Контрасты Пусана: от традиционных районов у моря до современных городских кварталов

Почувствовать ритм главного порта Южной Кореи и изучить основные достопримечательности
Вы узнаете морскую столицу Кореи как живой прибрежный город, где есть свои Санторини и Москва-Сити. Посетите пляжи, рынок морепродуктов, арт-деревню Камчхон, буддийский монастырь Хэдон Ёнгуса.

И познакомитесь с атмосферой, культурой, традициями, укладом жизни в одном из самых комфортных и безопасных мест страны.
Описание экскурсии

9:00 — выезд

9:30 — погуляем по пляжу Хэундэ и побеседуем о районе Марин-Сити, который сравнивают с Москва-Сити

10:15 — пройдём по тропам на острове Тонбэксом и полюбуемся панорамами

11:30 — посетим буддийский монастырь Хэдон Ёнгуса у моря

13:00 — пообедаем на рынке морепродуктов Чагальчхи

14:30 — рассмотрим разноцветные домики в арт-деревне Камчхон и обсудим, как она появилась после Корейской войны и почему её называют корейским Санторини

15:40 — с пляжа увидим белоснежный подвесной мост Кваналли, поговорим о его истории и современном Пусане

17:00 — возвращение

Организационные детали

  • Едем на Lexus NX300h или Honda HR-V
  • Питание оплачивается дополнительно. Средний чек за морепродукты, рыбу, барбекю $30–40. Есть бюджетные корейские блюда за $10–15
  • По желанию можно приобрести пропуск по интересным точкам деревни Камчхон (12 локаций и сувенир в конце) — ~$1,5
  • Если захотите, скорректируем маршрут под ваши интересы, пожелания, темп. Подробности уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Пусане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Южной Корее более 20 лет, и Пусан стал для меня настоящим домом. Здесь родились и учатся мои дети, поэтому я хорошо понимаю корейскую культуру, менталитет и повседневную
жизнь. Изучала корейский язык в Pusan National University. С удовольствием помогу вам познакомиться с Пусаном — второй столицей Южной Кореи — глазами человека, который прожил здесь значительную часть жизни. Вместе мы увидим не только популярные места, но и атмосферные районы, локальные локации и настоящий живой город, который сложно почувствовать в рамках стандартных туристических маршрутов. Я много путешествую и вместе с семьёй посетила множество стран. Этот опыт помогает мне лучше понимать ожидания гостей и создавать комфортные индивидуальные маршруты с продуманной логистикой и вниманием к деталям. Передвижение осуществляется на комфортабельных автомобилях. Для небольших private-групп и индивидуальных гостей возможна организация удобного сопровождения и помощи с перемещением по городу. Для групп большего размера транспорт организуется по предварительной договорённости. С 2012 года я являюсь основателем и руководителем компании, официально работающей в сфере медицинского туризма в Южной Корее и имеющей необходимую лицензию. При необходимости могу помочь с организацией wellness- и medical-программ, подбором клиник, записью на обследования и поддержкой на русском языке во время пребывания в Корее. Языки: русский — родной корейский — свободный английский — разговорный Моя задача — сделать ваше пребывание в Корее комфортным, спокойным и по-настоящему запоминающимся.

