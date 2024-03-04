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Авторский тур
11 дней
Приключения в ЮАР и Зимбабве: большое путешествие с треккингами и сафари
Увидеть водопад Виктория, взойти на Столовую гору и познакомиться с африканскими пингвинами
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
13 сен в 10:00
27 дек в 10:00
$2 950 за человека
Авторский тур
11 дней
Увидеть настоящую Африку: сафари, винодельни и мыс Доброй Надежды
Увидеть пингвинов, побывать на краю света, где сливаются океаны, и попробовать местное вино
Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00
6 окт в 14:00
19 апр в 08:00
$2 960 за человека
Авторский тур
11 дней
Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
Продегустировать вина Стелленбоша, полакомиться устрицами в Найсне и увидеть обитателей парка «Эддо»
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
21 сен в 10:00
4 окт в 10:00
200 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр4 марта 2024В туре по ЮАР меня поразило необыкновенное буйство красок весенних цветов (в ноябре там весна) и богатство животного мира. Ощущения,
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «11-дневные туры»
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