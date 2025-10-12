Премиум ЮАР, Зимбабве и Ботсвана
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«Вечером отправляемся на вертолетную прогулку над Кейптауном и островом Роббен, где находился в заключении Нельсон Мандела»
12 окт в 10:00
8 ноя в 10:00
от 441 796 ₽ за человека
В поисках впечатлений: тур по Кейптауну с дегустацией вина, плаванием с акулами и сёрфингом
Полетать на вертолёте, поужинать при свечах на колониальной ферме и увидеть пингвинов
Начало: Аэропорт Кейптауна, вы можете прилететь в любое вр...
«Предлагаем подняться ещё выше — нас ждёт вертолёт»
30 окт в 08:00
30 дек в 08:00
$3200 за человека
Тур-приключение в Кейптаун и на Маврикий: полёт на вертолёте, плавание с китами и винодельни
Понаблюдать за пингвинами, увидеть подводный водопад и побывать на мысе Доброй Надежды
Начало: Аэропорт Кейптауна, вы можете прилететь в любое вр...
«Вас ждёт целый океан впечатлений: вы облетите Кейптаун на вертолёте и вблизи увидите милых морских котиков, доберётесь до края света и полюбуетесь целыми коврами цветов — в даты тура как раз будет разгар цветения»
29 авг в 08:00
$4200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «VIP-туры»
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Сколько стоит тур в Кейптауне в июле 2025
Сейчас в Кейптауне в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 тура от 3200 до 441 796. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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