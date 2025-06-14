Мои заказы

Описание тура

Хотите получить от Африки все? Тогда этот тур для вас! 12 дней. 3 страны. Тысячи фотографий. И миллион эмоций! Вас ждет путешествие по экзотической и неизведанной стране в другом полушарии, где в реках плавают крокодилы, а в саваннах — зебры и львы.
Яркий микс красивых ландшафтов, флоры и фауны, истории и культуры, серфинга в океане и сафари в парке, а также неспешные вечера на винодельне, быт настоящих южноафриканских фермеров и пикники на песчаных пляжах — этот тур доставит массу впечатлений даже бывалому путешественнику.

Программа тура по дням

1 день

Кейптаун: Знакомство

  • Встречаемся в аэропорту Кейптауна и дружно мчим в исторический центр города на заселение в отель.

  • Отдыхаем после долгой дороги в комфортабельном четырехзвездочном отеле в прибрежном районе Кейптауна.

  • Вечером отправляемся на вертолетную прогулку над Кейптауном и островом Роббен, где находился в заключении Нельсон Мандела. Пролетим над такими знаковыми достопримечательностями и объектами всемирного наследия, как Столовая гора и Пик Сентинел.

  • Возвращаемся в отель и, укутавшись пледами, делимся эмоциями от первого дня на Африканском континенте.

Кейптаун: Знакомство
2 день

Восхождение На Гору Table

  • Неспешно просыпаемся и идем на сытный завтрак. Нас ждет насыщенный день в Африке!
    В этот день местный гид познакомит нас с удивительным городом Кейптаун.

  • После обеда поднимемся на живописную гору Table Mountain на фуникулере. Устроим фантастическую фотосессию на самом живописном склоне Юар.

  • Пообедаем в известной кофейне.

  • Наш день завершится прогулкой в национальном парке Kirstenbosch National Botanical Garden, входящем в список всемирного наследия Юнеско, и ужином в колоритном африканском ресторане.

Восхождение На Гору TableВосхождение На Гору TableВосхождение На Гору Table
3 день

Мыс Доброй Надежды И Излюбленные Пляжи Сёрфингисто

  • После сытного завтрака мы направляемся в самую южную точку африканского континента — Мыс Доброй Надежды.

  • Едем по одной из самых красивых дорог в мире Chapmans peak drive. Отсюда открывается потрясающий вид на океан, а иногда можно даже увидеть китов или дельфинов.

  • По пути выбираем самое живописное место на пляже Noordhoek с белоснежным песком и останавливаемся на пикник.

  • Врываемся на мыс Доброй Надежды и наслаждаемся видами бушующего океана.

  • Гуляем по национальному парку Cape Point. Восхищаемся скалами, яркими красками окружающей природы.

  • Ужинаем в ресторане.

Мыс Доброй Надежды И Излюбленные Пляжи СёрфингистоМыс Доброй Надежды И Излюбленные Пляжи СёрфингистоМыс Доброй Надежды И Излюбленные Пляжи Сёрфингисто
4 день

Треккинг На Гору Lions Head

  • Просыпаемся и отправляемся на завтрак! Сегодня нас ждет активный треккинг на знаменитую гору Голова Льва.

  • Но сначала направляемся к Сигнальному холму - небольшой горе высотой 350 м, которая служила навигацией для кораблей.

  • Самые смелые спускаются с Сигнального холма на параплане с видом на океан и центр города.

  • Стартуем в треккинг на гору Lions Head.

  • Наш опыт тропы начинается с гравийной дорожки через живописные рощи с серебристыми листьями. Но очень скоро перед нами откроется захватывающая дух панорама побережья Атлантического океана и великолепные апостолы Столовой горы.

  • Возвращаемся в отель и за ужином делимся впечатлениями о прошедшем дне.

Треккинг На Гору Lions HeadТреккинг На Гору Lions HeadТреккинг На Гору Lions Head
5 день

Серфинг В Океане

  • Завтракаем и выезжаем на знаменитый серф-спот Muizenberg. Подбираем снаряжение и знакомимся с инструкторами.

  • Обилие разнообразных спотов в Юар позволяет ловить волны не только профессионалам, но и тем, кто делает первые попытки встать на доску.

  • Насладившись беззаботной серферской жизнью, пообедаем в атмосферном ресторане на берегу океана.

  • После обеда отправимся на знакомство с южноафриканскими теплоустойчивыми пингвинами на пляж Boulders Beach. Они уже привыкли к туристам и подпускают к себе достаточно близко для удачных фотографий.

  • Вечером поедем во всемирно известный винодельческий регион Franschhoek. В его пределах находятся одни из лучших ресторанов страны. Этот факт, а также сильная винная культура, первозданная природная и архитектурная красота превратили Franschhoek в то, что многие называют столицей еды и вина Южной Африки.

  • Ужинаем в стейк-хаусе и возвращаемся в отель.

Серфинг В ОкеанеСерфинг В ОкеанеСерфинг В Океане
6 день

Ферма Страусов

  • Завтракаем в отеле и собираемся в новое путешествие!

  • На комфортабельном автобусе отправляемся в настоящую африканскую деревню знакомиться со страусами! Южная Африка занимает первое место в мире по разведению этих огромных птиц — на ферме знакомимся с жизнью и повадками страусов.

  • Весь день живем, как настоящие южноафриканские фермеры: ухаживаем за страусами, овцами и хозяйством, гуляем по территории, а также отдыхаем у бассейна.

  • Ночь проводим в уютной семейной гостинице в номере с панорамным видом на горы.

Ферма СтраусовФерма Страусов
7 день

Выезд На Знаменитые Винодельни Юар

  • Просыпаемся и идем на сытный завтрак в отеле.

  • Дегустируем вина на самой красивой винодельне в регионе.

  • Устраиваем гастрономический ужин в местном ресторане, дегустируем местную кухню и пробуем южноафриканские вина.

  • Изрядно надегустировавшись, возвращаемся отдыхать в наш уютный отель.

Выезд На Знаменитые Винодельни ЮарВыезд На Знаменитые Винодельни ЮарВыезд На Знаменитые Винодельни Юар
8 день

Киты, Слоны, Шикарные Пейзажи И Огненный Закат

  • Посетим небольшой красивый городок Херманус, уютно расположенный на утесах. Этот уголок природы известен своими захватывающими видами на океан и богатой морской жизнью.

  • Заселяемся в современный бутик-отель.

  • Отправимся в морской круиз на катамаране, чтобы почувствовать величие океана и полюбоваться его бескрайними просторами. Попытаем счастье в поиске китов.

  • Исследуем набережную города Херманус.

  • Завершаем день ужином и отдыхом.

Киты, Слоны, Шикарные Пейзажи И Огненный ЗакатКиты, Слоны, Шикарные Пейзажи И Огненный ЗакатКиты, Слоны, Шикарные Пейзажи И Огненный Закат
9 день

Новая Страна И Встреча С Водопадом Виктория

  • Ранний подъем и летим в другую страну к одному из самому крупному водопаду в мире — водопаду Виктория, который расположен на реке Замбези на границе Замбии и Зимбабве.

  • Здесь наслаждаемся потрясающими видами и слушаем рев воды, которая мощно обрушивается с высоты 120 метров.

  • Заселяемся в отель и отдыхаем у бассейна.

Новая Страна И Встреча С Водопадом ВикторияНовая Страна И Встреча С Водопадом ВикторияНовая Страна И Встреча С Водопадом Виктория
10 день

К Окрестностям Водопада

  • Хорошенько завтракаем и выезжаем к водопаду Виктория на минивене.

  • Ширина водопада 1800 метров, а высота примерно 120 это делает его уникальным природным явлением. Местные жители называют Викторию гремящий дым или место радуги очень точные названия: слышно издалека, а радуга видна постоянно. В секунду пролетает 545 миллионов литров воды. Если представлять себе воду в ванных, то это примерно 4 млн небольших ванн в секунду!

  • Смотрим на водопад с разных сторон, делаем яркие фото.

  • После наступает одна из самых интересных частей тура полет на Вертолете!

  • Возвращаемся в отель делиться эмоциями, отдыхать возле бассейна и пить прохладные коктейли!

К Окрестностям ВодопадаК Окрестностям Водопада
11 день

Новая Страна И Настоящее Сафари

  • Встаем пораньше, плотно завтракаем и летим в третью страну тура Ботсвану.

  • По приезде отправляемся на заселение в уютный отель, перекусываем и собираемся на встречу с сафари парком Чобе.

  • Широкие просторы парка Чобе раскинулись на многие километры вдоль берегов одноименной реки. Здесь живет очень много диких животных и птиц. Особенно знаменит парк слонами. Считается, что здесь их самая большая популяция. Район Савути знаменит львами. В шелестящих травах саванны бродят большие стада буйволов, а также бесчисленное количество антилоп и жирафов. Во время сафари по реке вы увидите большие семьи бегемотов и даже крокодилов.

  • Возвращаемся в отель.

Новая Страна И Настоящее СафариНовая Страна И Настоящее СафариНовая Страна И Настоящее Сафари
12 день

Возвращение Домой

  • Неспешно завтракаем в отеле.

  • Отправляемся в аэропорт и, наполненные яркими впечатлениями, довольные и счастливые, летим домой!

Возвращение ДомойВозвращение ДомойВозвращение Домой
Что включено
  • Гид, который летит с вами и сопровождает на протяжении всего путешествияПроживание в отеляхЗавтраки в отеляхВсе входные билеты в Национальные паркиТрансфер из/в аэропорт в первый и последний день путешествияТреккинг на горуВиза в Зимбавбе и БотсвануПодъем на фуникулере на Столовую горуКатамаран и просмотров китовЭкскурсия вокруг Victoria FallsКатание на спортивном катереСафари в парке ЧобеПолёт на вертолёте над КейптауномПомощь в оформлении страховки путешественника, визы (бесплатная для россиян) и покупке билетов
Что не входит в цену
  • Перелет (из вашего города до Кейптауна и из Виктория-Фолс до вашего города) Перелет из Юар в ЗимбабвеОбеды и ужиныПолет на параплане (по желанию) Полет на вертолете над водопадом Виктория
