По ЮАР в мини-группе: несложные трекинги, сафари по океану и саванне, проживание с комфортом

Встретить китов, львов, слонов, пройти по заповедным землям и Кейптауну и побывать на краю мира
В этом отпуске будет множество открытий, и ни один день не будет похож на предыдущий. Мы преодолеем по ЮАР 1800 км и увидим всё самое-самое.

Изучим столицу — яркий и современный
Кейптаун — и объедем на трамвае старейшие винодельни, где можно попробовать главные сорта страны — шираз, пинотаж, шардоне, каберне совиньон. Большую же часть тура посвятим природному достоянию.

Проследуем вдоль скалистого побережья и доберёмся к краю света — Игольному мысу, у которого встречаются Атлантический и Индийский океаны.

Пешком исследуем заповедники и нацпарк, поднимемся на Львиную голову и Столовую гору — треккинги несложные и подойдут новичкам.

А главное — вблизи понаблюдаем за дикими животными и птицами — пингвинами, китами, страусами, слонами, носорогами, львами, буйволами и многими другими.

Будем путешествовать с комфортом — в камерной группе, с ночёвками в уютных отелях 4* и гостевых домах.

Описание тура

Организационные детали

Рейсы надо смотреть с вылетом накануне старта. Мы ориентируемся на рейсы авиакомпании Ethiopian Airlines (через Аддис-Абебу) или Qatar Airways (через Доху). Обратные билеты можно брать на утренние/дневные рейсы на день финиша.

С собой необходимо взять:
Одежду и обувь для треккинга и отдыха
Непромокаемую куртку, флиску
Средства от солнца: головной убор, крем от загара с максимальной защитой
Обычную обувь и одежду для поездок
Необходимое для купания полотенце
Фонарик (в ЮАР могут быть отключения света)
Собственную аптечку
Деньги на питание, карманные расходы и сувениры
Вещи желательно везти в чемоданах/сумках ручной клади

Температура воздуха: днём +15–28, ночью +10–18. Температура воды: от +16.

Питание. Включены завтраки, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Микроавтобус.

Возраст участников. 10+.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки от 5 до 14 км. Физподготовка не нужна. На авто проедем в общей сложности 1800 км.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

В этот день собираемся в Кейптауне и, в зависимости от времени прибытия, изучаем город и его кухню.

2 день

Прогулка по Кейптауну: Бо-Каап, Сигнальный холм, винодельня

Сегодня отправимся на экскурсию по Кейптауну с местным гидом. Послушаем историю ЮАР, погуляем по самым интересным и безопасным районам, рассмотрим разноцветные домики Бо-Каапа. Заедем на Сигнальный холм и полюбуемся видом столицы с высоты.

Затем посетим старейшую винодельню страны, продегустируем разные сорта, включая любимый напиток Наполеона. А также насладимся живописными пейзажами, интерьерами 17 века, спустимся в погреб.

Пешком преодолеем 10 км.

3 день

Пик Чапмена, мыс Доброй Надежды, пингвины

Движемся дальше. Будем ехать вдоль скалистой береговой линии со 114 крутыми поворотами. Доберёмся к пику Чапмена, а затем — мысу Доброй Надежды. При хорошей погоде можно искупаться в океане.

Далее — треккинг по тропе вдоль Фолс-Бэй к южному краю материка. Сфотографируемся у указателя и, если позволит время, поднимемся на старинный маяк.

Во второй половине дня побываем в Саймонстауне, чтобы понаблюдать за пингвинами. Ночёвка в Прингл-Бэй.

Пешком преодолеем 10 км.

4 день

Львиная голова, Столовая гора

Утром поднимемся на Львиную голову. С её высоты открывается потрясающий вид на Кейптаун, океан, бухты, хребет 12 апостолов и Столовую гору — пожалуй, лучшая обзорная площадка города. Треккинг недолгий, в 2 этапа: сначала лёгкая тропа, потом подъём с лестницами и камнями.

Спустимся и на фуникулёре отправимся на Столовую гору — визитную карточку столицы. Преодолеем круговой маршрут по плато и встретим представителей флоры и фауны, включая эндемиков.

Пешком преодолеем 10 км.

5 день

Морское сафари к китам или поездка на ферму Корнеллскоп

Осенью поедем в Херманус, чтобы увидеть китов (при хорошей погоде). Это место входит в 12 лучших в мире для наблюдения за океанскими гигантами — в некоторых бухтах одновременно могут находиться более 20 особей. Кроме того, здесь можно встретить косаток, дельфинов, морских котиков. Восхитительные эмоции!

Весной отправимся на ферму Корнеллскоп. Здесь живут дикие животные, спасённые от гибели, и мы сможем узнать о них много интересного.

