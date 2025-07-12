Погружение в традиции: аренда ханбока и поход по королевским дворцам Начните экскурсию с посещения пункта аренды ханбока, где вам помогут надеть традиционный ханбок. Опытные специалисты окажут поддержку в одевании, а при желании помогут с традиционной прической и аксессуарами. После подготовки вы сами решаете, какой дворец посетить: Кёнбоккун, Чхандоккун, Кёнхуйгун, Дэксугун или Чхангёнгун. Посетители в ханбоке получают бесплатный вход в выбранный дворец. Насладитесь великолепной архитектурой дворцов и просторными садами. Если предпочитаете, можно совершить прогулку по традиционной деревне Букчон Ханок, исследуя узкие улочки и аутентичные корейские дома, что подарит атмосферу старого Сеула. По окончании прогулки ханбок нужно вернуть в пункт аренды. Важная информация:

