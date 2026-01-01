Описание тура
Жирно, экзотично, весело.
Если при выборе путешествия ты ориентируешься на ценность, а не на цену — то у нас для тебя предложение из разряда маст хэв!
Это дорогое (относительно других направлений) путешествие, при этом дешёвое, если сравнивать с другими предложениями по Юар.
Помимо того, что это самое дорогое наше путешествие, оно ещё и самое плотно набитое событиями и активностями, самое яркое и самое экзотичное (ну кто у тебя из друзей был в Африке? Вот-вот). Бонусом — не требуется ни визы, ни сертификата о прививках.
Мечта всей жизни, не иначе))
Мы объедем почти всю страну, поживём в 4 разных местах, увидим пингвинов на пляже, посёрфим в Атлантическом океане, доберёмся до края земли, организуем сафари и увидим животных в дикой природе, поплаваем с акулами, познакомимся с местными жителями (и речь не только о людях) и нащёлкаем миллион фотографий… а это только часть того, что мы реально планируем. Добавь сюда компанию таких же авантюристов и представь, насколько это будет яркое событие!
Заинтриговали?))
Тогда ни слова больше, смотри программу и вдохновляйся!
Программа тура по дням
Знакомство, Кейптаун и встреча заката на круизе
Встречаемся в аэропорту Кейптауна. Грузимся в трансфер и отправляемся заселяться в отель. Там будет время, чтобы смыть перелёт и переодеться, а затем отправимся обедать.
Именно здесь пройдёт наше знакомство, а затем мы сделаем первые шаги по африканской земле. Кейптаун расположен на берегу Атлантического океана на самом краю континента Африка и по праву считается одним из самых красивых городов в мире. Мы прогуляемся по знаменитой набережной и прочувсвуем дух этого города.
Это самый посещаемый туристический объект в Южной Африке, с наибольшим количеством иностранных посетителей в стране. Поэтому будет возможность попрактиковать английский и познакомиться с ребятами из других стран.
Затем нас ждёт яркое завершение первого дня на круизе с шампанским. Проводим закат, нащелкаем снимков, чтобы гордо выложить в соцсети фотку Я в Юар!
Квартал Бо-Каап и вершина столовой горы
Сегодня нас ждёт обзорная экскурсия по Кейптауну с русскоговорящим гидом. Узнаем об истории Юар, о традициях и особенностях страны и местных жителях. Остальные дни у нас будут не экскурсионными, а развлекательно-иммерсивными. Поэтому сегодня именно тот день, когда можно будет задать свои вопросы об Африке, которые накопились во время ожидания поездки.
Первым делом мы поднимемся на фуникулёре на знаменитую Столовую гору, чтобы провести остаток дня под лучами уходящего солнца. Эта гора является символом Кейптауна и её изображение можно встретить на многих объектах. Её верхушка как будто ровненько срезана ножом, образуя плоскую поверхность, с которой мы и будем наслаждаться видами на город, остров Роббен и Атлантическое побережье.
Кстати, что касается фотографий — турлидеры из нашей команды всегда помогают ребятам сделать лучшие кадры, подобрать ракурс, записать эффектный видосик, замутить новую аватарку. Нет нужды довольствоваться селфи или фотографиями природы. Обращайтесь!
Затем полюбуемся на Замок Доброй Надежды и заглянем в музей бриллиантов. Там нам расскажут об истории алмазной промышленности Юар и о том, каким образом образуются эти дорогущие камешки. Однако покупать мы тут ничего не будем, ведь мы с вами не те ребята, скупающие ковры и золото))
Мы просто обогатимся знаниями о том, чем зарабатывает страна и отправимся дальше;)
Экскурсия у нас пешеходная, поэтому можно будет останавливаться в тех местах, которые понравятся, чтобы сделать фотографии и просто насладиться слиянием африканской и европейской архитектуры.
Помимо стандартных достопримечательностей мы заглянем в отдалённые районы, такие как Малайский квартал Бо-Каап, чтобы посмотреть на жизнь местных и прогуляться по цветным улицам города. Исторически квартал разукрасили, чтобы рабы-малайцы могли лучше ориентироваться на месте. А сейчас это просто — одно из самых удачных мест для фотосессий:)
На ярких эмоциях затем мы сходим в одно из самых интересных мест в Кейптауне. Аквариум двух океанов — самый большой аквариум в Южном полушарии. Там мы увидим тех морских обитателей, кого еще не встретили за наше приключение)
Конечно, для такого яркого дня необходим не менее яркий закат. И мы нашли подходящее местечко.
