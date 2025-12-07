Мои заказы

Яркий отпуск в Кейптауне в мини-группе с сафари и проживанием на стильной вилле

Полетать на вертолёте, посмотреть на пингвинов и Большую Пятёрку, подышать океаном и отведать вина
Это не просто тур, это настоящее африканское приключение, где каждый день завершается треском дров в камине уютной виллы.

Вы влюбитесь в Кейптаун — без сомнений! Мы прогуляемся по району Бо-Каап с
читать дальше

разноцветными домиками, заглянем в старинный замок и насладимся видами легендарной Столовой горы. Вас ждёт встреча с пингвинами на берегу Атлантики и посещение края света — мыса Доброй Надежды.

Мы погрузимся в атмосферу винного региона Стеленбош, чьи старинные усадьбы и изысканные вина создадут волшебное настроение.

Встретим рассвет среди дикой природы, наблюдая за львами и жирафами, и взлетим над городом на вертолёте. Добавьте к этому шум прибоя, невероятные закаты и ламповые разговоры.

Идеально для тех, кто ценит комфорт, аутентичность и душевные моменты, для гурманов, фотоэнтузиастов, семей и друзей, которым важны впечатления, общение и ощущение счастья «здесь и сейчас».

Яркий отпуск в Кейптауне в мини-группе с сафари и проживанием на стильной вилле
Яркий отпуск в Кейптауне в мини-группе с сафари и проживанием на стильной вилле
Яркий отпуск в Кейптауне в мини-группе с сафари и проживанием на стильной вилле

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять с собой тёплые вещи: толстовку, ветровку и лёгкий шарф.
Для комфорта участников организаторы сопровождают группу на протяжении всей поездки.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Кейптаун

Встретимся в аэропорту и поедем на уютную виллу, где будем жить во время нашего насыщенного и вдохновляющего путешествия. Здесь вы познакомитесь со своими спутниками по приключениям и отметите начало поездки дружеским фуршетом под бокал ароматного вина.

Добро пожаловать в КейптаунДобро пожаловать в КейптаунДобро пожаловать в Кейптаун
2 день

Знакомство с Кейптауном

После завтрака мы отправимся изучать сердце города. Первым посетим замок Доброй Надежды — старейшее сохранившееся здание Южной Африки, возведённое в 17 веке голландцами.

Затем прогуляемся по яркому и колоритному району Бо-Каап, где разноцветные домики словно соревнуются между собой в насыщенности оттенков.

После заглянем на местный рынок и насладимся ароматным кофе прямо в старинной церкви. Вечером вернёмся на виллу и поужинаем.

Знакомство с КейптауномЗнакомство с КейптауномЗнакомство с КейптауномЗнакомство с КейптауномЗнакомство с Кейптауном
3 день

Пингвины и край света

Сегодня нас ждёт невероятное открытие — встреча с африканскими пингвинами! В одной из немногих колоний мира эти очаровательные птицы живут совсем рядом с людьми.

Затем мы отправимся на край континента — к легендарному мысу Доброй Надежды — дальше только Антарктида. Несмотря на своё оптимистичное название, на протяжении веков он внушал страх морякам, ведь именно здесь сталкиваются холодные и тёплые океанские течения.

Пингвины и край светаПингвины и край светаПингвины и край светаПингвины и край светаПингвины и край света
4 день

Разноцветные домики на пляже Мьюзенберг, винодельческий регион, переезд в заповедник

Этот день начнём на фотогеничном пляже Мьюзенберг, где вдоль побережья выстроились яркие домики и царит лёгкая атмосфера сёрферского рая. После прогулки и фото на память отправимся в винодельческий регион — очаровательный Стеленбош, известный старинными усадьбами и лучшими винами страны. Здесь вас ждёт дегустация и эстетическое удовольствие в окружении виноградников.

К вечеру мы направимся в заповедник, где начнётся наша африканская сказка — сафари. Ночь проведём в уютном лодже среди дикой природы, под аккомпанемент стрекота ночных насекомых.

Разноцветные домики на пляже Мьюзенберг, винодельческий регион, переезд в заповедникРазноцветные домики на пляже Мьюзенберг, винодельческий регион, переезд в заповедникРазноцветные домики на пляже Мьюзенберг, винодельческий регион, переезд в заповедникРазноцветные домики на пляже Мьюзенберг, винодельческий регион, переезд в заповедник
5 день

Рассвет в саванне и Столовая гора

Сегодня ранний подъём — нас ждёт сафари! Именно утром животные особенно активны, и шансы увидеть представителей Большой Африканской пятёрки возрастают.

После завтрака в лодже мы отправимся к одной из главных достопримечательностей ЮАР — Столовой горе, символу Кейптауна и настоящему чуду света.

Рассвет в саванне и Столовая гораРассвет в саванне и Столовая гораРассвет в саванне и Столовая гораРассвет в саванне и Столовая гораРассвет в саванне и Столовая гора
6 день

Полёт на вертолёте, прогулка по набережной Виктории и Альфреда

Приготовьтесь к ярким ощущениям! Мы позавтракаем в атмосферном кафе в центре города, а затем совершим полёт на вертолёте над Кейптауном — зрелище, которое запомнится навсегда.

