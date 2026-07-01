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Пляжи Пусана

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляжи» в Пусане на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Вечерний Пусан: от исторических кварталов до ночной культурной жизни
Пешая
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Пусан: от исторических кварталов до ночной культурной жизни
Увидеть знаменитый мост Кванан-тэгё, деревню Камчхон, район Нампходон и пляж Гвангалли
Начало: У метро «Джагалчи» (Jagalchi Station)
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
26 июл в 17:00
$150 за человека
От небоскрёбов Пусана к храмам Кёнджу
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
От небоскрёбов Пусана к храмам Кёнджу
Архитектура, главный пляж и рыбный рынок
Начало: В любом месте по договорённости
«Хэундэ — самый известный пляж города, где современный Пусан встречается с морем»
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от $650 за всё до 4 чел.
Пусан за один день: храм у моря, пляжи и панорамный поезд
На автобусе
На поезде
12 часов
Групповая
до 25 чел.
Пусан за один день: храм у моря, пляжи и панорамный поезд
Совместить лучшие виды и истории о современной Корее
Начало: На станции Пусан
«Из окна открываются виды на море, скалы и пляжи Пусана»
Расписание: ежедневно в 09:00
27 июл в 09:00
28 июл в 09:00
$100 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пусану в категории «Пляжи»

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В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Вечерний Пусан: от исторических кварталов до ночной культурной жизни;
  2. От небоскрёбов Пусана к храмам Кёнджу;
  3. Пусан за один день: храм у моря, пляжи и панорамный поезд.
Сколько стоит экскурсия по Пусану в июле 2026
Сейчас в Пусане в категории "Пляжи" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 650.
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