истории, и с винодельнями, где время течёт медленнее и вкус насыщеннее.
Программа тура по дням
Кейптаун
Добро пожаловать в Кейптаун — город, где горы встречаются с океаном!
До 15:00 встречаемся в аэропорту. Трансфер доставит вас в отель, где можно отдохнуть после дороги и настроиться на ритм путешествия по Южной Африке. После отдыха отправимся на прогулку по одному из самых колоритных районов города — Бо-Каап. Узкие улицы, яркие фасады, мечети и дома, выкрашенные в голубые, розовые, жёлтые и мятные оттенки, сделали этот район одной из визитных карточек Кейптауна. Исторически здесь селились потомки малайской общины, и район до сих пор сохраняет свою особую атмосферу, смешение культур и характерную архитектуру. Это самая яркая и фотогеничная локация Кейптауна — здесь буквально каждый угол выглядит как готовый кадр для соцсетей.
Вечером нас ждёт ужин в ресторане — отметим начало большого путешествия по Южной Африке.
Кейптаун
Утро начнётся со знакомства с Кейптауном — городом, который называют матерью африканских городов. Именно отсюда начиналась история современной Южной Африки, и до сих пор здесь особенно чувствуется смешение культур, эпох и архитектуры. Поднимемся на легендарную Столовую гору — главный символ города и одну из самых известных смотровых площадок мира. Канатная дорога поднимет нас над склонами горы, а с вершины откроется панорамный вид на Кейптаун: океан, бухты, белые районы у подножия гор и остров Роббен в Атлантике.
После обеда прогуляемся по историческому центру города и пройдёмся вдоль Адерли-стрит — одной из старейших улиц Кейптауна, где колониальная архитектура соседствует с современной городской жизнью.
Далее отправимся на Ватерфронт — знаменитую набережную у гавани, превращённую в одно из самых атмосферных пространств города. Здесь находятся рестораны, дизайнерские магазины, галереи, уличные музыканты и прогулочные зоны с видом на океан и Столовую гору. По желанию можно отправиться на вертолётную прогулку над Кейптауном и побережьем — один из самых впечатляющих способов увидеть город с высоты.
Сафари
Сегодня нас ждёт встреча с дикой Африкой! В первой половине дня отправляемся в частный заповедник Инвердоорн Гейм Резерв — место, где природа живёт по своим законам, а пейзажи напоминают кадры из документальных фильмов о саванне. После обеда — размещение в лодже и отдых перед первым сафари. Сафари будет проходить на закате — именно в это время саванна меняется особенно сильно. Свет становится мягким и золотистым, жара спадает, и животные начинают выходить к водопоям. Мы будем передвигаться на открытом сафари-джипе по бескрайним пространствам заповедника, наблюдая за жизнью саванны в её естественном ритме.
У нас будет возможность увидеть жирафов, львов, зебр, носорогов, антилоп и других обитателей заповедника. В Инвердоорн также обитают леопарды, хотя встречи с ними считаются редкой удачей. Каждый выезд здесь ощущается по-разному: невозможно предсказать, кто появится за следующим поворотом или выйдет к воде в лучах заходящего солнца. Именно эта непредсказуемость делает сафари настоящим опытом дикой Африки. Поездка проходит в сопровождении опытного рейнджера, который расскажет о поведении животных, устройстве саванны и жизни заповедника.
После возвращения нас ждёт ужин и вечер под африканским звёздным небом.
Стелленбош
Утро начинается с ещё одного сафари в заповеднике — это возможность увидеть животных, которых мы, возможно, не встретили накануне. В первые часы после рассвета саванна выглядит особенно красиво: мягкий свет, прохладный воздух и животные, выходящие к водопоям.
Далее отправляемся в знаменитый винный регион Южной Африки — территорию, объединяющую Паарл, Франсхук и Стелленбош. Здесь находятся одни из самых известных виноделен страны: виноградники тянутся вдоль горных склонов, а мягкий климат идеально подходит для выращивания винных сортов винограда. По пути посетим винодельню Ду Тойтсклуф, основанную в 1962 году. Нас ждут панорамные виды на долину, обед и дегустация вин региона.
