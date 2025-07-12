Выберите традиционный ханбок, получите помощь специалистов по одеванию и, при желании, прическу и аксессуары.
Бесплатный вход в корейские дворцы или прогулка по деревне Букчон в ханбоке подарят незабываемые впечатления.
Описание водной прогулки
Погружение в традиции: аренда ханбока и поход по королевским дворцам Начните экскурсию с посещения пункта аренды ханбока, где вам помогут надеть традиционный ханбок. Опытные специалисты окажут поддержку в одевании, а при желании помогут с традиционной прической и аксессуарами. После подготовки вы сами решаете, какой дворец посетить: Кёнбоккун, Чхандоккун, Кёнхуйгун, Дэксугун или Чхангёнгун. Посетители в ханбоке получают бесплатный вход в выбранный дворец. Насладитесь великолепной архитектурой дворцов и просторными садами. Если предпочитаете, можно совершить прогулку по традиционной деревне Букчон Ханок, исследуя узкие улочки и аутентичные корейские дома, что подарит атмосферу старого Сеула. По окончании прогулки ханбок нужно вернуть в пункт аренды.
Посетители, одетые в ханбок, получают право на бесплатный вход в корейские дворцы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Кёнбоккун
- Дворец Чхандоккун
- Дворец Кёнхигун
- Дворец Токсугун
- Дворец Чхангенгун
- Деревня Букчон Ханок
Что включено
- Аренда ханбока
- Нижняя юбка
- Сумочка
- Повязка для волос
- Традиционная корейская шляпа
- Использование шкафчиков для вещей
- Вход в дворцы Кёнбоккун, Чхандоккун, Кёнхуйгун, Дэксугун и Чхангёнгун (бесплатно при аренде ханбока)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Прическа
- Подъюбник женский
- Аксессуары
Место начала и завершения?
South Korea, Seoul, Jongno-gu, Sajik-ro, 133-2 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Посетители
- Одетые в ханбок
- Получают право на бесплатный вход в корейские дворцы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
12 июл 2025
Очень довольны этой услугой! Обязательно к посещению, если вы в Сеуле🙌🏻 Сотрудники просто замечательные — приветливые и очень добрые🥰 Особенно хочу отметить одну девушку-филиппинку, которая там работает🫰🏻 К сожалению, забыла спросить её имя🙈😊 Место легко найти, и оно находится в пешей доступности от дворца 🙌🏻 Всё того стоит🙏🏻🫰🏻
М
Мария
28 мая 2025
Отличный опыт! Хотя аренда проходила в очень оживлённом месте, для иностранцев всё организовано легко и быстро. Мне даже любезно продлили время аренды по моей просьбе!
Д
Давид
15 мар 2025
Превзошло все ожидания! Это стало замечательной семейной памятью
о
оксана
10 янв 2025
Всё было понятно и просто. Персонал очень дружелюбный и всегда готов помочь.
