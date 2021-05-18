Всё о Йоханнесбурге

Полезная информация о Йоханнесбурге

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Местное время в Йоханнесбурге
21:1239
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇿🇦 ЮАР
Название городаЙоханнесбург
По-английскиJohannesburg
Столица регионаЙоханнесбург является столицей региона
Население города2 026 469 чел.
АэропортыТамбо JNB, Rand/Germiston QRA, Лансерия HLA, Grand Central GCJ
Часовой поясAfrica/Johannesburg
Средняя высота1 767 м. от уровня моря

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