Описание тура
Этот тур — идеальный способ увидеть Кейптаун во всём его разнообразии. От захватывающих видов со Столовой горы до встречи с пингвинами и китами(августа по ноябрь), от прогулок по живописным винодельням до настоящего сафари с львами и слонами. Мы проедем по самым красивым дорогам страны, заглянем на мыс Доброй Надежды и на самую южную точку континента — мыс Игольный. Вас ждут впечатляющие пейзажи, сбалансированная программа, комфортное проживание и забота о каждой детали. Это яркое путешествие, которое хочется прожить медленно — и запомнить надолго.
Программа тура по дням
Знакомство с Кейптауном и Столовой горой
Добро пожаловать в Кейптаун! После прилёта мы встретим вас в аэропорту и отвезем в уютную виллу, где вся группа разместится вместе — комфортно и по-домашнему. Без спешки освежаемся, немного отдыхаем после перелета и к вечеру поднимаемся на символ города — Столовую гору, что бы проводить закат!
На вершину ведёт канатная дорога с панорамным обзором, а наверху открываются захватывающие виды на город, океан и горные хребты. Это первое мощное впечатление от Кейптауна. Вечером — приветственный ужин в ресторане на набережной, хорошее вино, свежая рыба и разговоры о предстоящих приключениях. Кейптаун встречает вас ярко, красиво и с размахом.
Контрасты Кейптауна: улицы, районы и закат
Сегодня весь день мы будем гулять и изучать Кейптаун — живой, пёстрый, контрастный. Утром отправимся в центр города, где пройдёмся по Лонг-стрит и Бри-стрит, чтобы почувствовать разницу между шумной, богемной и клубной Лонг и более спокойной, стильной Бри с её кофейнями и ресторанчиками.
Заглянем в деловой квартал, где стекло и сталь современных зданий перемешаны с колониальной и викторианской архитектурой. Здесь особенно чувствуется, как город растёт и меняется.
Зайдём в музей District Six — место, где живёт память о трагических страницах истории Кейптауна, о переселениях, судьбах и сопротивлении.
Переезжаем ближе к побережью — в район Sea Point. Здесь набережная, волны, бегуны, собаки и зелёный парк Green Point — отличное место для прогулки и короткого отдыха.
Затем — в Бо-Каап: его разноцветные дома, восточные ароматы и спокойные улицы с богатой историей. Сделаем фото, узнаем о корнях этого района и просто побудем в атмосфере, которую не хочется покидать.
И финал дня — закат на Signal Hill. Мы поднимемся на холм, где открываются захватывающие виды на весь Кейптаун, Атлантику и Столовую гору.
Атлантика, пингвины и мыс Доброй Надежды
Мы выезжаем по легендарной Chapmans Peak Drive — это не просто дорога, а настоящее путешествие через горы и обрывы, с панорамными видами на Атлантический океан. Делаем остановки, выходим, фотографируем, просто смотрим и просто поучаем удовольствие!
Первая остановка — пляж Нордхук. Просторный, тихий, с белым песком и длинной береговой линией. Здесь можно пройтись босиком, вдохнуть свежий воздух, поймать ощущение свободы и настоящего южного побережья.
Дальше мы едем на встречу с местными жителями — африканскими пингвинами на пляже Boulders Beach. Они свободно гуляют между скал и по песку, и рядом с ними всё замирает — хочется просто наблюдать.
Обедаем в рыбацком посёлке Калк-Бей — простая, вкусная еда у океана. Здесь всегда свежая рыба, хорошие мидии и атмосферные ресторанчики с видом на волнорез и лодки.
А после обеда — главная точка маршрута: национальный парк Cape Point и сам Мыс Доброй Надежды. Прогуляемся по тропинкам с видами на океан, поднимемся к маяку, спустимся к пляжу и искупаемся в океане, сделаем фото у знака, который видел каждый путешественник, добравшийся сюда.
Вечером — возвращение домой. В дороге тишина, хорошая музыка и ощущение, что ты увидел что-то настоящее. Устроим легкий ужин и будем отдыхать
Серфинг, солнце и закат в океане
Этот день начнётся бодро — мы отправимся на урок серфинга. Даже если вы никогда не стояли на доске, не волнуйтесь: инструктор подберёт вам правильную волну, объяснит всё с нуля и, возможно, вы встанете уже в первые 20 минут. А если просто захотите почувствовать воду и поболтаться в волнах — это тоже идеальный вариант. Кататься будем в Мьюзенберге — это лёгкий, дружелюбный пляж с ровным заходом и атмосферой свободы.
