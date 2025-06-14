Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Хотите получить от Африки все? Тогда этот тур для вас! 12 дней. 3 страны. Тысячи фотографий. И миллион эмоций! Вас ждет путешествие по экзотической и неизведанной стране в другом полушарии, где в реках плавают крокодилы, а в саваннах — зебры и львы.

Яркий микс красивых ландшафтов, флоры и фауны, истории и культуры, серфинга в океане и сафари в парке, а также неспешные вечера на винодельне, быт настоящих южноафриканских фермеров и пикники на песчаных пляжах — этот тур доставит массу впечатлений даже бывалому путешественнику.