Я покажу вам сразу несколько совершенно разных граней Пусана.
Мы начнём в сердце старого города, встретим закат над морем и прокатимся на одной из самых живописных канатных дорог Кореи. А завершим прогулку в заведении с живой джазовой музыкой. Вас ждут лучшие фотолокации, панорамные виды и атмосфера вечернего драйва.
Мы начнём в сердце старого города, встретим закат над морем и прокатимся на одной из самых живописных канатных дорог Кореи. А завершим прогулку в заведении с живой джазовой музыкой. Вас ждут лучшие фотолокации, панорамные виды и атмосфера вечернего драйва.
Описание экскурсии
15:00–15:30 — деревня Камчхон
Узкие улочки, яркие дома и виды на море будто созданы для фотографий в мягких лучах заходящего солнца.
16:30–17:30 — канатная дорога Сонгдо
Встретим закат над морем. С высоты открываются захватывающие виды на побережье, скалы и вечерние огни города.
18:30–19:30 — площадь Biff
Заглянем в район Нампходон — центр кинематографической и гастрономической жизни.
20:00–22:00 — пляж Гвангалли
Вы увидите знаменитый мост Кванан-тэгё, который каждый вечер превращается в огромное световое шоу и считается одной из главных визитных карточек Пусана. После посетим заведение, где отдохнём и послушаем музыку. По желанию можете заказать напиток.
Организационные детали
- Между локациями передвигаемся на такси (не входит в стоимость экскурсии) — ~$40
- Дополнительно оплачивается: билет на канатную дорогу — 19000 вон (~ $13) за чел., напиток в баре — от 15000 вон (~ $10)
ежедневно в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$150
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Джагалчи» (Jagalchi Station)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Пусане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 4 туристов
Я живу в Южной Корее с 2021 года и искренне влюблена в эту страну. Меня особенно увлекают её история, традиции и удивительные места, которые часто остаются незамеченными туристами. Я люблю показывать
Входит в следующие категории Пусана
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