Путешествие по Сеулу - это уникальная возможность окунуться в историю и культуру Кореи.Участники экскурсии смогут посетить главные достопримечательности города, такие как площадь Кванхвамун, дворец Кёнбоккун и деревню Букчон.В ходе прогулки

вы узнаете о жизни людей во времена династии Чосон, влиянии Российской империи на Корею и о том, как конфуцианские традиции формируют современный менталитет. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 5 лет, а входные билеты включены в стоимость

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Сеуле - это весна и осень, особенно март, апрель, май, сентябрь, октябрь и ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, без изнуряющей жары и сильных дождей, что позволяет насладиться прогулками по городу. Летом, в июне и августе, бывает жарко и влажно, но можно укрыться в тени деревьев или в прохладных помещениях дворцов. Зимой, с декабря по февраль, температура может быть низкой, но снежные пейзажи добавляют особую атмосферу, и экскурсия всё равно будет интересной.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.