Вы влюбитесь в Кейптаун — без сомнений! Мы прогуляемся по району Бо-Каап с
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять с собой тёплые вещи: толстовку, ветровку и лёгкий шарф.
Для комфорта участников организаторы сопровождают группу на протяжении всей поездки.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Кейптаун
Встретимся в аэропорту и поедем на уютную виллу, где будем жить во время нашего насыщенного и вдохновляющего путешествия. Здесь вы познакомитесь со своими спутниками по приключениям и отметите начало поездки дружеским фуршетом под бокал ароматного вина.
Знакомство с Кейптауном
После завтрака мы отправимся изучать сердце города. Первым посетим замок Доброй Надежды — старейшее сохранившееся здание Южной Африки, возведённое в 17 веке голландцами.
Затем прогуляемся по яркому и колоритному району Бо-Каап, где разноцветные домики словно соревнуются между собой в насыщенности оттенков.
После заглянем на местный рынок и насладимся ароматным кофе прямо в старинной церкви. Вечером вернёмся на виллу и поужинаем.
Пингвины и край света
Сегодня нас ждёт невероятное открытие — встреча с африканскими пингвинами! В одной из немногих колоний мира эти очаровательные птицы живут совсем рядом с людьми.
Затем мы отправимся на край континента — к легендарному мысу Доброй Надежды — дальше только Антарктида. Несмотря на своё оптимистичное название, на протяжении веков он внушал страх морякам, ведь именно здесь сталкиваются холодные и тёплые океанские течения.
Разноцветные домики на пляже Мьюзенберг, винодельческий регион, переезд в заповедник
Этот день начнём на фотогеничном пляже Мьюзенберг, где вдоль побережья выстроились яркие домики и царит лёгкая атмосфера сёрферского рая. После прогулки и фото на память отправимся в винодельческий регион — очаровательный Стеленбош, известный старинными усадьбами и лучшими винами страны. Здесь вас ждёт дегустация и эстетическое удовольствие в окружении виноградников.
К вечеру мы направимся в заповедник, где начнётся наша африканская сказка — сафари. Ночь проведём в уютном лодже среди дикой природы, под аккомпанемент стрекота ночных насекомых.
Рассвет в саванне и Столовая гора
Сегодня ранний подъём — нас ждёт сафари! Именно утром животные особенно активны, и шансы увидеть представителей Большой Африканской пятёрки возрастают.
После завтрака в лодже мы отправимся к одной из главных достопримечательностей ЮАР — Столовой горе, символу Кейптауна и настоящему чуду света.
Полёт на вертолёте, прогулка по набережной Виктории и Альфреда
Приготовьтесь к ярким ощущениям! Мы позавтракаем в атмосферном кафе в центре города, а затем совершим полёт на вертолёте над Кейптауном — зрелище, которое запомнится навсегда.
После пройдёмся по знаменитой набережной Виктории и Альфреда, где будет несколько часов свободного времени для шопинга, прогулок и фотографий у океана.
Хаут-Бэй, прощальный ужин на вилле
Утро начнём неспешно — с позднего завтрака и прогулки по пляжу. Затем отправимся в прибрежный городок Хаут-Бэй, где в рыбацкой гавани кипит морская жизнь. Мы увидим лодки, возвращающиеся с уловом, и морских котиков, просящих свою долю добычи.
Пообедаем в портовом ресторане — свежайшие морепродукты и устрицы станут украшением этого дня.
Вечером вас ждёт прощальный браай на вилле — традиционное южноафриканское барбекю. Под вино и краски заката будем делиться впечатлениями, смеяться, листать фото и обещать себе обязательно вернуться.
Завершение тура, отъезд
Финальный завтрак на вилле, сборы и трансфер в аэропорт. Африканская история подошла к концу, но воспоминания о Кейптауне ещё долго будут согревать ваши сердца.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на вилле в Кейптауне и в лоджах на сафари
- Приветственный фуршет, новогодний банкет, ужин и завтрак на сафари
- Трансферы на комфортабельных авто
- Все билеты на платные достопримечательности
- Сопровождение 24/7
- Полёт на вертолёте
- Фото - и видеоотчёт о поездке
- Сертификат участия в программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Кейптауна и обратно
- Виза
- Питание вне программы
- Медицинская страховка (рекомендуется, оформляется самостоятельно)
- Дегустация вин
- 1-местное проживание - $400