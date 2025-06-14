Описание тура
Хотите получить от Африки все? Тогда этот тур для вас! 12 дней. 3 страны. Тысячи фотографий. И миллион эмоций! Вас ждет путешествие по экзотической и неизведанной стране в другом полушарии, где в реках плавают крокодилы, а в саваннах — зебры и львы.
Яркий микс красивых ландшафтов, флоры и фауны, истории и культуры, серфинга в океане и сафари в парке, а также неспешные вечера на винодельне, быт настоящих южноафриканских фермеров и пикники на песчаных пляжах — этот тур доставит массу впечатлений даже бывалому путешественнику.
Программа тура по дням
Кейптаун: Знакомство
Встречаемся в аэропорту Кейптауна и дружно мчим в исторический центр города на заселение в отель.
Отдыхаем после долгой дороги в комфортабельном четырехзвездочном отеле в прибрежном районе Кейптауна.
Вечером отправляемся на вертолетную прогулку над Кейптауном и островом Роббен, где находился в заключении Нельсон Мандела. Пролетим над такими знаковыми достопримечательностями и объектами всемирного наследия, как Столовая гора и Пик Сентинел.
Возвращаемся в отель и, укутавшись пледами, делимся эмоциями от первого дня на Африканском континенте.
Восхождение На Гору Table
Неспешно просыпаемся и идем на сытный завтрак. Нас ждет насыщенный день в Африке!
В этот день местный гид познакомит нас с удивительным городом Кейптаун.
После обеда поднимемся на живописную гору Table Mountain на фуникулере. Устроим фантастическую фотосессию на самом живописном склоне Юар.
Пообедаем в известной кофейне.
Наш день завершится прогулкой в национальном парке Kirstenbosch National Botanical Garden, входящем в список всемирного наследия Юнеско, и ужином в колоритном африканском ресторане.
Мыс Доброй Надежды И Излюбленные Пляжи Сёрфингисто
После сытного завтрака мы направляемся в самую южную точку африканского континента — Мыс Доброй Надежды.
Едем по одной из самых красивых дорог в мире Chapmans peak drive. Отсюда открывается потрясающий вид на океан, а иногда можно даже увидеть китов или дельфинов.
По пути выбираем самое живописное место на пляже Noordhoek с белоснежным песком и останавливаемся на пикник.
Врываемся на мыс Доброй Надежды и наслаждаемся видами бушующего океана.
Гуляем по национальному парку Cape Point. Восхищаемся скалами, яркими красками окружающей природы.
Ужинаем в ресторане.
Треккинг На Гору Lions Head
Просыпаемся и отправляемся на завтрак! Сегодня нас ждет активный треккинг на знаменитую гору Голова Льва.
Но сначала направляемся к Сигнальному холму - небольшой горе высотой 350 м, которая служила навигацией для кораблей.
Самые смелые спускаются с Сигнального холма на параплане с видом на океан и центр города.
Стартуем в треккинг на гору Lions Head.
Наш опыт тропы начинается с гравийной дорожки через живописные рощи с серебристыми листьями. Но очень скоро перед нами откроется захватывающая дух панорама побережья Атлантического океана и великолепные апостолы Столовой горы.
Возвращаемся в отель и за ужином делимся впечатлениями о прошедшем дне.
Серфинг В Океане
Завтракаем и выезжаем на знаменитый серф-спот Muizenberg. Подбираем снаряжение и знакомимся с инструкторами.
Обилие разнообразных спотов в Юар позволяет ловить волны не только профессионалам, но и тем, кто делает первые попытки встать на доску.
Насладившись беззаботной серферской жизнью, пообедаем в атмосферном ресторане на берегу океана.
После обеда отправимся на знакомство с южноафриканскими теплоустойчивыми пингвинами на пляж Boulders Beach. Они уже привыкли к туристам и подпускают к себе достаточно близко для удачных фотографий.
Вечером поедем во всемирно известный винодельческий регион Franschhoek. В его пределах находятся одни из лучших ресторанов страны. Этот факт, а также сильная винная культура, первозданная природная и архитектурная красота превратили Franschhoek в то, что многие называют столицей еды и вина Южной Африки.
Ужинаем в стейк-хаусе и возвращаемся в отель.
