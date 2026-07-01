Вы посетите самые известные места города: храм Хэдон Ёнгунса, живописное побережье, панорамный поезд «Скай Капсула», пляжи Хэундэ и Квангалли, канатную дорогу Сондо и смотровую площадку «Пусан Икс зе Скай». По пути поговорим о традициях, буддийской культуре и повседневной жизни корейцев.

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Описание экскурсии

В зависимости от дорожной ситуации переезды могут занимать от 20 до 60 мин.

Прибрежный храм Хэдон Ёнгунса (~1 ч). Вы осмотрите основные павильоны и смотровые площадки.

Панорамный поезд «Скай капсула» (~30 мин). Из окна открываются виды на море, скалы и пляжи Пусана.

Пляжи Сонджон, Хэундэ и Квангалли. Увидите морские пейзажи и мост Кванган.

Цветная деревня Камчхон (~1,5 ч). Посетите арт-квартал с яркими домами, лабиринтами улиц и множеством скульптур.

Чагальчхи (~2 ч, по желанию). Заглянем на большой рыбный рынок недалеко от моря.

Обед. Сделаем остановку в ресторане корейской кухни, где вы попробуете местные блюда.

Канатная дорога Сондо (~30 мин). На вершине вас ждут прогулочные дорожки и знаменитый стеклянный мост.

Смотровая площадка «Пусан Икс зе Скай» (~30 мин) Вы взглянете на город с высоты более 400 метров.

Мы расскажем о том, как живут обычные корейцы, какие существуют негласные правила общения, во что верят люди, как воспитывают детей, отмечают важные события и сохраняют многовековые традиции.

Организационные детали