Во второй половине дня — заселение в отель и прогулка по Стелленбошу. Этот город часто называют музеем под открытым небом: белоснежные дома в капско-голландском стиле, старинные деревья, уютные улицы, винные бары, галереи и спокойная атмосфера студенческого города. Здесь особенно чувствуется другая сторона Южной Африки — элегантная, винодельческая и очень европейская по настроению.
Гансбай / Херманус
Начиналось ли когда-нибудь ваше утро со встречи с китами вместо привычной чашки кофе? После завтрака отправляемся в океан на морское сафари — один из самых впечатляющих опытов на южноафриканском побережье. Нас ждёт знакомство с большой пятёркой океана: китами, дельфинами, морскими котиками, пингвинами и акулами. Во время выхода в открытые воды будем наблюдать за морской жизнью в её естественной среде: китов, появляющихся у поверхности, стаи дельфинов рядом с лодкой и колонии морских котиков на скалах. Это не просто морская прогулка, а по-настоящему захватывающее впечатление, когда дикая природа оказывается буквально на расстоянии нескольких метров.
К обеду приезжаем в Херманус — небольшой прибрежный город с расслабленной атмосферой, скалистым побережьем и красивыми видами на океан. Прогуляемся вдоль набережной и смотровых троп, заглянем в небольшие галереи, кофейни и ресторанчики. Херманус известен не только своей природой, но и особым ощущением спокойной прибрежной жизни.
Ближе к вечеру отправимся в скрытую локацию на побережье, где среди скал находятся живописные пещеры с видом на океан. На закате это место выглядит особенно атмосферно: тёплый свет, шум волн и побережье, уходящее в горизонт. По желанию и при благоприятных погодных условиях здесь можно устроить небольшой пикник на побережье — с видом на океан и закатным светом Атлантики.
Стелленбош
Сегодня нас ждёт день, наполненный ароматом винограда и очарованием южноафриканских пейзажей. Мы отправляемся в путешествие по легендарному винному маршруту, пролегающему среди холмов, утопающих в зелени виноградников и фруктовых садов. Вы знали, что Юар входит в тройку крупнейших винодельческих стран мира? Здесь создаются вина, признанные одними из лучших на планете. Каждый городок долины хранит старинные традиции и особое отношение к искусству виноделия — от атмосферы маленьких ферм до изысканных поместий с панорамными террасами.
Наше путешествие начнётся с Делер Графф Эстейт — воплощения вкуса и изящества в самом сердце винного региона. Пространство, созданное Laurence Graff, объединяет искусство, современную архитектуру, виноделие и панорамные виды на горы и долины Стелленбоша. Здесь каждая деталь продумана до мелочей: от интерьеров и коллекции искусства до террас с одними из самых красивых видов в регионе. Дегустация вин здесь превращается в полноценный эстетический опыт.
Следом посетим Бошендаль — одно из старейших винных хозяйств Южной Африки, история которого начинается ещё в Xvii веке. Ферма расположена между Франсхуком и Стелленбошем, среди виноградников и гор долины Кейп-Вайнлендс. Бошендаль известен своей архитектурой в капско-голландском стиле: белоснежные исторические здания, старые дубовые аллеи, сады и виноградники создают атмосферу классической винодельческой Южной Африки. Здесь особенно чувствуется размеренный ритм винной страны: долгие обеды на свежем воздухе, локальные продукты, старые фермерские традиции и вина, которые производят здесь уже более трёхсот лет.
К вечеру отправляемся в Гансбай — уютный прибрежный городок, где океан встречает закат. Заселяемся в гостевой дом с видом на море, где утро начинается с домашнего завтрака из свежих фермерских продуктов и звука прибоя. Атмосфера покоя и уюта станет идеальным завершением насыщенного дня.
Ботанический сад Кирстенбош
После завтрака отправляемся в обратный путь — возвращаемся в Кейптаун.
