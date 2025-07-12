Мои заказы

Аренда ханбока с посещением корейских дворцов

Выберите традиционный ханбок, получите помощь специалистов по одеванию и, при желании, прическу и аксессуары.

Бесплатный вход в корейские дворцы или прогулка по деревне Букчон в ханбоке подарят незабываемые впечатления.
5
4 отзыва
Аренда ханбока с посещением корейских дворцов
Аренда ханбока с посещением корейских дворцов
Аренда ханбока с посещением корейских дворцов

Описание водной прогулки

Погружение в традиции: аренда ханбока и поход по королевским дворцам Начните экскурсию с посещения пункта аренды ханбока, где вам помогут надеть традиционный ханбок. Опытные специалисты окажут поддержку в одевании, а при желании помогут с традиционной прической и аксессуарами. После подготовки вы сами решаете, какой дворец посетить: Кёнбоккун, Чхандоккун, Кёнхуйгун, Дэксугун или Чхангёнгун. Посетители в ханбоке получают бесплатный вход в выбранный дворец. Насладитесь великолепной архитектурой дворцов и просторными садами. Если предпочитаете, можно совершить прогулку по традиционной деревне Букчон Ханок, исследуя узкие улочки и аутентичные корейские дома, что подарит атмосферу старого Сеула. По окончании прогулки ханбок нужно вернуть в пункт аренды. Важная информация:
Посетители, одетые в ханбок, получают право на бесплатный вход в корейские дворцы.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец Кёнбоккун
  • Дворец Чхандоккун
  • Дворец Кёнхигун
  • Дворец Токсугун
  • Дворец Чхангенгун
  • Деревня Букчон Ханок
Что включено
  • Аренда ханбока
  • Нижняя юбка
  • Сумочка
  • Повязка для волос
  • Традиционная корейская шляпа
  • Использование шкафчиков для вещей
  • Вход в дворцы Кёнбоккун, Чхандоккун, Кёнхуйгун, Дэксугун и Чхангёнгун (бесплатно при аренде ханбока)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Прическа
  • Подъюбник женский
  • Аксессуары
Место начала и завершения?
South Korea, Seoul, Jongno-gu, Sajik-ro, 133-2 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Посетители
  • Одетые в ханбок
  • Получают право на бесплатный вход в корейские дворцы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Алла
12 июл 2025
Очень довольны этой услугой! Обязательно к посещению, если вы в Сеуле🙌🏻 Сотрудники просто замечательные — приветливые и очень добрые🥰 Особенно хочу отметить одну девушку-филиппинку, которая там работает🫰🏻 К сожалению, забыла спросить её имя🙈😊 Место легко найти, и оно находится в пешей доступности от дворца 🙌🏻 Всё того стоит🙏🏻🫰🏻
М
Мария
28 мая 2025
Отличный опыт! Хотя аренда проходила в очень оживлённом месте, для иностранцев всё организовано легко и быстро. Мне даже любезно продлили время аренды по моей просьбе!
Д
Давид
15 мар 2025
Превзошло все ожидания! Это стало замечательной семейной памятью
о
оксана
10 янв 2025
Всё было понятно и просто. Персонал очень дружелюбный и всегда готов помочь.

Входит в следующие категории Сеула

Похожие экскурсии из Сеула

«Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
Пешая
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
«Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
Познать традиционный и современный Сеул через галереи, архитектуру и магазины
28 ноя в 13:30
29 ноя в 11:00
$257 за всё до 4 чел.
Сеул: путешествие во времени и традициях
Пешая
4 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Сеул: путешествие во времени
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи
Начало: Ручья Чхонгечхон
Расписание: в понедельник в 10:00
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
$103 за человека
Погружение в атмосферу Сеула
На машине
9 часов
49 отзывов
Индивидуальная
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
28 ноя в 09:00
1 дек в 09:30
$512 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сеуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сеуле