Пешком преодолеем 5 км.

6 день

Мыс Игольный, заповедник «Де Хуп»

Следующий пункт — мыс Игольный. Тут мы увидим слияние Атлантического и Индийского океанов, севший на мель корабль, старинный маяк. Побеседуем о произошедших тут кораблекрушениях, а в сезон (июнь-ноябрь) прямо у берега встретим китов.

Далее отправимся в заповедник «Де Хуп». Здесь обитает 260 видов птиц, множество антилоп и зебр. А ещё это дом для единственной в Западной Капской провинции колонии редкого капского стервятника. Мы пройдём по территории, знаменитой белыми дюнами, уходящими прямо в океан, — выглядит впечатляюще! Ночёвка в Стил-Бэй или Моссел-Бэй.

Пешком преодолеем 14 км.

7 день

Сафари по заповеднику «Ботлиерскоп», круиз

Сегодняшнее путешествие начнётся по дороге садов — это 500 км через живописные прибрежные города Западного Кейпа вдоль кромки океана. Дорога включает саванну, субтропики, тропический лес, полупустыню — рай для ценителей природы.

Главное приключение этого дня — погружение в мир дикой Африки. Мы направимся в заповедник «Ботлиерскоп», пройдём брифинг о правилах поведения и безопасности и начнём сафари. На открытом джипе мы проедем, слушая интересные рассказы о флоре и фауне, и, конечно, встретим множество животных. Это большая пятёрка — слоны, носороги, львы, буйволы, леопарды.

По завершении — обед в заповеднике с видом окрестностей. Потом направимся в Найзну. Если позволит погода, устроим круиз по лазурной лагуне, продегустируем морепродукты прямо с ферм и, возможно, встретим китов и дельфинов.

Пешком преодолеем 7 км.

8 день

Треккинг по заповеднику Robberg Nature Reserve

Утром — треккинг по заповеднику Robberg Nature Reserve. Могучий океан, богатая растительность, колонии морских котиков, бесконечный пляж — всего и не описать! А в сезон можно увидеть у берегов дельфинов и китов. Ночёвка в Плеттенберг-Бэй.

Пешком преодолеем 11 км.

9 день

Сафари по парку «Крагга Камма»

Сегодня едем в парк «Крагга Камма». На своей машине мы совершим сафари: хищники, копытные, пернатые — кто тут только не живёт! На один вечер они станут нашими соседями, ведь мы останемся ночевать прямо здесь. Незабываемый опыт!

10 день

Треккинг по нацпарку «Тситсикамма»

Позавтракаем рядом с дикими обитателями парка и продолжим путь. В национальном парке «Тситсикамма» нас ожидает занятие по погоде — небольшой треккинг по подвесным мостам и вдоль скал или сплав на каяках по ущелью. В любом случае обеспечены головокружительные виды на океан.

После обеда доберёмся в Уилдернесс, окружённый национальным парком с горными реками, водопадами, озёрами, прибрежными дюнами. Ночевать останемся здесь или в Джордже.

Пешком преодолеем 8 км.

11 день

Страусиная ферма

После недолгого переезда мы остановимся на страусиной ферме в городе Оудсхорн. Понаблюдаем за птицами, прокатимся на тракторе, пообедаем стейком. К вечеру окажемся в уютном Франшхуке, который считается винной столицей Южной Африки. Это компактный колониальный уголок, окружённый горами и виноградниками, который привлекает великолепными напитками — их мы попробуем завтра.

12 день

Вояж на винном трамвае

Сегодня нас ждёт необычное приключение — поездка по винодельням на трамвае. Мы увидим красивейшие виноградники, некоторые напитки продегустируем прямо в транспорте, другие — в лучших винодельнях. Погрузимся в процесс производства, попробуем разные сорта и пообедаем, любуясь лозами и горами. К вечеру вернёмся в Кейптаун.

13 день

Возвращение домой

Утром проводим вас к аэропорту и попрощаемся. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Кейптаун и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины, винные дегустации
  • Спортивная медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кейптауна, 15:00
Завершение: Аэропорт Кейптауна, 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — Организатор в Кейптауне
Провёл экскурсии для 16 туристов
Профессиональный турист, основатель и руководитель клуба. Автор, организатор и руководитель пеших и водных походов по Норвегии, Исландии, Франции, Италии, Новой Зеландии. Мой туристический опыт свыше 30 лет. Собрал команду любознательных, активных и неравнодушных людей. Вместе мы расширяем географию и виды активного отдыха. Сейчас в нашем арсенале и треккинговые туры, и яхтенные, и познавательно-экскурсионные, а чаще всего — их комбинация.