Продолжим вечер в ресторане южноафриканской кухни, чтобы обсудить все впечатления за сегодняшний день и продолжить формирование крепкой дружеской атмосферы в нашей группе)
Край земли - мыс Доброй Надежды и пингвины
Сегодня один из дней Х. Да, в нашем случае их несколько. Едем на край Земли — мыс Доброй Надежды. Наш путь лежит по живописной горной дороге вдоль завораживающего своей красотой побережья Атлантики. Крутые повороты, космические горные ландшафты, белоснежные пляжи с бирюзовой водой и бескрайний океан — это не просто красивое описание, это просто констатация того, что мы увидим)
И вот, наконец, мы здесь — на краю земли! С высоты птичьего полёта мы увидим встречу двух океанов — Индийского и Атлантического. А если заглянуть за горизонт — там дальше только Антарктида!
Наши дни проходят с турлидером-фотографом и опытным гидом. Но спешки и ограниченного времени на локациях не будет.
Основная цель поездки — отдохнуть душой, вдоволь насладиться видами и кайфануть. Плюс ещё сохранить всё это на плёнке, чтобы пересматривать в 80-летний юбилей.
Вдоволь нагулявшись — мы устроим пикник прям здесь, с видом на бушующий океан. А затем отправимся смотреть пингвинов на одном из пляжей Атлантики! Согласись, пингвинчики в Африке — это была одна из первых ассоциаций о Юар, да? Ведь это действительно чудо — обитатели Антарктиды добрались до африканского побережья и комфортно здесь разместились.
Это уникальное явление в мире, которое больше не встретишь ни в одной точке планеты, и которое скоро может исчезнуть. . А пока мы можем наблюдать за милыми созданиями на расстоянии вытянутой руки в их естественной среде обитания. Спешим знакомиться с самой северной из обитающих на земном шаре колонией пингвинов!
После продолжительного умиления и тысячи фотографий возвращаемся в Кейптаун через горный перевал с великолепным видом на долину Констанция.
Остаток вечера проведём, гуляя по вечернему Кейптауну, так как уже завтра мы отправляемся вглубь страны!
Заповедник, сафари и фотоохота
Какая Африка без сафари?! Завтракаем и в полном предвкушении отправляемся в природный заповедник. Сегодня и завтра мы будем наблюдать за животными в естественной среде обитания. В заповеднике обитают слоны, антилопы, носороги, гиппопотамы, зебры, жирафы, львы и многие другие животные, встретить которых можно уже по дороге в отель!
Заселяемся в наш крутейший лодж, который расположен в том же заповеднике. Крутейший он потому, что мы буквально из окон номеров можем увидеть разных животных, потому что живём мы прямо в заповеднике! Обед также будет проходить с зале с панорамными окнами, чтобы был хороший обзор и шанс увидеть местных обитателей. Обед будет включать традиционные африканские блюда.
После обеда будет свободное время, чтобы почилить под лучами солнца на террасе отеля. А вечером, когда спадёт полуденная жара, нас ожидает вечернее сафари!
В это время животные активнее и встретить их больше шансов. Поэтому достаём свои камеры и отправляемся на фотоохоту!
Ты вообще можешь представить свой детский восторг от этого зрелища? Такое сложно представить, надо прочувствовать, но визжать от радости будут даже самые сдержанные из нас:)
Спать после таких ярких эмоций не захочется еще долго. Да и не нужно, ведь после сафари нас ждут душевные посиделки, обмен впечатлениями и настольные игры.
Серфинг, виноградники и Стелленбош
Сегодняшний день пройдёт на волнах Атлантического океана. Нас ждёт увлекательный урок сёрфинга, а затем каждый из нас поймает свою волну.
Даже если ты никогда не пробовал сёрфить, переживать не стоит. Атлантический океан — идеальный учитель, для новичков он подходит лучше всего. При этом урок будет проходить под присмотром инструктора. Он покажет, как стоять на доске, в какой момент нужно ловить волну и как продержаться на ней максимально долго.
Первые минуты будем постоянно падать на волнах и плескаться в океане, однако это всегда очень весело;) И уже через несколько попыток — у тебя получится встать и прокатиться на волне под аплодисменты ребят из нашей группы!
Затем отправимся в путешествие по всемирно известному маршруту Винный путь. Любители красных и белых напитков знают, что в Юар очень развито виноделие, и винишко там ну очень вкусное! Чтобы убедиться в этом, мы отправимся в Стелленбош.
Это колониальный городок, который со всех сторон окружен винодельнями и уютными отелями. В одном из них мы и поселимся.
Уютный город Стелленбош утопает в зелени садов и бесчисленных виноградниках. Улицы белоснежные и ухоженные, с элементами нидерландской архитектуры.
От Стелленбоша остается послевкусие как от хорошего вина. Здесь есть на что посмотреть, неспешно прогуливаясь по белоснежным улицам и открывая для себя неповторимое сочетание Африки с Голландией, от которой здесь не только название и архитектура, но и что-то неуловимое в этом пьянящем морском воздухе. Здесь, в окружении гор и виноградников пройдёт наш вечер. Проводим закат с бокальчиком в руках на вкуснейшей дегустации африканских вин.