После занятий — перекус, душ, и немного отдыха. Это середина маршрута, и нам важно выдохнуть, остановиться, побыть с собой.
Мы придем в себя - каждый в своем ритме, прогуляемся, подумаем о светлом
Вечером — снова вся группа собирается, и мы выходим в океан на катамаране! Это настоящий подарок — встретить закат, стоя на носу корабля, с бокалом вина, под музыку, глядя на то, как солнце садится за горизонт. Спокойствие, красота, момент, который не хочется прерывать.
Возвращаемся на берег уже с морским бризом в волосах, в лёгкой усталости, но с ощущением: вот ради этого стоило приехать.
Цветы, побережье и настоящая Южная Африка
Сегодня мы покидаем город и отправляемся на север — в сторону Западного побережья, где природа расцветает в самом прямом смысле. В сезон цветения West Coast National Park превращается в живое полотно: пёстрые поля, тропинки вдоль лагуны, открытые горизонты. Мы остановимся в самых красивых местах, сделаем фотосессию среди цветов, прогуляемся по деревянным настилам, послушаем ветер и тишину.
Обед устроим в Langebaan — рыбацком городке с видом на залив и ароматами свежих морепродуктов. Там, где нет спешки, а еда — это часть пейзажа. А чуть позже сделаем ещё одну небольшую, но очень запоминающуюся остановку — с видом на воду и с одной вкусной южноафриканской деталью, о которой расскажем позже.
К вечеру добираемся до Paternoster — белоснежная прибрежная деревушка, как с открытки, только настоящая. Тишина, песок, лодки на берегу, местные собаки у дверей, чайки. Здесь нет пафоса, нет суеты — только подлинная Южная Африка. Та, что не в буклетах. Та, в которую влюбляются навсегда.
Возвращаемся в Кейптаун с ощущением, что сегодня мы увидели не туристическую открытку, а настоящую душу этой страны.
Встреча с дикой природой, вино и дорога к океану
Сегодня мы покидаем Кейптаун и отправляемся в сторону Хермануса. Впереди — день, полный неожиданных моментов, встреч и простора.
Первая остановка — ферма Cornellskop, где живут спасённые животные, получившие здесь второй шанс. Это не зоопарк, а место уважения и заботы. Мы познакомимся с сурикатами, зебрами, каракалами, львами и, конечно, гепардом, рядом с которым сердце замирает. Прогулка по ферме оставит сильное и тёплое впечатление.
После — переезд на винодельню Benguela Cove, где природа словно рисует акварель: виноградники, лагуна, арт-объекты. Здесь нас ждёт дегустация вин, обед на террасе, и — по желанию — весёлая и увлекательная игра в мини-гольф среди зелени, скульптур и открытого неба. Это отличный способ немного расслабиться и просто повеселиться всей группой.
К вечеру добираемся до Хермануса — городка на самом краю скал. Заселяемся, отдыхаем, выходим на вечернюю прогулку у воды. Завтра — встреча с китами, а пока просто чувствуем, как воздух становится свежее, а ритм — спокойнее.
Киты и место, где начинается Африка
Утро в Херманусе начинается с незабываемого опыта — морской прогулки в заливе Уокер, одном из лучших мест в мире для наблюдения за южными китами. Эти великаны подплывают к лодке почти бесшумно, и вдруг — дыхание, фонтан, всплеск. Это момент, который невозможно предсказать, но который захочется пережить снова.
После — короткий перерыв, чашка кофе, и мы отправляемся на юг — к месту, где начинается Африка. Мыс Игольный (Cape Agulhas) — это не просто географическая точка, где встречаются два океана. Это место с особой энергетикой. Здесь чувствуешь, как земля заканчивается, а путешествие — продолжается.
Мы поднимемся к маяку, погуляем по каменистому берегу, сделаем фото у знака, где Индийский и Атлантический океаны условно обнимаются. И, может быть, поймём что-то важное о себе, стоя у этой линии горизонта.
Обед — в прибрежном ресторане с видом на волну. А к вечеру — возвращение в Херманус, прогулка по скалистой тропе, тёплый воздух и ощущение, что Африка начинает раскрываться глубже.
Ataraxia, дорога и сафари в золотом свете
Утро начинается неспешно: поздний завтрак, последние шаги по Херманусу — и мы покидаем побережье. По пути заезжаем на винодельню Ataraxia, одну из самых спокойных и стильных в долине Хемель-ан-Аардэ.
