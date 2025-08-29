Тур-приключение в Кейптаун и на Маврикий: полёт на вертолёте, плавание с китами и винодельни
Понаблюдать за пингвинами, увидеть подводный водопад и побывать на мысе Доброй Надежды
Начало: Аэропорт Кейптауна, вы можете прилететь в любое вр...
«На острове Маврикий поплаваем с горбатыми китами и полетаем на гидросамолёте, чтобы увидеть удивительный подводный водопад»
29 авг в 08:00
$4200 за человека
В поисках впечатлений: тур по Кейптауну с дегустацией вина, плаванием с акулами и сёрфингом
Полетать на вертолёте, поужинать при свечах на колониальной ферме и увидеть пингвинов
Начало: Аэропорт Кейптауна, вы можете прилететь в любое вр...
«Мы прибудем сюда не в сезон, поэтому нет гарантии, что киты решат показаться нам из воды»
30 окт в 08:00
30 дек в 08:00
$3200 за человека
Южная Африка: путешествие с дегустациями вин, уроком сёрфинга, джип-сафари и хайкингом
Увидеть китов, пингвинов и «большую пятёрку», подняться в горы и поучиться играть на барабанах
Начало: Кейптаун, время по договорённости
«Отправитесь в морскую экспедицию навстречу китам, испытаете азарт сёрфинга в океане, попробуете изысканные вина в исторических винодельнях Стелленбоша и Франсхука»
20 окт в 10:00
1 фев в 10:00
197 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Животные»
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