2 день

Квартал Бо-Каап и вершина столовой горы

Сегодня нас ждёт обзорная экскурсия по Кейптауну с русскоговорящим гидом. Узнаем об истории Юар, о традициях и особенностях страны и местных жителях. Остальные дни у нас будут не экскурсионными, а развлекательно-иммерсивными. Поэтому сегодня именно тот день, когда можно будет задать свои вопросы об Африке, которые накопились во время ожидания поездки.

Первым делом мы поднимемся на фуникулёре на знаменитую Столовую гору, чтобы провести остаток дня под лучами уходящего солнца. Эта гора является символом Кейптауна и её изображение можно встретить на многих объектах. Её верхушка как будто ровненько срезана ножом, образуя плоскую поверхность, с которой мы и будем наслаждаться видами на город, остров Роббен и Атлантическое побережье.

Кстати, что касается фотографий — турлидеры из нашей команды всегда помогают ребятам сделать лучшие кадры, подобрать ракурс, записать эффектный видосик, замутить новую аватарку. Нет нужды довольствоваться селфи или фотографиями природы. Обращайтесь!

Затем полюбуемся на Замок Доброй Надежды и заглянем в музей бриллиантов. Там нам расскажут об истории алмазной промышленности Юар и о том, каким образом образуются эти дорогущие камешки. Однако покупать мы тут ничего не будем, ведь мы с вами не те ребята, скупающие ковры и золото))

Мы просто обогатимся знаниями о том, чем зарабатывает страна и отправимся дальше;)

Экскурсия у нас пешеходная, поэтому можно будет останавливаться в тех местах, которые понравятся, чтобы сделать фотографии и просто насладиться слиянием африканской и европейской архитектуры.

Помимо стандартных достопримечательностей мы заглянем в отдалённые районы, такие как Малайский квартал Бо-Каап, чтобы посмотреть на жизнь местных и прогуляться по цветным улицам города. Исторически квартал разукрасили, чтобы рабы-малайцы могли лучше ориентироваться на месте. А сейчас это просто — одно из самых удачных мест для фотосессий:)

На ярких эмоциях затем мы сходим в одно из самых интересных мест в Кейптауне. Аквариум двух океанов — самый большой аквариум в Южном полушарии. Там мы увидим тех морских обитателей, кого еще не встретили за наше приключение)

Конечно, для такого яркого дня необходим не менее яркий закат. И мы нашли подходящее местечко.

Продолжим вечер в ресторане южноафриканской кухни, чтобы обсудить все впечатления за сегодняшний день и продолжить формирование крепкой дружеской атмосферы в нашей группе)

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086