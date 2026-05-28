Вы узнаете морскую столицу Кореи как живой прибрежный город, где есть свои Санторини и Москва-Сити. Посетите пляжи, рынок морепродуктов, арт-деревню Камчхон, буддийский монастырь Хэдон Ёнгуса.
И познакомитесь с атмосферой, культурой, традициями, укладом жизни в одном из самых комфортных и безопасных мест страны.
Описание экскурсии
9:00 — выезд
9:30 — погуляем по пляжу Хэундэ и побеседуем о районе Марин-Сити, который сравнивают с Москва-Сити
10:15 — пройдём по тропам на острове Тонбэксом и полюбуемся панорамами
11:30 — посетим буддийский монастырь Хэдон Ёнгуса у моря
13:00 — пообедаем на рынке морепродуктов Чагальчхи
14:30 — рассмотрим разноцветные домики в арт-деревне Камчхон и обсудим, как она появилась после Корейской войны и почему её называют корейским Санторини
15:40 — с пляжа увидим белоснежный подвесной мост Кваналли, поговорим о его истории и современном Пусане
17:00 — возвращение
Организационные детали
- Едем на Lexus NX300h или Honda HR-V
- Питание оплачивается дополнительно. Средний чек за морепродукты, рыбу, барбекю $30–40. Есть бюджетные корейские блюда за $10–15
- По желанию можно приобрести пропуск по интересным точкам деревни Камчхон (12 локаций и сувенир в конце) — ~$1,5
- Если захотите, скорректируем маршрут под ваши интересы, пожелания, темп. Подробности уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Пусане
Я живу в Южной Корее более 20 лет, и Пусан стал для меня настоящим домом. Здесь родились и учатся мои дети, поэтому я хорошо понимаю корейскую культуру, менталитет и повседневную
