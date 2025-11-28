В этом отпуске будет множество открытий, и ни один день не будет похож на предыдущий. Мы преодолеем по ЮАР 1800 км и увидим всё самое-самое.Изучим столицу — яркий и современный

Кейптаун — и объедем на трамвае старейшие винодельни, где можно попробовать главные сорта страны — шираз, пинотаж, шардоне, каберне совиньон. Большую же часть тура посвятим природному достоянию. Проследуем вдоль скалистого побережья и доберёмся к краю света — Игольному мысу, у которого встречаются Атлантический и Индийский океаны. Пешком исследуем заповедники и нацпарк, поднимемся на Львиную голову и Столовую гору — треккинги несложные и подойдут новичкам. А главное — вблизи понаблюдаем за дикими животными и птицами — пингвинами, китами, страусами, слонами, носорогами, львами, буйволами и многими другими. Будем путешествовать с комфортом — в камерной группе, с ночёвками в уютных отелях 4* и гостевых домах.

Описание тура

Организационные детали

Рейсы надо смотреть с вылетом накануне старта. Мы ориентируемся на рейсы авиакомпании Ethiopian Airlines (через Аддис-Абебу) или Qatar Airways (через Доху). Обратные билеты можно брать на утренние/дневные рейсы на день финиша.

С собой необходимо взять:

Одежду и обувь для треккинга и отдыха

Непромокаемую куртку, флиску

Средства от солнца: головной убор, крем от загара с максимальной защитой

Обычную обувь и одежду для поездок

Необходимое для купания полотенце

Фонарик (в ЮАР могут быть отключения света)

Собственную аптечку

Деньги на питание, карманные расходы и сувениры

Вещи желательно везти в чемоданах/сумках ручной клади

Температура воздуха: днём +15–28, ночью +10–18. Температура воды: от +16.