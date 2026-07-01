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Пусан за один день: храм у моря, пляжи и панорамный поезд

Совместить лучшие виды и истории о современной Корее
Вы посетите самые известные места города: храм Хэдон Ёнгунса, живописное побережье, панорамный поезд «Скай Капсула», пляжи Хэундэ и Квангалли, канатную дорогу Сондо и смотровую площадку «Пусан Икс зе Скай». По пути поговорим о традициях, буддийской культуре и повседневной жизни корейцев.
Пусан за один день: храм у моря, пляжи и панорамный поезд
Пусан за один день: храм у моря, пляжи и панорамный поезд
Пусан за один день: храм у моря, пляжи и панорамный поезд

Описание экскурсии

В зависимости от дорожной ситуации переезды могут занимать от 20 до 60 мин.

Прибрежный храм Хэдон Ёнгунса (~1 ч). Вы осмотрите основные павильоны и смотровые площадки.

Панорамный поезд «Скай капсула» (~30 мин). Из окна открываются виды на море, скалы и пляжи Пусана.

Пляжи Сонджон, Хэундэ и Квангалли. Увидите морские пейзажи и мост Кванган.

Цветная деревня Камчхон (~1,5 ч). Посетите арт-квартал с яркими домами, лабиринтами улиц и множеством скульптур.

Чагальчхи (~2 ч, по желанию). Заглянем на большой рыбный рынок недалеко от моря.

Обед. Сделаем остановку в ресторане корейской кухни, где вы попробуете местные блюда.

Канатная дорога Сондо (~30 мин). На вершине вас ждут прогулочные дорожки и знаменитый стеклянный мост.

Смотровая площадка «Пусан Икс зе Скай» (~30 мин) Вы взглянете на город с высоты более 400 метров.

Мы расскажем о том, как живут обычные корейцы, какие существуют негласные правила общения, во что верят люди, как воспитывают детей, отмечают важные события и сохраняют многовековые традиции.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются:
    — «Скай капсула» — 50 000 вон (~$34) за чел.
    — канатная дорога Сондо (туда-обратно) — 24 000 вон (~$17) за чел.
    — «Пусан Икс зе Скай» — 27 000 вон (~$20) для взрослых, 24 000 вон (~$17) для детей 3-17 лет и пенсионеров. Детям до 3 лет вход свободный
    — питание и напитки
  • Билеты на «Скай капсулу» бронируются после подтверждения экскурсии. Если поездка будет невозможна из-за отсутствия билетов или плохой погоды, её заменит «Бич трейн» — 12 000 вон (~$9) за чел.

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции Пусан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваш гид в Пусане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 36 туристов
Живу в Корее с 2007 года и хорошо знаю страну изнутри. Со мной вы получите премиальный корейский сервис под ключ и решение любого вопроса.

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