После пройдёмся по знаменитой набережной Виктории и Альфреда, где будет несколько часов свободного времени для шопинга, прогулок и фотографий у океана.

Полёт на вертолёте, прогулка по набережной Виктории и АльфредаПолёт на вертолёте, прогулка по набережной Виктории и АльфредаПолёт на вертолёте, прогулка по набережной Виктории и АльфредаПолёт на вертолёте, прогулка по набережной Виктории и Альфреда
7 день

Хаут-Бэй, прощальный ужин на вилле

Утро начнём неспешно — с позднего завтрака и прогулки по пляжу. Затем отправимся в прибрежный городок Хаут-Бэй, где в рыбацкой гавани кипит морская жизнь. Мы увидим лодки, возвращающиеся с уловом, и морских котиков, просящих свою долю добычи.

Пообедаем в портовом ресторане — свежайшие морепродукты и устрицы станут украшением этого дня.

Вечером вас ждёт прощальный браай на вилле — традиционное южноафриканское барбекю. Под вино и краски заката будем делиться впечатлениями, смеяться, листать фото и обещать себе обязательно вернуться.

Хаут-Бэй, прощальный ужин на виллеХаут-Бэй, прощальный ужин на виллеХаут-Бэй, прощальный ужин на виллеХаут-Бэй, прощальный ужин на вилле
8 день

Завершение тура, отъезд

Финальный завтрак на вилле, сборы и трансфер в аэропорт. Африканская история подошла к концу, но воспоминания о Кейптауне ещё долго будут согревать ваши сердца.

Завершение тура, отъездЗавершение тура, отъездЗавершение тура, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на вилле в Кейптауне и в лоджах на сафари
  • Приветственный фуршет, новогодний банкет, ужин и завтрак на сафари
  • Трансферы на комфортабельных авто
  • Все билеты на платные достопримечательности
  • Сопровождение 24/7
  • Полёт на вертолёте
  • Фото - и видеоотчёт о поездке
  • Сертификат участия в программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Кейптауна и обратно
  • Виза
  • Питание вне программы
  • Медицинская страховка (рекомендуется, оформляется самостоятельно)
  • Дегустация вин
  • 1-местное проживание - $400
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кейптауна, встреча с 11:00 (возможна по договорённости в течение дня)
Завершение: Аэропорт Кейптауна, ориентировочно в 14:00 (возможна корректировка времени по согласованию)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Кейптауне
Тревел-эксперт, профессиональный гид, путешественник с огромным стажем. 13 лет путешествую по миру. 7 из них провожу туры и экскурсии. Жила в Азии, на Балканах, в Крыму. Победила рак и решила,
читать дальше

что пора менять континент и отправляться навстречу своей большой мечте. Теперь живу в ЮАР, мечтаю посетить каждый уголок Африки и показать её путешественникам так, как умею только я. Энерготерапевт, целитель: тренер, телесный терапевт. Последние 10 лет работаю с телом, помогая избавиться от болей. Начинала свой путь как фитнес-тренер, но поняла, что бездумное закачивание мышц — это не про здоровье. Сейчас учу людей двигаться так, чтобы всегда чувствовать себя бодрыми, энергичными и молодыми. Наши туры — это программы перезагрузок в формате активного изучения страны и работы над собой. Расслабиться не получится. Поездка с нами — это десятки невероятных локаций, практики, сотни прекрасных фото, гигабайты новых знаний и эмоций. Присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Кейптауна

Похожие туры из Кейптауна

Путешествие по ЮАР: природа, вино, главные достопримечательности
Джиппинг
На яхте
9 дней
-
10%
3 отзыва
Путешествие по ЮАР: природа, вино, главные достопримечательности
Побывать на мысе Доброй Надежды, прогуляться на яхте и отправиться в джип-сафари
Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00
8 мар в 14:00
22 мар в 14:00
$2000$2222 за человека
Приключения в ЮАР и Зимбабве: большое путешествие с треккингами и сафари в мини-группе
Пешая
На микроавтобусе
11 дней
1 отзыв
Приключения в ЮАР и Зимбабве: большое путешествие с треккингами и сафари в мини-группе
Увидеть водопад Виктория и мыс Доброй Надежды, познакомиться с пингвинами и погулять вдоль океана
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
17 окт в 15:00
$2950 за человека
Отпуск в ЮАР: лёгкие треккинги, джип-сафари, винный трамвай и проживание с комфортом
На машине
Джиппинг
9 дней
Отпуск в ЮАР: лёгкие треккинги, джип-сафари, винный трамвай и проживание с комфортом
Погулять по Кейптауну и краю света, встретить пингвинов, большую пятёрку и других обитателей Африки
Начало: Аэропорт Кейптауна, 15:00
15 фев в 15:00
26 апр в 15:00
$2150 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Кейптауне
Все туры из Кейптауна