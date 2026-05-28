Вы узнаете морскую столицу Кореи как живой прибрежный город, где есть свои Санторини и Москва-Сити. Посетите пляжи, рынок морепродуктов, арт-деревню Камчхон, буддийский монастырь Хэдон Ёнгуса. И познакомитесь с атмосферой, культурой, традициями, укладом жизни в одном из самых комфортных и безопасных мест страны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $380 за экскурсию

Ваш гид в Пусане

Описание экскурсии

9:00 — выезд

9:30 — погуляем по пляжу Хэундэ и побеседуем о районе Марин-Сити, который сравнивают с Москва-Сити

10:15 — пройдём по тропам на острове Тонбэксом и полюбуемся панорамами

11:30 — посетим буддийский монастырь Хэдон Ёнгуса у моря

13:00 — пообедаем на рынке морепродуктов Чагальчхи

14:30 — рассмотрим разноцветные домики в арт-деревне Камчхон и обсудим, как она появилась после Корейской войны и почему её называют корейским Санторини

15:40 — с пляжа увидим белоснежный подвесной мост Кваналли, поговорим о его истории и современном Пусане

17:00 — возвращение

Организационные детали