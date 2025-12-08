Мои заказы

Тур по Южной Африке с проживанием на уютной вилле: сафари, мастер-класс и прогулки по Кейптауну

Прокатиться на катамаране, подняться на Столовую гору и проехать на ретротракторе по винограднику
Это путешествие — взрыв эмоций, вкусов и впечатлений! Мы поднимемся на легендарную Столовую гору, чтобы полюбоваться с высоты панорамой Кейптауна. Побываем у мыса Доброй Надежды и устроим пикник на пляже.

Увидим
колонию африканских пингвинов, а во время джип-сафари по заповеднику сможем встретить Большую пятёрку — льва, слона, носорога, буйвола и леопарда.

Вас ждут яркие краски района Бо-Каап, мастер-класс по аутентичной кухне, дегустации лучших вин Стелленбоша и поездка на ретротракторе среди виноградников. А вечера у океана и закат на катамаране ещё больше украсят нашу поездку. Присоединяйтесь!

Описание тура

Организационные детали

Групповой тур с возможностью индивидуального проведения по запросу. Все экскурсии проводятся с лицензированным русскоязычным гидом.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, отдых, ужин-знакомство

По прибытии — трансфер в район Хаут-Бэй — живописный уголок у океана. Здесь вы разместитесь на уютной вилле и отдохнёте после перелёта. Вечером состоится ужин-знакомство: вы попробуете свежайшие морепродукты прямо из Атлантики и поделитесь друг с другом первыми впечатлениями от города у подножия Столовой горы.

2 день

Мыс Доброй Надежды, пикник на пляже, наблюдение за пингвинами, прогулка по Мьюзенбергу

Сегодня мы отправимся в путешествие по одной из самых красивых дорог мира — Чапманс Пик. Маршрут приведёт нас к мысу Доброй Надежды — месту, где встречаются Атлантический и Индийский океаны. Здесь вас ждёт пикник на пляже, встреча с колонией забавных африканских пингвинов и прогулка по сёрферскому Мьюзенбергу с его яркими домиками.

3 день

Район Бо-Каап, кулинарный мастер-класс, водная прогулка

В этот день мы прогуляемся по колоритному району Бо-Каап с радужными фасадами домов, поговорим об истории первых поселенцев и примем участие в мастер-классе по традиционной кейптаунской кухне.

После обеда — неспешная прогулка по городу и встреча заката на борту катамарана, рассекающего воды залива.

4 день

Подъём на Столовую гору, свободное время

Утром поднимемся на знаменитую Столовую гору — одно из семи природных чудес света. С вершины нам откроются захватывающие панорамы Кейптауна, океана и окрестных пляжей. После спуска — свободное время для отдыха у моря.

5 день

Свободный день

Сегодня каждый выберет по настроению, чем заняться: можно отправиться наблюдать за морскими котиками (за доплату), понежиться на пляже или неспешно прогуляться по улочкам Кейптауна, наслаждаясь атмосферой города.

6 день

Винодельческий регион Стелленбош: дегустации и катание на ретротракторе

В этот день вас ждёт поездка в старинный регион Стелленбош — сердце южноафриканского виноделия. Мы продегустируем лучшие вина, прокатимся на ретротракторе среди лоз и прогуляемся по городу с колониальной архитектурой и уютными кафе.

7 день

Джип-сафари по заповеднику и наблюдение за животными

Приготовьтесь к встрече с Большой Пятёркой! Едем в заповедник, где нас ждёт захватывающее сафари на джипах и наблюдение с безопасного расстояния за слонами, львами, буйволами, леопардами и носорогами в их естественной среде обитания.

Вечером — финальный ужин и обмен впечатлениями.

8 день

Завершение тура, отъезд

Утром у вас будет немного свободного времени, чтобы насладиться последними минутами у океана. Затем — трансфер в аэропорт и вылет домой с багажом впечатлений и солнцем Южной Африки в сердце.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание$2655
1-местное проживание$2745
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы и переезды
  • Экскурсии с русскоязычным гидом
  • Входные билеты в национальные парки
  • Сафари на открытом джипе
  • Винные дегустации с закусками
  • Пикник на океанском берегу
  • Мастер-класс по кухне Кейптауна
  • Прогулка на тракторе по винодельне
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Кейптауна и обратно
  • Обеды и ужины (по желанию)
  • Алкоголь вне дегустаций
  • Дополнительная активность: погружение с морскими котиками (45 $)
  • 3050 $ - стоимость тура при 1-местном проживании
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00 (возможна индивидуальная встреча в течение дня)
Завершение: Аэропорт Кейптауна, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Кейптауне
Провели экскурсии для 42677 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с
2010 года, а в Белграде проходила моя студенческая практика по составлению экскурсионных маршрутов, и я рада вернуться в любимый город снова уже опытным организатором. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему лёгкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга — и мы создали понятные и взрослым, и детям весёлые и полезные экскурсии по Северной столице на русском. В 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину, а в 2023 году запустили экскурсии по столице Сербии. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!

Все туры из Кейптауна