Ферма Страусов
Завтракаем в отеле и собираемся в новое путешествие!
На комфортабельном автобусе отправляемся в настоящую африканскую деревню знакомиться со страусами! Южная Африка занимает первое место в мире по разведению этих огромных птиц — на ферме знакомимся с жизнью и повадками страусов.
Весь день живем, как настоящие южноафриканские фермеры: ухаживаем за страусами, овцами и хозяйством, гуляем по территории, а также отдыхаем у бассейна.
Ночь проводим в уютной семейной гостинице в номере с панорамным видом на горы.
Выезд На Знаменитые Винодельни Юар
Просыпаемся и идем на сытный завтрак в отеле.
Дегустируем вина на самой красивой винодельне в регионе.
Устраиваем гастрономический ужин в местном ресторане, дегустируем местную кухню и пробуем южноафриканские вина.
Изрядно надегустировавшись, возвращаемся отдыхать в наш уютный отель.
Киты, Слоны, Шикарные Пейзажи И Огненный Закат
Посетим небольшой красивый городок Херманус, уютно расположенный на утесах. Этот уголок природы известен своими захватывающими видами на океан и богатой морской жизнью.
Заселяемся в современный бутик-отель.
Отправимся в морской круиз на катамаране, чтобы почувствовать величие океана и полюбоваться его бескрайними просторами. Попытаем счастье в поиске китов.
Исследуем набережную города Херманус.
Завершаем день ужином и отдыхом.
Новая Страна И Встреча С Водопадом Виктория
Ранний подъем и летим в другую страну к одному из самому крупному водопаду в мире — водопаду Виктория, который расположен на реке Замбези на границе Замбии и Зимбабве.
Здесь наслаждаемся потрясающими видами и слушаем рев воды, которая мощно обрушивается с высоты 120 метров.
Заселяемся в отель и отдыхаем у бассейна.
К Окрестностям Водопада
Хорошенько завтракаем и выезжаем к водопаду Виктория на минивене.
Ширина водопада 1800 метров, а высота примерно 120 это делает его уникальным природным явлением. Местные жители называют Викторию гремящий дым или место радуги очень точные названия: слышно издалека, а радуга видна постоянно. В секунду пролетает 545 миллионов литров воды. Если представлять себе воду в ванных, то это примерно 4 млн небольших ванн в секунду!
Смотрим на водопад с разных сторон, делаем яркие фото.
После наступает одна из самых интересных частей тура полет на Вертолете!
Возвращаемся в отель делиться эмоциями, отдыхать возле бассейна и пить прохладные коктейли!
Новая Страна И Настоящее Сафари
Встаем пораньше, плотно завтракаем и летим в третью страну тура Ботсвану.
По приезде отправляемся на заселение в уютный отель, перекусываем и собираемся на встречу с сафари парком Чобе.
Широкие просторы парка Чобе раскинулись на многие километры вдоль берегов одноименной реки. Здесь живет очень много диких животных и птиц. Особенно знаменит парк слонами. Считается, что здесь их самая большая популяция. Район Савути знаменит львами. В шелестящих травах саванны бродят большие стада буйволов, а также бесчисленное количество антилоп и жирафов. Во время сафари по реке вы увидите большие семьи бегемотов и даже крокодилов.
Возвращаемся в отель.
Возвращение Домой
Неспешно завтракаем в отеле.
Отправляемся в аэропорт и, наполненные яркими впечатлениями, довольные и счастливые, летим домой!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Гид, который летит с вами и сопровождает на протяжении всего путешествияПроживание в отеляхЗавтраки в отеляхВсе входные билеты в Национальные паркиТрансфер из/в аэропорт в первый и последний день путешествияТреккинг на горуВиза в Зимбавбе и БотсвануПодъем на фуникулере на Столовую горуКатамаран и просмотров китовЭкскурсия вокруг Victoria FallsКатание на спортивном катереСафари в парке ЧобеПолёт на вертолёте над КейптауномПомощь в оформлении страховки путешественника, визы (бесплатная для россиян) и покупке билетов
Что не входит в цену
- Перелет (из вашего города до Кейптауна и из Виктория-Фолс до вашего города) Перелет из Юар в ЗимбабвеОбеды и ужиныПолет на параплане (по желанию) Полет на вертолете над водопадом Виктория