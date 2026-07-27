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Провела экскурсии для 4 туристов

читать дальше уменьшить Корею не только через известные достопримечательности, но и через интересные истории и детали повседневной жизни. На моих прогулках вы узнаете больше о культуре, истории и современной жизни, почувствуете ритм страны и увидите её глазами человека, который здесь живёт. Моя цель — чтобы после экскурсии у вас остались не только красивые фотографии, но и настоящее понимание и любовь к Корее.

Я живу в Южной Корее с 2021 года и искренне влюблена в эту страну. Меня особенно увлекают её история, традиции и удивительные места, которые часто остаются незамеченными туристами. Я люблю показывать