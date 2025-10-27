Путешествие по Сеулу - это уникальная возможность окунуться в историю и культуру Кореи.
Участники экскурсии смогут посетить главные достопримечательности города, такие как площадь Кванхвамун, дворец Кёнбоккун и деревню Букчон.
В ходе прогулки
Участники экскурсии смогут посетить главные достопримечательности города, такие как площадь Кванхвамун, дворец Кёнбоккун и деревню Букчон.
В ходе прогулки
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Посещение знаковых дворцов
- 🕌 Погружение в дзен-буддизм
- 🏞 Прогулка по традиционной деревне
- 🌊 Приятный отдых у городского канала
- 🇰🇷 Узнайте о корейской культуре
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Сеуле - это весна и осень, особенно март, апрель, май, сентябрь, октябрь и ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, без изнуряющей жары и сильных дождей, что позволяет насладиться прогулками по городу. Летом, в июне и августе, бывает жарко и влажно, но можно укрыться в тени деревьев или в прохладных помещениях дворцов. Зимой, с декабря по февраль, температура может быть низкой, но снежные пейзажи добавляют особую атмосферу, и экскурсия всё равно будет интересной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Кванхвамун
- Дворец Кёнбоккун
- Деревня Букчон
- Улица Инсадон
- Буддийский храм Чогеса
- Ручей Чхонгечхон
Описание экскурсии
Мы покажем:
- Площадь Кванхвамун — главную площадь страны, где находятся памятники национальным героям Кореи.
- Дворец Кёнбоккун династии Чосон с красивой церемонией смены караула.
- Деревню Букчон в традиционном стиле ханок.
- Инсадонг — улицу ремесла сувениров.
- Буддийский храм Чогеса — сердце корейского дзен-буддизма.
- Ручей Чхонгечхон — городской канал, популярное место прогулок.
И расскажем:
- Как жили люди во времена династии Чосон.
- Что связывает Корею с Российской империей.
- Как традиции конфуцианства сформировали менталитет народа, сохранив гармонию между прошлым и настоящим.
- Что такие ритм палли-палли и как живут в нём современные корейцы.
- Как соседние страны повлияли на становление корейской культуры.
Организационные детали
- Входные билеты на маршруте включены в стоимость.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник в 11:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$103
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ручья Чхонгечхон
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Сеуле
Провели экскурсии для 346 туристов
Наши гиды — это не только профессионалы с многолетним опытом работы, но и увлечённые люди, погружённые в культуру и историю Кореи. Мы покажем вам знаменитые и не очень популярные места,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
27 окт 2025
Нам понравилось гулять с Ольгой! Красиво, интересно, лаконично!
М
Матвей
20 авг 2025
Все было супер! Были с Ольгой на пешей экскурсии, так получилось, что пришли только мы, поэтому получилась персональной. Ольга рассказала историю Кореи, как древней так и современной, прошлись как по новым объектам, так и по историческим (дворец, улочки). Напоследок Ольга подсказала хорошее место для обеда, и накидала кучу ссылок на достопримечательности, куда можно ещё сходить в поездке. Рекомендую!
К
Ксения
29 июл 2025
Всё очень понравилось. Спасибо большое Ольге за интересный рассказ!
Ю
Юлия
15 июл 2025
Ольга, спасибо Вам за прекрасную экскурсию! Очень интересную и познавательную. Я получила исчерпывающие ответы на все свои вопросы, возникающие по ходу повествования.
Отдельное спасибо за рекомендацию посетить Музей истории Сеула и Национальный этнографический музей Кореи. Второй просто замечательный - очень красивая, сделанная с любовью экспозиция. С детьми очень рекомендую!
P.s. Последние 4 фотографии из музеев: 2 из Истории, 2 из этнографического.
Отдельное спасибо за рекомендацию посетить Музей истории Сеула и Национальный этнографический музей Кореи. Второй просто замечательный - очень красивая, сделанная с любовью экспозиция. С детьми очень рекомендую!
P.s. Последние 4 фотографии из музеев: 2 из Истории, 2 из этнографического.
Anna
16 июн 2025
Много информации изложенной очень понятно. Много интересных локаций.
Оксана
16 июн 2025
Очень хороший экскурсовод. Все не спеша посмотрели и послушали! Маленьким составом идеально
А
Александра
9 июн 2025
Отличный гид для тех кто впервые в Корее! Всё расскажет и подскажет. Знает много про историю Кореи и очень интересно рассказывает. В процессе с пониманием относится к жаре и усталости слушателей экскурсии; экскурсия проводится с остановками в тени деревьев и зданий, у скамеек, так что есть возможность отдохнуть. Всем рекомендую Ольгу как гида, экскурсия стоит своих денег! Спасибо большое!
Аня
30 мая 2025
Оля замечательный экскурсовод! Я впервые была в Сеуле и практически ничего не знала о Корее кроме общеизвестных фактов. Оля провела нас по интереснейшим местам, сопровождая прогулку рассказами об истории Кореи,
Т
Татьяна
20 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Для себя открыла много нового. Эксурсовод Ольга отлично знает историю Кореи, ответила на все интересующие вопросы. Видно, что она получает от работы и общения с людьми удовольствие. Спасибо!:)))
Мария
19 мая 2025
Очень интересная экскурсия! Ольга рассказывала не банально, многие факты осели в голове после экскурсии. Маршрут был достаточно гибкий, по желанию могли остановиться попить чай и отдохнуть, сколько нужно. По мимо основной экскурсии, Ольга дала много информации и советов по поводу жизни в Сеуле)
Из плюсов также могу отметить то, что Ольга предлагала делать фотографии в красивых локациях
Из плюсов также могу отметить то, что Ольга предлагала делать фотографии в красивых локациях
Marina
29 апр 2025
Нам всё очень понравилось. С нами был подросток 11 лет, которого сложно заинтересовать, Ольге удалось найти общий язык с нашей девочкой, спасибо 🙏 за это огромное.
Оксана
11 апр 2025
Отличный экскурсовод, не было скучно не единой минуты, вернулись в гостиницу уставшие, но довольные, однозначно рекомендую Наталью 👌☺️
Ю
Юлия
31 мар 2025
Большое спасибо за такое первое знакомство с Сеулом! Ольга интересно рассказывает как про историю страны и города, так и про его современную жизнь. А еще классно делает фотографии
Максим
29 мар 2025
Хочу выразить слова благодарности Ольге, с которой мы провели несколько часов гуляя по исторической части Сеула, по дворцу Кёнбоккун. Это было очень легко, непринужденно и познавательно. Ольге удалось даже привлечь
Входит в следующие категории Сеула
Похожие экскурсии из Сеула
Индивидуальная
до 4 чел.
«Истинная красота»: эстетика настоящего Сеула
Познать традиционный и современный Сеул через галереи, архитектуру и магазины
13 ноя в 11:00
14 ноя в 11:00
$257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
Завтра в 17:00
12 ноя в 17:00
$578 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Сеулу
Погрузитесь в уникальный мир Сеула: от величественного дворца Кёнбоккун до живописного ручья Чхонгечхон. Незабываемое приключение ждет вас
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
$494
$520 за всё до 6 чел.