По дороге посетим ботанический сад Кирстенбош, расположенный у подножия Столовой горы. Это одно из самых красивых природных пространств Южной Африки: ухоженные тропинки среди редких растений, огромные деревья, цветущие протеи и виды на горные склоны. Прогуляемся по подвесному мосту, который проходит над кронами деревьев и открывает панорамные виды на территорию сада и окружающие горы. Кирстенбош сильно отличается от привычных ботанических садов — здесь всё выглядит масштабнее и более дико, при этом оставаясь очень аккуратным и атмосферным пространством.
После заселения в отель на Ватерфронте остаётся время для отдыха, шопинга или самостоятельной прогулки вдоль набережной.
Вечером нас ждёт заключительный ужин в одном из самых атмосферных ресторанов Кейптауна. Живая музыка, барабаны, африканские ритмы, яркие костюмы и национальные танцы создают ощущение настоящего праздника. Во время ужина можно познакомиться с африканской кухней: попробовать местные блюда, специи и необычные сочетания вкусов. Часть вечера проходит в интерактивном формате — гости участвуют в музыкальной части программы, пробуют играть на барабанах и становятся частью происходящего. Это яркое и эмоциональное завершение путешествия, которое позволяет ещё раз почувствовать энергию и атмосферу Африки.
Мыс Доброй Надежды
Сегодня нас ждёт день, полный приключений и невероятных открытий! После завтрака мы отправимся навстречу самым знаменитым уголкам Южной Африки, следуя по одной из красивейших дорог мира — Чапмэнс-Пик. Эта панорамная трасса вьётся вдоль отвесных прибрежных скал, открывая захватывающие дух виды на сверкающий океан и белоснежные пляжи, где море встречается с небом. Наш путь приведёт нас к легендарному мысу Доброй Надежды — месту, где сбываются мечты мореплавателей и оживают старинные легенды. По дороге нам встретятся дикие бабуины, страусы, зебры и антилопы — настоящие хозяева этих земель. Мы поднимемся к старому маяку на Кейп-Пойнт, чтобы вдохнуть свежий океанский ветер и насладиться панорамой, где два океана сливаются в бескрайнем просторе.
После обеда в ресторане с видом на море мы направимся к одной из самых ожидаемых локаций — пляжу Болдерс-Бич. Здесь, среди гладких гранитных валунов, живут очаровательные африканские пингвины — и у нас будет возможность сделать с ними фото, а для самых смелых — даже искупаться рядом!
На обратном пути нас ждут финальные аккорды этого волшебного дня: величественная горная гряда Двенадцать Апостолов и роскошный пляж Кэмпс-Бэй, утопающий в лучах закатного солнца. Здесь, с бокалом шампанского в руке, мы проводим день, полный красоты, эмоций и вдохновения.
Кейптаун
После завтрака мы выселяемся из отеля и отправляемся в аэропорт, уже немного скучая по солнечной, гостеприимной и такой неповторимой Южной Африке. Продолжение отдыха или вылет домой можно планировать после 11:00.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях (3-4 звезды)
- Завтраки
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Комфортабельный трансфер по маршруту
- Групповой трансфер из аэропорта в 15:00
- Групповой трансфер в аэропорт в 11:00
- Утреннее и вечернее сафари
- Морское сафари в Гансбай
- 3 дегустации вин на винодельнях
- Обед и ужин на сафари
- Африканский ужин с шоу
- Туристическая страховка
Что не входит в цену
- Авиабилеты туда и обратно
- Обеды и ужины (от 50$ в день)
- Билеты на канатные дороги, входные билеты (110$)
- Прогулка на вертолете (от 170$)
- Страховка
Визы
При въезде потребуется загранпаспорт, действительный минимум 6 месяцев от даты выезда из Юар. Для въезда в Юар путешественникам из России не нужна виза. В официальном соглашении написано, что граждане двух стран могут въезжать в Россию либо Юар на срок до 90 дней.