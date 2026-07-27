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Вечерний Пусан: от исторических кварталов до ночной культурной жизни

Увидеть знаменитый мост Кванан-тэгё, деревню Камчхон, район Нампходон и пляж Гвангалли
Я покажу вам сразу несколько совершенно разных граней Пусана.

Мы начнём в сердце старого города, встретим закат над морем и прокатимся на одной из самых живописных канатных дорог Кореи. А завершим прогулку в заведении с живой джазовой музыкой. Вас ждут лучшие фотолокации, панорамные виды и атмосфера вечернего драйва.
Вечерний Пусан: от исторических кварталов до ночной культурной жизни
Вечерний Пусан: от исторических кварталов до ночной культурной жизни
Вечерний Пусан: от исторических кварталов до ночной культурной жизни

Описание экскурсии

15:00–15:30 — деревня Камчхон

Узкие улочки, яркие дома и виды на море будто созданы для фотографий в мягких лучах заходящего солнца.

16:30–17:30 — канатная дорога Сонгдо

Встретим закат над морем. С высоты открываются захватывающие виды на побережье, скалы и вечерние огни города.

18:30–19:30 — площадь Biff

Заглянем в район Нампходон — центр кинематографической и гастрономической жизни.

20:00–22:00 — пляж Гвангалли

Вы увидите знаменитый мост Кванан-тэгё, который каждый вечер превращается в огромное световое шоу и считается одной из главных визитных карточек Пусана. После посетим заведение, где отдохнём и послушаем музыку. По желанию можете заказать напиток.

Организационные детали

  • Между локациями передвигаемся на такси (не входит в стоимость экскурсии) — ~$40
  • Дополнительно оплачивается: билет на канатную дорогу — 19000 вон (~ $13) за чел., напиток в баре — от 15000 вон (~ $10)

ежедневно в 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$150
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Джагалчи» (Jagalchi Station)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Пусане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 4 туристов
Я живу в Южной Корее с 2021 года и искренне влюблена в эту страну. Меня особенно увлекают её история, традиции и удивительные места, которые часто остаются незамеченными туристами. Я люблю показывать
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Корею не только через известные достопримечательности, но и через интересные истории и детали повседневной жизни. На моих прогулках вы узнаете больше о культуре, истории и современной жизни, почувствуете ритм страны и увидите её глазами человека, который здесь живёт. Моя цель — чтобы после экскурсии у вас остались не только красивые фотографии, но и настоящее понимание и любовь к Корее.

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