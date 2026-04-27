Познавательные экскурсии на природе в Пусане

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Пусане на русском языке, цены от $130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом
На машине
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Познакомиться с самыми живописными местами мегаполиса и узнать его историю
«Здесь древние храмы соседствуют с арт-деревнями, а морские пейзажи — с видами современных небоскрёбов»
Завтра в 09:30
31 мая в 09:30
$580 за всё до 4 чел.
Знакомство с Пусаном
На машине
9 часов
Индивидуальная
Увидеть храм на скалах у моря, корейский Санторини и панораму на мост Кванган
«Вы отправитесь в путешествие по самым ярким символам летней столицы: от храма на скалах Хэдон Ёнгунса до живописной деревни Гамчхон и шумного рыбного рынка Чагальчхи»
31 мая в 09:00
1 июн в 09:00
$130 за человека
От небоскрёбов Пусана к храмам Кёнджу
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектура, главный пляж и рыбный рынок
Начало: В любом месте по договорённости
«почему стеклянный мост над морем связан с природной символикой страны»
Завтра в 10:00
31 мая в 10:00
$490 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом
Мария очень хороший экскурсавод. Показала основные туристические места Пусана и даже аутентичные локации. Много рассказала про Корею. Старалась помочь и
сделать нашу поездку максимально комфортной. Показала интересный ресторан для местных, помогла с косметикой. Хороший, чистый автомобиль мерседес. Она прекрасный водитель и интересный собеседник.

Михаил
Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом
Экскурсия по Пусану оставила очень тёплое и целостное впечатление. Были с женой и ребёнком, и формат идеально подошёл для такого
состава: спокойный темп, продуманный маршрут, красивые локации без лишней спешки. Город раскрыли с разных сторон — и через виды, и через атмосферу.

Отдельно хочу отметить гида Марию — очень приятный, внимательный и профессиональный человек. Чётко чувствует ритм группы, гибко подстраивается под пожелания, даёт информацию структурировано и по делу. С ней было легко и комфортно на протяжении всей экскурсии.

Передвижение было организовано на комфортном автомобиле, всё чисто, аккуратно, без задержек. Это добавляет спокойствия и позволяет действительно наслаждаться поездкой, не отвлекаясь на организационные моменты.

В итоге получили именно тот формат, который хотели: интересный, удобный и без перегруза. Экскурсия прошла на высоком уровне, однозначно рекомендую Марию и её программу по Пусану!

Mark
Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом
Нам очень понравилась наш гид Маша. Благодаря ей мы прекрасно провели время и просто влюбились в Пусан. Но кроме того,
нам очень понравилась Маша как человек. Немотря на молодость, она многое в жизни успела повидать. С ней интересно беседовать на любые темы. Ну, и кроме того, она нам очень помогла - только благодаря её помощи мы смогли купить билеты на поезд в Сеул. Мы обязательно вернёмся когда-нибудь в Пусан, и обязательно захотим ещё раз встретиться с Машей.

А
Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом
Спасибо Марии за прекрасную экскурсию. Было комфортно передвигаться на авто, и программа была адаптирована под наши желания. Мы посетили много красивых мест, хочется вернуться в Пусан снова.
О
Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом
Экскурсия просто невероятно прекрасна! Такой набор впечатлений и эмоций. Маршрут модифицируется под желания заказчика, полностью персональный и на шикарной машине.
Пусан открылся для меня самой волшебной стороной, окутанный рассказами Марии, секретными местечками и уютными уголками красоты природы! Я до сих пор под впечатлением насколько много я смогла увидеть и узнать всего за 1 день. Мария была прекрасным гидом, и стала для меня настоящим другом, настолько наша беседа стала увлекательной по пути!

Sophya
Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом
Спасибо большое Марии за экскурсию. С момента брони была на связи, уточняла наши предпочтения и за день составила и прислала
маршрут по Пусану со всеми пожеланиями. По нашей вине, весь план пошёл не по плану, но Мария быстро сориентировалась, и мы ничуть не упустили из желаемого. По ходу дела подобрала для нас идеальный ресторанчик для обеда с учётом наших хотелок угря на гриле и познакомила с вином из черной малины (ежевики?).
Хотелось чуть больше времени на Камчон ("деревня" не самая интересная или красивая в моей жизни, но вот сувенирные магазинчики там топ, хотелось зайти в каждый, но времени не хватило (опять-таки мы сами виноваты тут).
Обращу внимание, что это была не классическая экскурсия, где рассказывают много исторических/географических/прикладных фактов, скорее -- прогулка с подругой, которая знает классные места и с удовольствием их показывает и рассказывает, разбавляя всё это историями о жизни корейцев и эмигрантов.

Н
Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом
Нам очень понравилась экскурсия!! Мари супер позитивная, так интересно и увлекательно показала нам Пусан, что мы обязательно вернемся сюда еще. Это лучший гид в нашем путешествии! Прощались, как добрые, давние друзья!! Советуем брать экскурсию с Мари, получите массу положительных эмоций!!
Н
Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом
Очень понравилось с Марией! Индивидуальное составление экскурсии с учётом пожеланий на 6 человек со встречей сразу на вокзале. Мы успели всю нашу насыщенную программу, хотя время в Пусане было ограничено. Спасибо за экскурсию, было приятно познакомиться!
Е
Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом
спасибо за интересную экскурсию, все было отлично!
Л
Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом
Полюбили Пусан благодаря нашему гиду Марии! Спасибо Вам! Очень доброжелательная, позитивная, энергичная, внимательная и терпеливая! Обязательно вернемся в Пусан, обязательно с Марией! Всем рекомендую
Всего 11 отзывов в Пусане в категории "Природа и пейзажи"

Ответы на вопросы от путешественников по Пусану в категории «Природа и пейзажи»

Сколько стоит экскурсия по Пусану в мае 2026
Сейчас в Пусане в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 580. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
