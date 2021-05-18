Полезная информация о Йоханнесбурге
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Местное время в Йоханнесбурге
21:1239
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇿🇦 ЮАР
|Название города
|Йоханнесбург
|По-английски
|Johannesburg
|Столица региона
|Йоханнесбург является столицей региона
|Население города
|2 026 469 чел.
|Аэропорты
|Тамбо JNB, Rand/Germiston QRA, Лансерия HLA, Grand Central GCJ
|Часовой пояс
|Africa/Johannesburg
|Средняя высота
|1 767 м. от уровня моря
Где находится Йоханнесбург на карте
Йоханнесбург