После завтрака мы отправимся изучать сердце города. Первым посетим замок Доброй Надежды — старейшее сохранившееся здание Южной Африки, возведённое в 17 веке голландцами.

Затем прогуляемся по яркому и колоритному району Бо-Каап, где разноцветные домики словно соревнуются между собой в насыщенности оттенков.

После заглянем на местный рынок и насладимся ароматным кофе прямо в старинной церкви. Вечером вернёмся на виллу и поужинаем.