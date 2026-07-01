Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Пусан: от исторических кварталов до ночной культурной жизни
Увидеть знаменитый мост Кванан-тэгё, деревню Камчхон, район Нампходон и пляж Гвангалли
Начало: У метро «Джагалчи» (Jagalchi Station)
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
26 июл в 17:00
$150 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
От небоскрёбов Пусана к храмам Кёнджу
Архитектура, главный пляж и рыбный рынок
Начало: В любом месте по договорённости
«Хэундэ — самый известный пляж города, где современный Пусан встречается с морем»
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от $650 за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Пусан за один день: храм у моря, пляжи и панорамный поезд
Совместить лучшие виды и истории о современной Корее
Начало: На станции Пусан
«Из окна открываются виды на море, скалы и пляжи Пусана»
Расписание: ежедневно в 09:00
27 июл в 09:00
28 июл в 09:00
$100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пусану в категории «Пляжи»
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