Минималистичное здание в виде часовни, строгий дизайн, чистый воздух и тишина — здесь не про шум и массовость, а про созерцание. Нас ждёт дегустация лёгких пино нуаров и белых вин, мягкий разговор о терруаре и пара фото с видом на холмы, простирающиеся до самого горизонта.
После этой остановки — дорога в Aquila Game Reserve, где к вечеру нас ждёт сафари на открытых джипах. В это время суток животные особенно активны: слоны, львы, носороги, жирафы, зебры. Иногда они подходят совсем близко, и этот момент не передать фото — его нужно прожить.
После сафари — лёгкий ужин и возвращение в Кейптаун. В этот день вы проедете сквозь разные ритмы Африки: от тишины и вкуса — к пыли, свету и дикой свободе.
Кейптаун без расписания: прогулки и воспоминания
После насыщенных дней мы оставляем пространство для себя. Сегодня нет строгого графика — только ваш ритм и Кейптаун, который уже стал немного родным.
Можно прогуляться по набережной V&A Waterfront, заглянуть на ремесленные рынки, понаблюдать за лодками в порту, выпить кофе в одной из уютных кафешек. Кто-то захочет отправиться в галерею Zeitz Mocaa, кто-то — на пляж в Кампс-Бей, чтобы просто полежать на песке, помолчать и подумать.
Если захочется движения — можно пройтись по набережной Sea Point, арендовать велосипед или просто погулять по улочкам центра. Кейптаун любит, когда его проживают без спешки.
А вечером — наш прощальный ужин. Соберёмся всей группой, вспомним китов и Столовую гору, сафари, гепардов,закаты и цветы. Выпьем за то, что встретились, и за то, что Африка осталась внутри.
Завершение путешествия и дорога домой
Этот день — прощальный, но не торопливый. У каждого — своё время вылета, и мы это предусмотрели.
Тем, у кого ранний рейс, мы организуем трансфер в аэропорт заранее: всё чётко, без спешки и с заботой. Завтрак — по готовности, и если нужно — упакуем с собой.
Для тех, кто остаётся до обеда или вечера, у нас есть идеи, как провести остаток дня. Можно прогуляться на набережной, заглянуть за последними сувенирами, сходить на чашку кофе в любимое место или просто посидеть у воды в тишине. Мы подберём маршрут для каждого — без лишнего напряжения, но с теплом и вниманием.
И в нужный момент — индивидуальные трансферы в аэропорт, чтобы вылет прошёл комфортно и спокойно.
Это был насыщенный, живой маршрут — от горы до океана, от китов до гепардов, от сафари до вина. И пусть сегодня начинается путь домой, но впечатления от этой поездки точно останутся с вами надолго.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (двухместное размещение в комфортных апартаментах, отелях и домах по маршруту)
- Все трансферы и транспорт по маршруту на комфортабельном автомобиле/минивэне Услуги русскоязычного гида и сопровождение на протяжении всего тура
- Завтраки каждый день 3 ужина
- Входной билет и подъём на Столовую гору (канатная дорога)
- Пикник на Signal Hill во время встречи заката
- Прогулка по району Бо-Каап
- Прогулка по набережной V&A Waterfront
- Входной билет и посещение музея District Six
- Проезд по панорамной трассе Chapmans Peak Drive Вход на пляж Boulders Beach и встреча с пингвинами
- Входной билет и прогулка по территории заповедника на мысе Доброй Надежды
- Урок серфинга на пляже Мьюзенберг с инструктором и снаряжением
- Круиз на катамаране в Атлантическом океане во время заката
- Посещение трёх виноделен с дегустациями
- Вход и пикник в национальном парке West Coast (в сезон цветения)
- Вход на ферму Cornellskop
- Морская прогулка на лодке к южным китам в заливе Walker Bay (в сезон)
- Поездка на мыс Игольный - самую южную точку африканского континента
- Входной билет и вечернее сафари в частном заповеднике Aquila (возможность увидеть Большую пятёрку)
- Организация, бронирования, сопровождение и поддержка по маршруту
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины (кроме трех)
- Личные расходы
- Страховка
- Чаевые (по желанию)
- Алкоголь (кроме дегустаций)
О чём нужно знать до поездки
4
Визы
Виза для въезда в Юар не нужна, на границе ставится штамп на 90 дней!