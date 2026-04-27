маршрут по Пусану со всеми пожеланиями. По нашей вине, весь план пошёл не по плану, но Мария быстро сориентировалась, и мы ничуть не упустили из желаемого. По ходу дела подобрала для нас идеальный ресторанчик для обеда с учётом наших хотелок угря на гриле и познакомила с вином из черной малины (ежевики?).

Хотелось чуть больше времени на Камчон ("деревня" не самая интересная или красивая в моей жизни, но вот сувенирные магазинчики там топ, хотелось зайти в каждый, но времени не хватило (опять-таки мы сами виноваты тут).

Обращу внимание, что это была не классическая экскурсия, где рассказывают много исторических/географических/прикладных фактов, скорее -- прогулка с подругой, которая знает классные места и с удовольствием их показывает и рассказывает, разбавляя всё это историями о жизни корейцев и эмигрантов.