Германус, морская прогулка, киты и морепродукты
Вечернее сафари окажется настолько захватываюшим, что всем захочется повторить, поэтому мы устроим утренний гейм-драйв! Для этого встанем на рассвете и отправимся на поиски тех животных, которых не удалось увидеть вчера вечером. А если встретим тех, кого уже видели — то можно будет просто за ними понаблюдать, уже не через объектив камеры, а просто, глазами. Это же тоже очень здорово!
После сафари собираем вещи, загружаемся в машину
Завтракаем и отправляемся в новый город — Херманус. Это курортный город с множеством старинных зданий в голландском стиле и очаровательной архитектурой.
Его по праву называют мировой столицей китов. Ежегодно совсем близко к берегу приплывает огромное количество китов, особенно их много летом и осенью. Они живут здесь, рожают и воспитывают детенышей, после чего опять уходят в глубины океана. Германус уникален тем, что за китами и их играми можно наблюдать прямо с набережной, со смотровых площадок или с борта катера и везде они совсем рядом в нескольких метрах! Мы отправимся на морскую прогулку, чтобы увеличить свои шансы на встречу с этими гигантами.
После морской прогулки мы пройдёмся по набережной, упадём на самую видовую скамейку и проведём остаток дня, вдыхая морской бриз. А вечером отправимся в местный ресторанчик, где каждый сможет отведать свежайших морепродуктов)
Гансбай, погружение к акулам и пляжных отдых
Сегодня у нас поздний выезд и первую половину дня можно будет почилить в свободном режиме. Можно выспаться, можно погулять по набережной, а можно подписаться на пугающую и невероятно эмоциональную авантюру — погружение в океан в клетке для наблюдения за Большими Белыми акулами.
Для этого отправимся в Гансбай — это небольшой рыбацкий городок, известный как мировая столица больших белых акул. Здесь предоставляется шанс увидеть самого грозного морского хищника в мире в его естественной среде обитания. Для наблюдения этого уникального зрелища используются стальные клетки, в которых самые безбашенные и погружаются в воду для встречи лицом к лицу с одним из страшнейших хищником.
После возвращения мы устроим себе пляжный отдых, чтобы отдохнуть от недельного насыщенного путешествия и восстановить силы!
Ботанический сад, вертолёты и шопинг
Прощаемся с океаном и переезжаем в Кейптаун. По пути заедем в ботанический сад Кирстенбош. Это один из красивейших садов в мире, включенный Юнеско в список объектов Всемирного наследия. Ему больше 100 лет и перечислить все, что здесь растет, ползает, бегает и летает просто невозможно, одних растений — 7000 видов, есть исчезающие, очень много птиц.
Остаток дня можно будет провести по своему усмотрению. Если хочется шлифануть насыщенную программу еще одним ярким событием, то можно взять вертолётную экскурсию и полетать над Кейптауном и Столовой горой.
В конце дня мы все встретимся на прощальном вечере, чтобы ярко и вкусно завершить наше путешествие по Юар. Обменяемся впечатлениями и контактами для будущих поездок. Такие приключения добавят каждому из нас в копилку несколько друзей, с кем еще не однократно захочется путешетсвовать. Это у нас постоянно))
Заключительный
Сегодня мы позавтракаем, прогуляемся по набережной Атлантического океана, а затем загрузимся в трансфер и поедем в аэропорт. Пока-пока, Африка.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по маршруту поездки: 8 ночей
- Питание по программе (завтраки, на сафари - полный пансион)
- Трансферы из аэропорта Кейптауна и все переезды по программе на комфортном микроавтобусе
- Обзорная экскурсия по Кейптауну с русскоговорящим гидом
- Подъём на фуникулёре на Столовую гору в Кейптауне
- Экскурсия на мыс Доброй Надежды и пляж Боулдерс
- Утреннее и вечернее сафари в местном заповеднике
- Посещение старейших виноделен и дегустация южно-африканских вин
- Поездка в г. Германус и круиз для наблюдения за китами
- Урок сёрфинга в Атлантическом океане
- Все входные билеты в парки, заповедники и музеи по основной программе
- Все правительственные и парковые сборы
- Медицинская страховка для Юар на время поездки
- Сопровождение гидом
- Яркие фотографии на ключевых локациях
- Впечатления на всю жизнь и желание вернуться снова
Что не входит в цену
- Обеды и ужины (кроме дня с сафари). Достаточно 35$/ день
- Авиабилеты до Кейптауна и обратно
- Новогодняя программа 130$
- Погружение в клетке с акулами (по желанию). Примерно 170 $
- Вертолётная прогулка (по желанию). Примерно 125 $
О чём нужно знать до поездки
Рекомендации по поездке мы скинем отдельным файлом сразу после бронирования.