Найдено 3 экскурсии в категории « Пляжи » в Пусане на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 5 часов Мини-группа до 10 чел. Вечерний Пусан: от исторических кварталов до ночной культурной жизни Увидеть знаменитый мост Кванан-тэгё, деревню Камчхон, район Нампходон и пляж Гвангалли Начало: У метро «Джагалчи» (Jagalchi Station) Расписание: ежедневно в 17:00 $150 за человека На машине 6.5 часов Индивидуальная до 4 чел. От небоскрёбов Пусана к храмам Кёнджу Архитектура, главный пляж и рыбный рынок Начало: В любом месте по договорённости «Хэундэ — самый известный пляж города, где современный Пусан встречается с морем» от $650 за всё до 4 чел. На автобусе На поезде 12 часов Групповая до 25 чел. Пусан за один день: храм у моря, пляжи и панорамный поезд Совместить лучшие виды и истории о современной Корее Начало: На станции Пусан «Из окна открываются виды на море, скалы и пляжи Пусана» Расписание: ежедневно в 09:00 $100 за человека Другие экскурсии Пусана

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