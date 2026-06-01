Индивидуальная
Чеджу - остров, куда хочется вернуться
Увидеть юго-западную часть острова и познакомиться со знаменитыми бабушками-ныряльщицами
«Мы побываем на водопаде Чонбан с чистейшей артезианской водой»
19 июн в 10:00
25 июн в 10:00
от $401 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Океан, лава, ветер и буддийская тишина Южного Чеджу
Исследовать остров вулканов и духовной культуры
Начало: В городе Согвипо на острове Чеджу
«На маршруте возмоны лестницы и неровные дорожки на природных объектах»
20 июн в 10:00
21 июн в 10:00
$1160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Загадочный и невероятно красивый Восточный Чеджу
Вулканические пейзажи, Секретный лес, лавовая пещера и культура ныряльщиц
Начало: Город Чеджу или Согвипо
«Утром здесь особенно красиво: мягкий свет проникает сквозь деревья, а тишину нарушают только звуки природы»
20 июн в 09:00
21 июн в 09:00
$1160 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Чеджу в категории «Природа и пейзажи»
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