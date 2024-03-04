Премиум ЮАР, Зимбабве и Ботсвана
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«Сегодня нас ждет активный треккинг на знаменитую гору «Голова Льва»»
12 окт в 10:00
8 ноя в 10:00
от 441 796 ₽ за человека
Приключения в ЮАР и Зимбабве: большое путешествие с треккингами и сафари
Увидеть водопад Виктория, взойти на Столовую гору и познакомиться с африканскими пингвинами
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
«Завтракаем, чтобы набраться сил, ведь впереди у нас треккинг»
14 окт в 15:00
$2950 за человека
Южная Африка: путешествие с дегустациями вин, уроком сёрфинга, джип-сафари и хайкингом
Увидеть китов, пингвинов и «большую пятёрку», подняться в горы и поучиться играть на барабанах
Начало: Кейптаун, время по договорённости
«Активный тур с 2-часовым треккингом»
20 окт в 10:00
1 фев в 10:00
197 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр4 марта 2024В туре по ЮАР меня поразило необыкновенное буйство красок весенних цветов (в ноябре там весна) и богатство животного мира. Ощущения,
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Треккинг и походы»
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